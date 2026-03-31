Diletta Leotta, pancione al settimo mese per le vie del centro di Milano: bellissima

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IPA Diletta Leotta, shopping a Milano al settimo mese di gravidanza

Diletta Leotta sta ormai contando i giorni che la separano dalla nascita del suo secondo bambino. La conduttrice, che continua a lavorare come aveva fatto quando era in dolce attesa di Aria, si mostra mentre passeggia per le vie del centro con un look sofisticato e rilassato che mette in risalto il pancione, ormai ben evidente, in un momento di grande serenità personale. Lo scatto la cattura radiosa, elegantissima nella sua semplicità, e forse consapevole che anche un’uscita informale possa trasformarsi in un piccolo evento di stile.

Il look di Diletta Leotta

Nel suo momento shopping, Diletta Leotta indossa un lungo cappotto chiaro dal taglio classico, lasciato aperto su un outfit total white che accompagna con delicatezza le forme della gravidanza.

La scelta dei colori neutri contribuisce a creare un effetto raffinato e luminoso, mentre gli accessori completano il look con gusto contemporaneo: dagli occhiali da sole dal design essenziale fino alla borsa strutturata portata al braccio, ogni dettaglio conferma la sua grande attenzione per i particolari.

La futura mamma bis ci sembra perfettamente a suo agio, mentre cammina con passo tranquillo tra i palazzi del centro cittadino, mostrando con fierezza il pancione che ormai cresce ogni giorno di più. Il piccolo arriva a distanza di tempo dalla nascita di Aria, avuta dal marito Loris Karis, e che preso sarà una sorella maggiore a tutti gli effetti.

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Il look premaman scelto dalla conduttrice sembra seguire una linea ben precisa: comodità, eleganza e femminilità. Il tessuto morbido dell’abito accarezza la silhouette senza costringerla, mentre il cappotto lungo slancia la figura e aggiunge movimento all’intera immagine. Anche le scarpe, comode ma in sintonia con il resto dell’outfit, esprimono la volontà di privilegiare il benessere senza sacrificare l’estetica.

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La felicità oltre le voci di crisi

In questi anni trascorsi accanto al marito Loris Karius, non sono mancate le voci di crisi e di presunti tradimenti talvolta perpetrati da parte di entrambi. La conduttrice però non aveva mai voluto dare seguito a queste dicerie, scegliendo il silenzio piuttosto che il chiarimento a tutti i costi. Ha così proseguito per la sua strada senza dare troppo peso alle voci, fino all’annuncio della seconda gravidanza che avevano tenuto riservata per qualche tempo.

Ha perfino attivato un filtro sui commenti che vengono pubblicati sui social: “L’ho stilata insieme al mio amico Daniele Battaglia e al mio amico Jake La Furia, capaci di tirare fuori certe parole delle quali io non ero neanche minimamente a conoscenza, di categorie di cose folli, che potevano essere a rischio e sono all’interno di questa categoria delle parole bloccate”.

E, invece, a chi giudica il suo look risponde: “Ormai mi sono anche un po’ distaccata da questa cosa, la sto lasciando andare come critica. La prendo anzi come un suggerimento per dire: ok, non c’è bisogno di essere sempre vestita troppo stretta, troppo scollata”.

Il secondo figlio di Diletta Leotta e Loris Karius è atteso per maggio 2026 ma il nome scelto per il piccolo non è stato ancora dichiarato ufficialmente. Si pensa a Filippo, in omaggio al nonno materno, oppure Lukas. La coppia non ha comunque escluso che la scelta finale possa essere affidata proprio alla piccola Aria.