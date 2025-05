Diletta Leotta anticipa l’estate, il bikini rosa con dettaglio gioiello e la vacanza in Sicilia

In una serie di scatti pubblicati sui social, Diletta Leotta ha sfoggiato il primo bikini di stagione: un costume rosa che ha messo in evidenza una forma invidiabile

Fonte: IPA Diletta Leotta

Estate in anticipo per Diletta Leotta. La popolare conduttrice si è concessa qualche giorno di vacanza nella sua amata Sicilia, e ne ha approfittato per sfoggiare il primo beach look di stagione: un mini bikini rosa che ha messo in luce la sua forma fisica a dir poco perfetta.

Il primo bikini di Diletta Leotta

Per il suo ponte del primo maggio, Diletta Leotta ha scelto la Sicilia. Complice un post pubblicato su Instagram, la bionda conduttrice ha condiviso con i follower alcuni scatti della sua breve vacanza, che ha tutto il sapore di una pausa estiva anticipata. Il carousel pubblicato da Diletta è un trionfo di mare, prelibati piatti a base di pesce e momenti di dolcezza con la piccola Aria, avuta dal marito Loris Karius. Tra buona cucina e paesaggi mozzafiato, ad ogni modo, a catturare più di tutto l’attenzione degli utenti è stato probabilmente il primo bikini di stagione della Leotta.

Scorrendo le immagini, infatti, la giornalista siciliana si mostra in splendida forma fasciata in un due pezzi rosa a triangolo. A completare il beach look, una lunga collana con ciondoli e perline, che si candida di diritto ad accessorio must-have della prossima stagione. Il bikini pink non è comunque l’unico outfit da spiaggia indossato da Diletta, che in uno scatto si mostra fasciata in un costume intero nero dal sapore minimal, e in un terzo sfodera un triangolo beige con dettagli gioiello abbinato a shorts di colore verde. Insomma, anche in spiaggia la Leotta non rinuncia al suo status di icona di stile.

“Qui dove tutto ha più sapore” ha scritto la conduttrice come didascalia al post, che in pochissime ore ha fatto il pieno di like e commenti. In perfetto stile Leotta.

Diletta Leotta e Loris Karius, amore a distanza

Nell’ultimo post pubblicato da Diletta Leotta, in molti hanno notato l’assenza del marito Loris Karius. Tra i due, ad ogni modo, non sembra esserci nessuna crisi all’orizzonte: solo qualche giorno fa, la coppia aveva trascorso una giornata a Leolandia, noto parco di divertimenti in provincia di Bergamo. Una breve pausa prima del ritorno in Germania del portiere, attualmente impegnato con lo Schalke 04.

Dopo diversi mesi di inattività, infatti, il calciatore ha firmato lo scorso inverno un contratto con la squadra tedesca della seconda divisione: “Sono molto contento di questo nuovo impegno, è un’esperienza importante. Soprattutto sono felice di tornare in campo perché mi è mancato molto. Sono giovane e posso ancora giocare qualche anno. Mi sposterò in Germania, ma ogni giorno di pausa raggiungerò la mia famiglia” aveva fatto sapere. E la promessa, stando a quanto testimoniano i social, è stata assolutamente mantenuta.

Karius e Diletta continuano a vivere la loro relazione a distanza, e sembrano esserci tutte le premesse per allargare ulteriormente la famiglia: “Non ho nessun problema con la popolarità di mia moglie, sono felice del suo successo televisivo. Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione” aveva spiegato ancora il portiere. E come non dargli ragione.