Getty Images Diletta Leotta

Da qualche giorno a questa parte si parla solo di lei: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio” con queste parole, a corredo di un dolcissimo scatto di famiglia, Diletta Leotta ha annunciato su Instagram di aspettare il suo secondo figlio da Loris Karius. Con l’accogliente salotto decorato a tema natalizio sullo sfondo, sul divano di casa sua, stretta tra l’amato marito, la piccola Aria e Lillo, il loro volpino, la conduttrice ha effettivamente una luce diversa.

Quel che si dice una bella sorpresa, insomma: del resto, nel vederla sempre in perfetta forma, calata nei suoi panni iper sensuali a Fuoriclasse, nessuno avrebbe mai sospettato che potesse arrivare da un momento all’altro una notizia simile. Adesso che il segreto è stato svelato al mondo, però, eccola dare sfoggio con orgoglio del pancione e rigorosamente enfatizzato da un look ad alto tasso di glamour.

Diletta Leotta mamma bis, i primi look con il pancione dopo l’annuncio

Adesso che tutti sanno, Diletta Leotta è libera di indossare ciò che vuole e mostrare il dolcissimo pancione in tutto il suo splendore: a svelare i primi look premaman della conduttrice è stato un ricco carosello Instagram, contenente rispettivamente un outfit comodo e sportivo ed uno da sera.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo la comodità vince sempre, lo sappiamo, e ce lo sta dimostrando la direzione della moda stessa: ecco perciò la futura mamma bis in tenuta off duty con addosso un coordinato grigio composto da top corto scollato e leggings a costine.

Nei corridoi degli studi di DAZN e nello studio di Fuoriclasse, invece, il mood è ben diverso: stavolta il grande protagonista del look è un aderentissimo quanto sensuale tubino nero drappeggiato, dalle preziose spalline sottili ed una fascia di applicazioni gioiello a caratterizzarne la scollatura dritta.

A completare la mise dei sandali con cinturino alla caviglia dotati di tacco vertiginoso, perfettamente intonati all’abito, ed ovviamente il pancione come accessorio principale. Il più bello.

Diletta Leotta non rinuncia allo sport nemmeno in gravidanza: l’allenamento

Per ogni utente sinceramente felice per la nuova gravidanza di Diletta Leotta, è quasi scontato, ve n’è uno che non ha esitato a polemizzare in merito alla sua forma fisica di donna incinta. Sono stati in molti a stupirsi di come nulla abbia fatto pensare che la cronista sportiva fosse in dolce attesa, nelle settimane passate, e la caccia al filtro è iniziata.

Finzione o meno, la moglie di Loris Karius è risaputamente una grande appassionata di sport e non sta rinunciando all’allenamento nemmeno in questo delicato momento di vita. In fondo chi ha stabilito che una futura mamma non possa praticare attività fisica?

Non è detto che si debba necessariamente evitare la palestra, specie se ciò costituisce una sana abitudine, e Diletta Leotta la pensa esattamente così: eccola infatti mostrarsi sui social nel pieno delle sue sessioni di workout. A differenza di qualche tempo fa, ovviamente, il ritmo tenuto è molto meno intenso; i pesi vengono sollevati in modo ancor più lento e controllato, con focus su tricipiti e gambe, e sempre sotto la supervisione di un professionista.

