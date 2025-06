Chiara Ferragni ha trascorso dei giorni a Napoli per presenziare al matrimonio di una coppia di amici. In quest'occasione l'influencer ha sfoggiato un bikini trendy

Chiara Ferragni ha deciso di concedersi dei giorni all’insegna della spensieratezza a Napoli. L’influencer, infatti, ha preso parte a un matrimonio di una coppia di suoi amici nel capoluogo campano e, trovandosi in questo luogo di villeggiatura, ha deciso di vivere un week-end all’insegna del divertimento.

L’imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi numerosi ammiratori dei contenuti digitali dalla sua vacanza napoletana, mostrando anche gli outfit scelti per quest’occasione. Oltre a un aderente abito da cerimonia verde lime, Chiara Ferragni ha sfoggiato un bikini marrone, che esaltava il suo fisico statuario e seguiva i trend di stagione per quanto riguarda la moda da mare.

Chiara Ferragni, il bikini trendy

Chiara Ferragni sembra vivere un nuovo periodo spensierato, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez e della relazione con Giovanni Tronchetti Provera. L’imprenditrice digitale si mostra sui social sempre sorridente e spensierata e ha raccontato, in diverse occasioni, di vivere una nuova serenità, in cui ha deciso di mettere sé stessa al centro di tutto.

L’influencer ha anche preso il comando delle quote maggioritarie della sua società, anche se ha dovuto affrontare, negli ultimi giorni, la messa in liquidazione del ramo retail. I cambiamenti professionali sembrano, però, non scalfire la ritrovata felicità di Chiara Ferragni che ha raccontato ai suoi sostenitori di recente il suo weekend spensierato a Napoli.

In uno dei post social, l’imprenditrice digitale indossava un bikini che segue le tendenze di stagione nel campo del beachwear. Si trattava, infatti, di un modello classico monocolore a triangolo, tra i più trendy per l’estate 2025. Ma Chiara Ferragni ha scelto un costume che presentava anche degli inserti gioiello color oro sia sul seno, che sui fianchi.

Un particolare già sfoggiato da diverse vip nostrane, prima tra tutte Diletta Leotta, che caratterizzerà, certamente, i bikini dell’estate in corso. L’influencer ha accompagnato il suo look a spiaggia con un hairstyle da manuale, sfoggiando delle beach waves perfette.

Chiara Ferragni, il bikini panna

Chiara Ferragni ha presenziato a un matrimonio a Napoli di recente con un abito lime aderente, che esaltava il suo fisico perfetto. Durante la sua permanenza in Campania, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un bikini trendy ma anche avuto occasione di rispondere a una domanda dei suoi sostenitori su un possibile ritorno di fiamma con Fedez che, ultimamente appare sempre più vicino a Clara, con cui ha creato un vero e proprio tormentone estivo.

Chiara Ferragni, però, si era già mostrata in bikini nel corso delle ultime settimane e, anche in quell’occasione, aveva scelto di seguire le tendenze estive 2025 con un altro costume monocolore. Si trattava di un modello color panna, con reggiseno con ferretto e slip molto sgambato. Il tessuto del costume si modellava in numerose onde che animavano l’insieme.

Anche in questo caso, Chiara Ferragni aveva deciso d’affrontare la sua giornata al mare con un’acconciatura mossa e ha indossato anche due collane con impressi sopra i nomi dei suoi due figli: Leone e Vittoria Lucia Ferragni. Anche in spiaggia, però, l’influencer non ha rinunciato a una borsa a bauletto nera di Miu Miu.