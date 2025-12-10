Diletta Leotta è di nuovo incinta: “Non potevamo desiderare regalo più bello”

In un pomeriggio di dicembre e con un bel ritratto di famiglia, Diletta Leotta ha annunciato la sua seconda gravidanza: grande gioia per lei e papà Loris Karius

IPA Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza

Sarà un Natale davvero speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. Già genitori della piccola Aria, la coppia si prepara ad accogliere il secondo figlio (o figlia). Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice sportiva, con un tenero post su Instagram in cui esprime tutta la gioia del momento e mostra per la prima volta il pancione. Bella e sorridente, nel primo ritratto di famiglia in quattro.

L’annuncio su Instagram (col pancione)

C’è grande tenerezza nella foto che Diletta Leotta ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram e che, non a caso, ha già fatto incetta di commenti. È comodamente seduta sul divano di casa circondata dalle decorazioni natalizie, ma soprattutto dal caldo abbraccio del marito Loris Karius e della piccola Aria.

Tutto perfetto per il lieto annuncio della seconda gravidanza: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, ha scritto. Concludendo il messaggio con un piccolo cuore rosso.

Diletta Leotta e la gioia della maternità

Per Diletta Leotta sarà certamente un Natale indimenticabile, come del resto lo è stato quello del 2022. Era la Vigilia quando si trovava a Catania, si era accorta che qualcosa non andava e, infine, aveva deciso di fare un test di gravidanza. Risultato, poi, positivo come ben sappiamo.

Un mix di gioia e paura, come aveva raccontato in un’intervista a Sette (Corriere della Sera): “Ho sempre desiderato averne [figli, ndr], arrivo da una famiglia molto numerosa e molto presente e ho sempre pensato che questo fosse uno step che volevo fare nella vita. Ma non avevo stabilito quando”. E quando ha saputo della gravidanza: “Ero in panico, lui tranquillissimo, felicissimo”.

Lui, naturalmente, è il marito Loris Karius – allora compagno da pochi mesi -, con cui ha condiviso la nascita della piccola Aria, avvenuta il 16 agosto, proprio nel giorno del suo compleanno. Alla nascita “Aria era bellissima, proprio come me la immaginavo”, ha ribadito più volte la Leotta, forte di un legame madre-figlia di cui ha fatto tesoro, anche professionalmente parlando (ricordiamo il suo podcast Mamma Dilettante).

E dire che c’è chi non avrebbe scommesso un centesimo sull’unione tra la conduttrice di Dazn e il portiere tedesco. Si è parlato in più occasioni di crisi, complici gli sguardi non sempre entusiasti di entrambi di fronte agli obiettivi dei paparazzi. Questione che la stessa Leotta ha spiegato: “Ora sono più tranquilla e mio marito è abituato. In Germania non c’è molto questa cultura del gossip, ma lui non ha capito molto come funziona. Poi essendo tedesco è anche molto freddo, quindi gli dico spesso di mostrarsi più sorridente così non possono dire che abbiamo litigato ma il massimo che ottengo è una smorfia”.

Presunte crisi a parte, la relazione va avanti a gonfie vele e adesso per la coppia arriva la gioia del secondo figlio (o figlia). Un traguardo importante per la Leotta, che di certo non può più definirsi una “mamma dilettante”.

