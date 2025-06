Chiara Ferragni sta passando dei giorni all'insegna del relax a Forte dei Marmi e da lì ha condiviso una galleria di foto, che mostra anche diversi suoi look

Chiara Ferragni ha deciso di prendersi un periodo di vacanza e di raccontare quei giorni spensierati sul suo canale Instagram ufficiale. L’influencer, infatti, si trova in villeggiatura a Forte dei Marmi e dal famoso luogo turistico ha condiviso diversi scatti e delle stories che immortalano i suoi giorni felici.

Sembra, quindi, che l’imprenditrice digitale sia riuscita a buttarsi dietro le spalle i problemi delle sue società che, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero subendo delle grosse perdite. Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi numerosi ammiratori anche i look scelti per questi giorni all’insegna della spensieratezza, mostrandosi particolarmente raggiante con un abito floreale.

Chiara Ferragni, l’abito floreale dal taglio seducente

La vita di Chiara Ferragni è cambiata molto negli ultimi anni. L’influencer ha subito le conseguenze dovute allo scandalo Pandoro che ha minato la sua credibilità e immagine pubblica e ha messo fine a diverse sue collaborazioni. Ma anche a livello privato, l’imprenditrice digitale si è dovuta adattare a delle nuove realtà, visto che a inizio 2024 si è interrotto il suo matrimonio da sogno con Fedez.

In ogni caso Chiara Ferragni sembra essere riuscita a trovare un nuovo equilibrio e una rinnovata serenità, rifugiandosi, soprattutto, nell’affetto della sua famiglia, che è stata sempre al suo fianco. Anche negli ultimi giorni, l’influencer sta passando del tempo spensierato e felice con la sorella Valentina Ferragni, come raccontato sul suo account Instagram ufficiale con una galleria di foto: “I momenti migliori con i miei cari”. Dalle foto si nota che l’imprenditrice digitale era in compagnia anche dei piccoli di casa, i figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni.

Nel primo scatto della collezione, Chiara Ferragni indossava un abito che metteva insieme lo stile romantico e quello seducente. L’influencer, infatti, ha indossato un vestito bianco con stampati dei piccoli fiori gialli, una scollatura rotonda e dei laccetti sulle spalle. L’abito dell’imprenditrice digitale aveva una conformazione a bustino nella parte superiore e uno spacco sulla gamba destra, mettendo così insieme le caratteristiche peculiari dei vestiti floreali e alcuni elementi innovativi e seducenti.

Chiara Ferragni ha completato il suo look con una mini bag in paglia e un paio d’infradito in corda con laccetti che s’allungavano sulla sua gamba.

Chiara Ferragni, i look estivi

Chiara Ferragni si sta godendo la bella stagione a Forte dei Marmi con le persone a lei più care. Dalla località di vacanza l’influencer ha condiviso diversi scatti in riva al mare e mentre si trovava in bicicletta. Nelle foto social, l’imprenditrice digitale indossa anche un bikini verde di tendenza, con dettagli gioiello.

Ma sono diversi i look estivi mostrati dall’influencer nella sua galleria digitale. In altre foto, infatti, Chiara Ferragni indossa un paio di pantaloncini di jeans e un top nero in una stoffa trasparente con scollo all’americana e dei piccoli pois bianchi.

In un’altra occasione, invece, l’influencer ha preferito uno shorts bianco e una camicia di lino in tinta, completando il look con bikini e infradito nere. Ma l’ex moglie di Fedez ha scelto, per una giornata al mare, anche un costume due pezzi bicolore e un completo celeste con righe bianche.