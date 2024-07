Fonte: IPA Diletta Leotta

Dopo oltre dieci anni di assenza, torna ad allietare le fredde serate invernali uno dei game show più amati della televisione italiana: l’avventuroso La Talpa, che vede i concorrenti vip sfidarsi in giochi impossibili, mentre uno di loro prova a sabotarli in segreto. Le vecchie edizioni avevano appassionato l’Italia intera e nell’edizione 2024 si prospettano faville, grazie anche alla conduzione di Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di una trasmissione. Anche il cast è da urlo, con volti a dir poco noti dello spettacolo, ex gieffini, ex di Amici e grandi nomi dello sport.

Tutti i concorrenti de La Talpa 2024

Qualche nome era già stato svelato nelle settimane precedenti. Massimo Galanto di TvBlog aveva rivelato che tra i concorrenti de La Talpa 2024 ci saranno Andrea Muller e Veronica Peparini, la coppia di ballerini conosciutasi ad Amici è affiatatissima nella vita vera (genitori di due gemelline), ma diventeranno rivali nel gioco televisivo? Già annunciata – da Davide Maggio – anche la partecipazione di Marina La Rosa, la “gatta morta” della prima edizione del Grande Fratello e dell’ex calciatore neroazzuro Nicola Ventola.

A svelare il resto del cast in anteprima è stato Giuseppe Candela su FqMagazine, precisando che non tutti i contratti sono stati ancora firmati e che non si possono escludere colpi di scena in extremis. Ma se nulla cambierà, a sfidarsi sotto la guida di Diletta vedremo la scoppiettante Giovanna Maria Coletti, nota a tutti come Jo Squillo. Veterana dei reality, già all’Isola dei Famosi prima e al Grande Fratello dopo, siamo certi darà del filo da torcere ai compagni e avversari.

Nel cast anche l’ex velina, oggi opinionista, Ludovica Frasca e la schermitrice campionessa olimpica Elisa Di Francisca, che alzerò il livello atletico della squadra. Non manca la bellissima, la Madre Natura dell’ultima edizione di Ciao Darwin, Orian Ichaki. E il bellissimo: il modello Alessandro Egger, già conosciuto a Ballando con le stelle. Sempre da Ballando arriva l’attore Gilles Rocca. Spazio poi alla conduttrice televisiva e speaker radiofonica Lucilla Agosti e a Marco Berry, ex de Le Iene con la passione per i trucchi di magia. Tra i nomi più famosi, quello di Marco Melandri, tra i più popolari tra i campioni del Moto Gp.

Diletta Leotta conduce una versione tutta nuova

Le prime tre edizioni de La Talpa – una su Rai 2 e le successive su Canale 5 – furono guidate da Paola Perego. L’edizione 2024 segnerà l’esordio in prima serata di Diletta Leotta, che Piersilvio Berlusconi è riuscita a strappare per un po’ ai commenti da bordo campo su Dazn. L’ad Mediaset, in occasione della presentazione dei palinsesti 2024/2025 ha annunciato che si tratterà di un’edizione del tutto nuova, completamente diversa dal passato, quasi sperimentale.

A cominciare dalla modalità di fruizione. Così come già sperimentato con la serie tv Viola con il mare, anche La Talpa sarà visibile prima in streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity, e solo in seguito su Canale 5 – ad eccezione della finale. Niente dirette, dunque, e la possibilità di guardare e riguardare le puntate ogni volta che se ne ha voglia.