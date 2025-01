Diletta Leotta, il marito Loris Karius lascia l’Italia: respinta la sua richiesta

Dopo le voci di crisi e le recenti vacanze per mettere a tacere le malelingue, Diletta Leotta e Loris Karius sono costretti a dividersi: non vivranno più insieme

Svolta nel matrimonio di Diletta Leotta. La conduttrice è costretta a separarsi dal marito Loris Karius. Nessuna rottura tra i due, come spifferano da mesi le malelingue: a dividere la coppia è il lavoro. Dopo un lungo periodo di stop il portiere ha finalmente trovato una squadra: lo Schalke 04. Tornerà quindi a vivere in Germania, il suo Paese natale, mentre la moglie e la figlia Aria resteranno in Italia. La richiesta di Diletta non ha trovato dunque responso positivo.

Diletta Leotta senza il marito: Loris Karius torna a vivere in Germania

Loris Karius torna a giocare dopo uno stop durato ben sei mesi. Il portiere è stato ingaggiato dallo Schalke 04. Una notizia che è stata accolta con entusiasmo dal marito di Diletta Leotta: “La trattativa con i rappresentanti del club sono andati tutti molto bene e non vedo l’ora di allenarmi con la squadra. Lo Schalke 04 è un grande club con tifosi molto appassionati, una cosa che ho già avuto modo di percepire durante le mie precedenti visite qui come giocatore“. Non è mancato il commento del volto di Dazn, che su Instagram ha commentato: “Orgogliosa di te”.

Un’occasione importante per Karius che però lo allontanerà dai suoi affetti. Il desiderio di Diletta Leotta non si è dunque realizzato: qualche tempo fa a Stasera c’è Cattelan, la presentatrice siciliana non aveva nascosto la voglia di vedere la sua dolce metà in Serie A: “Io spero venga a giocare vicino Milano perché è il mio centro di vita, possiamo arrivare pure a Como. Sarebbe splendido perché lui non ha mai giocato in Italia”, aveva detto.

Una fonte aveva invece spifferato a Diva e Donna: “La conduttrice ha per il nuovo anno un proposito importante: sostenere e aiutare il marito nella ricerca di un nuovo ingaggio come portiere, possibilmente non troppo lontano da casa e dalla loro bambina. Forse non è un caso che Loris abbia continuato ad allenarsi. Dove? In un campo di calcio alla periferia di Milano: Karius corre, para, ce la mette tutta”.

Per ora Karius continuerà a giocare all’estero, come fatto fino ad ora nella sua carriera. Loris non ha mai giocato in Italia ma principalmente nel Regno Unito e in Germania. Il contratto con lo Schalke 04 è valido fino al termine della stagione, poi si vedrà. Tutto può accadere. Quel che è certo è che ora Diletta e Karius manderanno avanti un matrimonio a distanza, come agli inizi della loro relazione.

Un matrimonio a distanza per Diletta Leotta e Karius

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti a Parigi. Un colpo di fulmine che ha stravolto le vite di entrambi. Hanno portato avanti la loro relazione a distanza, lui a Newcastle lei a Milano, fino a quando non si sono sposati. Dopo il romantico matrimonio in Sicilia, infatti, lo sportivo si è trasferito in pianta stabile in Italia.

Negli ultimi mesi le voci di crisi tra i due si sono fatte sempre più insistenti – c’è chi ha addirittura parlato di messaggini compromettenti di Diletta con un altro uomo – ma la coppia si è sempre mostrata solida e affiatata, smentendo con i fatti le chiacchiere. Ora l’ennesima prova d’amore, che la Leotta e Karius sono pronti ad affrontare con caparbietà e determinazione