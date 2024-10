Diletta Leotta e le voci di crisi con Loris Karius: la risposta della conduttrice

Fonte: Getty Images Diletta Leotta

Diletta Leotta si è sposata da poco, ha convolato con Loris Karius il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie, ma qualche settimana fa il gossip parlava insistentemente di una crisi con il marito. Anche Fabrizio Corona era intervenuto a riguardo, pronosticando che il matrimonio non durerà oltre un anno.

Per concludere la girandola di illazioni, alcune foto avevano immortalato Karius in un locale con Elodie, amica carissima di Diletta, scatenando chiacchiere e polemiche. Ma come stanno le cose in verità?

Diletta Leotta e la crisi con Loris Karius: cosa c’è di vero?

Diletta Leotta non si è mai espressa direttamente e ha scelto di non rispondere ai rumor o alle illazioni di Fabrizio Corona. Dopo le nozze, lei Karius hanno trascorso una luna di miele in giro per l’Italia e Ibiza insieme alla figlia Arya, nata nello stesso giorno della conduttrice, il 16 agosto 2023.

Vulcano rappresentava un posto del cuore per Diletta, che aveva visto l’isola a undici anni con i suoi genitori e aveva annunciato loro che si sarebbe sposata lì, anche se non sapeva ancora con chi.

Intorno a settembre, dopo un’estate da favola, Diletta e Loris hanno ridotto i post sui social e non sono stati più visti spesso insieme (forse per impegni reciproci di lavoro), cosa che ha alimentato l’ombra di una crisi. Se la crisi ci sia stata o no, non è dato saperlo. Ma Diletta in questi giorni ha postato un romantico carosello di foto su Instagram dedicate proprio al calciatore.

Fonte: IPA

“Due anni di noi” ha scritto la presentatrice, ricordando un importante anniversario. Pochi mesi dopo il primo incontro, e ancora prima di ufficializzare la storia, Leotta aveva scoperto di essere in dolce attesa. Prima che nascesse Arya, il fidanzato le ha chiesto di sposarla.

Le foto e la dedica romantica di Diletta Leotta a Loris Karius

Diletta Leotta ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono con Loris. Un selfie in una spa, una foto con lei in gravidanza, due scatti delle nozze, uno dei quali con in braccio la figlia. Momenti importanti per una coppia che sembrerebbe molto unita, o forse anche un modo per rispondere a chi parlava di divorzio imminente.

Due anni fa tra loro era stato un colpo di fulmine, di cui aveva parlato la stessa Leotta. Due ottobre fa lo aveva visto in un ristorante di Parigi e si era innamorata a prima vista. «Ho pensato: questo è l’uomo della mia vita» ha raccontato a Domenica In. «Lui non mi ha guardata ma prima di andare via mi ha fatto “ciao” con la mano. Poi ci siamo seduti a parlare e siamo rimasti così fino alle 4 del mattino. Allora non conoscevo l’inglese, abbiamo parlato la lingua dell’amore, una lingua universale».

È un momento particolare per la conduttrice, che era stata arruolata per La Talpa, ma il programma al momento è slittato a data non certa. Gli ascolti del Grande Fratello non inducono all’ottimismo per la ripresa dello storico programma di Canale 5, ma non è detto che – se e quando partirà – non si riveli un buon successo.