Diletta Leotta, la verità sulle liti in pubblico con il marito Loris Karius

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Diletta Leotta, 10 look che celebrano la sua sensualità senza rivali

Quante volte si è parlato di liti e crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius? Quante volte il giocatore è stato paparazzato con il broncio e apparentemente poco sereno accanto alla conduttrice? Tante, sicuramente più di una. Ma, dietro a quelle immagini, ci sarebbe una verità svelata solo ora dalla conduttrice di Dazn, ormai legata al tedesco dal 2022.

Diletta Leotta e la presunta crisi con Loris Karius

Ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, Diletta Leotta ha raccontato alcuni retroscena della sua vita privata. Incluso il rapporto con i paparazzi.

“Devo dire che non è più come prima. Ora ho una vita più tranquilla. Quando ero single ed ero una ragazza giovane che si voleva divertire, erano più insistenti. Ogni volta che camminavo con qualcuno, era un presunto fidanzato. Questa cosa mi metteva ansia”, ha ammesso.

“Ora sono più tranquilla e mio marito è abituato. – ha aggiunto – In Germania non c’è molto questa cultura del gossip, ma lui non ha capito molto come funziona. Poi essendo tedesco è anche molto freddo, quindi gli dico spesso di mostrarsi più sorridente così non possono dire che abbiamo litigato ma il massimo che ottengo è una smorfia”.

Dunque tante delle presunte liti raccontate dai paparazzi in questi ultimi anni non erano altro che timidezza e ritrosia del portiere tedesco, che ha sicuramente un temperamento diverso rispetto a Diletta Leotta.

Da Cattelan, la conduttrice ha anche raccontato la proposta di matrimonio, ricevuta durante una vacanza in Costa Azzurra quando era già incinta della piccola Aria, nata ad agosto 2023.

“Eravamo a Saint Tropez e dalle 18:30 inizia a stressarmi sul fatto che voleva andare a cena. Mi metteva ansia e fretta, quindi usciamo, andiamo a cena nell’hotel in cui eravamo. La cena era presto, alle 19:15 e quindi non avevo molta fame. Poi mi fa: “Prima di fare una passeggiata, devo prendere delle cose in camera”. Lo seguo e capisco che aveva fretta di lasciare la stanza perché delle persone avevano preparato tutto l’allestimento. La camera era piena di petali di rose, sul terrazzo c’erano tanti cuori: poi lui si è inginocchiato e ha fatto la proposta”.

Come procede la storia tra Diletta Leotta e Loris Karius

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius procede a meraviglia seppur a distanza. Lei vive a Milano mentre lui a Dusseldorf, in Germania, dove gioca nello Schalke 04. Riescono a vedersi due volte a settimana, dividendosi tra i due Paesi in base ai rispettivi impegni.

La conduttrice siciliana ha confidato che continuano a comunicare in inglese: non è riuscita ad imparare il tedesco perché lo reputa eccessivamente duro.

“Non vedersi tutti i giorni ha i suoi lati negativi perché è bello condividere la quotidianità, una routine ma è bello anche sentire la mancanza”, ha osservato Diletta, che del matrimonio a distanza apprezza sicuramente il senso di attesa e di voglia di stare poi insieme.

Ha poi rivelato che in quanto siciliana, gestisce i tempi con la sua “mezz’oretta” di margine, mentre Loris, da buon tedesco, “spacca il secondo e se vede che non mi sto preparando impazzisce”.

Nonostante la lontananza, le sfide logistiche e culturali, la 34enne ha assicurato di aver trovato in Karius – che definisce un “bel ragazzo” e un uomo che “si fa rispettare” – il perfetto complemento alla sua esuberanza.