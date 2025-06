Chiara Ferragni è volata a Lisbona per presenziare ad un grande evento dedicato agli influencer di tutto il mondo: i dettagli della mise d'effetto per l'importante occasione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Chiara Ferragni non si ferma un attimo: dopo aver collezionato alcuni spensierati primi ricordi dell’estate 2025 a Forte dei Marmi in compagnia degli amici più cari, è volata a Lisbona. Il motivo? Un impegno di lavoro, ma che le ha regalato anche la sua primissima volta nella capitale portoghese: un’importante conferenza internazionale dedicata agli influencer più famosi al mondo. E, per un’occasione di simil importanza, come avrebbe mai potuto non sfoggiare un look degno di nota?

Chiara Ferragni a Lisbona per ICON: il look da regina delle influencer

È ICON – Influencing the World il titolo della conferenza internazionale che dal 4 al 6 giugno si tiene alla MEO Arena di Lisbona: un evento con argomento le nuove tecnologie e quindi anche il modo in cui queste influenzano l’economia mondiale. Tra gli ospiti, ovviamente, non potevano assolutamente mancare tutti i nomi di spicco del settore dell’imprenditoria digitale, in primis la Regina delle Influencer, Chiara Ferragni. Un’occasione speciale per lei, che guarda caso ha coinciso anche con la sua primissima volta in Portogallo. Dopo essersi goduta qualche ora in tranquillità nella capitale e degustato qualche piatto tipico locale, perciò, eccola pronta per il suo momento sotto i riflettori fasciata in un ensemble di gran classe.

Degna protagonista della mise in oggetto una delle tendenze più forti del 2025: il black & white. Parliamo di quell’abbinamento intramontabile, denso di un’irresistibile aura bon ton – in versione chiaroscuro – che da mesi continua a conquistare il favore di fashion addicted e designer, da Chanel a Dior, da Jil Sander a Max Mara, tutti pazzi per il caratteristico gioco di contrasti e dualismi cromatici che lo contraddistingue.

In passerella si sono visti capispalla neri su abiti bianchi, camicie bianche su gonne nere, stampe geometriche quali righe, pois o netti blocchi e con loro qualsiasi altra combinazione a prevedere una porzione immacolata a quella direttamente opposta. Opposti che, proprio come lo yin e lo yang, si completano a vicenda.

Ben consapevole di tutto questo, Chiara Ferragni si è diretta verso il suo momento di gloria sfoggiando un abito dotato di gonna midi firmato Roland Mouret: si trattava di un modello in crêpe per metà bianco e per metà nero, con silhouette a tubino – enfatizzata da sottilissima cinta in vita – e bustier a fascia dal taglio asimmetrico, a culminare in una punta aguzza su di un solo lato.

Una mise, la suddetta, che ha certo fatto dell’imprenditrice italiana da Regina delle Influencer a regina di eleganza. Per le più curiose, siamo persino riusciti a scoprire il suo prezzo: sugli shop dedicati alla moda di lusso il capo in questione viene venduto per la modica cifra di 1.600 euro. Un paio di slingback nere in vernice e degli orecchini statement dorati.

Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle”, le parole di Milly Carlucci

Le voci in merito alla possibile partecipazione di Chiara Ferragni alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, intanto, si fanno sempre più insistenti. Nonostante nell’anteprima su Novella 2000 Roberto Alessi si sia detto certo della notizia, si sta ancora attendendo la conferma dai piani alti.

Conferma che alcuni hanno voluto trovare in alcune precedenti affermazioni di Milly Carlucci in persona, risalenti allo scorso anno: “È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno. Che ruolo le ho offerto? Abbiamo una grande possibilità, che è il ballerino per una notte. Un ruolo non impegnativo per avvicinarsi al palco e capire com’è l’ambiente. Sarebbe perfetto”, aveva infatti dichiarato la conduttrice a proposito dell’eventuale partecipazione dell’Influencer al programma.