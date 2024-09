“Diletta Leotta e Loris Karius sono già in crisi”. E lui esce con Michelle Hunziker

Il rientro di Diletta Leotta e il marito Loris Karius non sarebbe stato dei migliori e il portiere è stato paparazzato insieme a Michelle Hunziker (senza la moglie)

Fonte: Getty Images Diletta Leotta ha sposato Loris Karius in Sicilia lo scorso 22 giugno

Nubi all’orizzonte per la coppia di novelli sposi formata da Diletta Leotta e Loris Karius. O almeno così pare stando a quello che si vocifera a Milano: sembra che dopo un matrimonio da favola e un’estate da sogno, in giro per l’Europa, la coppia abbia riscontrato qualche difficoltà di troppo al rientro alla quotidianità. E il portiere è stato paparazzato, senza la moglie al seguito, insieme a Michelle Hunziker, scatenando così le malelingue.

Diletta Leotta e Loris Karius sono già in crisi dopo pochi mesi di matrimonio?

Diletta Leotta e Loris Karius si sono giurati amore eterno lo scorso 22 giugno a Vulcano, in Sicilia, “ma c’è chi giura che tiri già aria di crisi”, fa sapere il settimanale Gente. Il calciatore è rimasto senza ingaggio dopo l’addio al Newcastle e si è trasferito a Milano ma al momento è disoccupato mentre la conduttrice è sempre più impegnata. Da un lato con Dazn, dall’altro con la conduzione della nuova edizione de La Talpa su Canale 5. “Riusciranno a resistere alle tentazioni?”, chiede la rivista.

Fino ad oggi Diletta Leotta e il marito hanno sempre mantenuto un rapporto a distanza. Dopo il primo incontro a Parigi si sono divisi tra l’Italia e il Regno Unito. Un rapporto che non è cambiato neppure dopo la nascita della figlia Aria, avvenuta nell’estate del 2023. Ora i coniugi si troveranno a dover affrontare per la prima volta la quotidianità, con tutte le gioie e i dolori che questa comporta.

Per ora nessuna conferma o smentita: solo qualche settimana fa Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Aria con un party in grande stile. La bambina è nata il 16 agosto, lo stesso giorno della sua popolare mamma.

Il marito di Diletta Leotta, Loris Karius, paparazzato con Michelle Hunziker

Intanto sempre Gente ha pubblicato le foto di una serata tra Loris Karius e Michelle Hunziker e altri amici (tra cui l’opinionista tv ed ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian). La showgirl svizzera era presente al matrimonio di Diletta Leotta e durante la cerimonia si è anche commossa.

“Loris lancia a Michelle uno sguardo languido e poi il portiere si accorge di essere nel mirino del fotografo. Per paura di combinare qualche guaio, si allontana da Michelle ma i due si lanciano sguardi a distanza. Impossibile resistere al fascino della sexy…nonna“, ha osservato con una certa malizia il magazine.

Il riferimento è alla Hunziker che un anno fa ha avuto dalla figlia Aurora Ramazzotti il nipote Cesare. Diletta non era presente all’uscita perché impegnata a Torino, per la partita tra Juventus e Roma. Michelle, dal canto suo, è single da qualche mese. L’ultima sua storia d’amore importante è stata quella con il medico Alessandro Carollo.

Prima ancora ha frequentato Giovanni Angiolini mentre nel 2022 ha definitivamente chiuso la sua lunga relazione con Tomaso Trussardi, che l’ha resa madre delle piccole Sole e Celeste. Di recente la soubrette è stata anche paparazzata di nuovo in compagnia di Eros Ramazzotti, uno dei grandi amori della sua vita, ma la coppia resta unita solo ed esclusivamente per la loro grande famiglia allargata.