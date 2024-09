“Diletta Leotta e Loris Karius in crisi”: le parole di Corona prima delle nozze

“C’è chi giura che tiri già aria di crisi”, tra Diletta Leotta e Loris Karius potrebbero esserci problemi all’orizzonte? Non è detto. La coppia si è sposata il 22 giugno 2024 a Vulcano, in Sicilia, in una cornice da sogno e mozzafiato. Un momento incredibilmente pieno di gioia per loro, il secondo dopo la nascita della figlia Aria nell’estate del 2023. Ma perché si parla di crisi e cosa c’entra Fabrizio Corona? Procediamo per punti.

La presunta crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius

Il gossip ha poche regole: tutto è ipotetico fino a conferma ufficiale. Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme da anni: un vero e proprio colpo di fulmine, il loro, complice Barbara Berlusconi, che ha fatto un po’ da Cupido. Un amore a prima vista, che si è subito consolidato nonostante la lontananza: la nascita di Aria nel 2023, il matrimonio da sogno a Vulcano a giugno.

L’indiscrezione è nata dopo alcuni scatti condivisi dal settimanale Gente, in cui Karius si lancerebbe degli “sguardi di intesa” con Michelle Hunziker. “Ma c’è chi giura che tiri già aria di crisi. Loris lancia a Michelle uno sguardo languido e poi il portiere si accorge di essere nel mirino del fotografo. Per paura di combinare qualche guaio, si allontana da Michelle ma i due si lanciano sguardi a distanza. Impossibile resistere al fascino della sexy… nonna”. Non è arrivata nessuna conferma (o smentita) dopo queste indiscrezioni, in realtà. Anzi, Michelle Hunziker è una grande amica della coppia ed è stata presente anche alle nozze, dove ha “pianto dall’inizio alla fine”, commossa per la sua amica e per l’amore tra i due sposini. Eppure, in molti ora ripensano alle parole di Fabrizio Corona riguardo al matrimonio della Leotta e di Karius.

Le parole di Fabrizio Corona prima del matrimonio

Quando è stato ospite da Gurulandia, podcast su YouTube, Fabrizio Corona aveva parlato del matrimonio imminente tra Diletta Leotta e Loris Karius. “La Leotta che a breve si sposa, si lascerà prima del 2027, entro dicembre 2026. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra. Motivo? Lui è un pennellone, lei si stuferà presto. Intuizione? No, io ho un dono, so leggere il futuro”. Ma la “profezia” – così chiamata da lui stesso – è stata poi cambiata in seguito. “Cambio della profezia: si lasceranno entro il 30 giugno 2025. Lo vedremo e mi direte che avevo ragione. Diletta Leotta fotografata con un campione americano, uno famoso…”.

La crisi, fino a smentita o conferma, è destinata a essere l’argomento del momento, tanto che è stata interpellata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato che della crisi non sa nulla. “So solo che tutto il matrimonio era sponsorizzato e pare lei abbia guadagnato quasi un milione“. C’è da dire che è difficile prevedere davvero cosa accadrà e – soprattutto – alla fine si parla pur sempre di una coppia fresca di nozze, che si è giurata amore eterno, che ha avuto una figlia da poco tempo. Come sempre, un’indiscrezione può ferire e, al di là di questo, può anche causare parecchie reazioni a catena.