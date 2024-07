La Talpa, “Diletta Leotta pronta per la conduzione”: iniziate le trattative

Fonte: IPA Diletta Leotta

Nuovo progetto in vista per Diletta Leotta. La popolare conduttrice sportiva potrebbe arrivare al timone di La Talpa, storico reality di Mediaset che tornerà in palinsesto a settembre. Ma, sebbene le trattative siano a buon punto, il suo non è stato l’unico nome affiancato al programma.

Diletta Leotta approda a La Talpa?



Diletta Leotta sarebbe in pole position per la conduzione de La Talpa. Lo sostiene TvBlog, che parla di trattative in corso tra Mediaset e la conduttrice sportiva, che non avrebbe un contratto di esclusiva con Dazn. Per questo motivo, spiegano, potrebbe prendersi un mese di pausa dallo sport per dedicarsi al nuovo progetto.

Il programma dovrebbe partire con le registrazioni da settembre 2024, ed andare in onda dopo la seconda edizione stagionale di Temptation Island. Si tratterebbe di una manciata di puntate, si dice circa cinque, ed il programma, come già risaputo, perderà lo studio e verrà realizzato in stile “montaggio”, come accade con il reality condotto da Filippo Bisciglia.

Chi erano le altre candidate alla conduzione

Il nome di Diletta Leotta non era stato l’unico associato alla conduzione dello show: prima di lei sembrava certa la presenza di Ilary Blasi, già al timone di Battiti Live. Tuttavia qualcosa nella trattativa con l’ex signora Totti si sarebbe arenato, come riportato da Dagospia: “Ilary Blasi non condurrà più lo show. Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi è andato storto”.

Fonte: IPA

In un secondo momento, invece, si era fatto il nome di Paola Perego. Nessuna indiscrezione a tal proposito, ma un selfie pubblicato da Marco Salvati – autore e capo progetto de La Talpa – che lo ritraeva con la famosa conduttrice e la didascalia “Vecchi talponi alla riscossa!”. Un’immagine che ha fatto sognare i nostalgici, visto che la Perego aveva condotto le prime tre edizioni dello show, rispettivamente nel 2004 (con Amanda Lear), nel 2005 e nel 2008.

Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, il reality arriverà con una veste (e una conduttrice) nuove di zecca: le trattative con Diletta Leotta sarebbero ormai cosa fatta.

La lunga estate di Diletta Leotta

Prima di tornare sul set, Diletta Leotta si sta comunque godendo il meritato riposo in compagnia del marito Loris Karius e della piccola Aria. Il calciatore e la conduttrice hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso giugno nelle Isole Eolie, nel corso di una cerimonia emozionante e piena di volti noti: per riprendersi dalle fatiche nuziali, tuttavia, i due si sono presto concessi un lungo viaggio in famiglia.

Le vacanze sono cominciate sull’isola di Vulcano, sono proseguite con una mini vacanza a Ibiza e continuano sotto il sole della costa toscana e ligure. Un momento da incorniciare sotto tutti i punti di vista per la conduttrice, che tornerà presto a bordo campo su DAZN. Loris, invece, ha deciso di non confermare il contratto con il Newcastle, squadra in cui militava come portiere. L’obiettivo sarebbe quello di avvicinarsi all’Italia, così da poter trascorrere più tempo con la sua famiglia. Si era parlato di un possibile contratto con Como o Monza ma, per il momento, non c’è ancora nulla di fatto.