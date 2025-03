Diletta Leotta ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale delle foto della sua vacanza in Germania, in compagnia della piccola Aria e del marito Loris Karius

Fonte: IPA Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta ha sposato il calciatore Loris Karius, padre della sua piccola Aria, lo scorso giugno alle Isole Eolie. La coppia ha coronato così un amore da favola, sbocciato nel 2022 in un ristorante a Parigi come un vero e proprio colpo di fulmine. Un anno dopo, nell’agosto del 2023, la conduttrice televisiva e lo sportivo hanno accolto l’arrivo della piccola Aria, nata lo stesso giorno della mamma.

Loris Karius e Diletta Leotta, però, portano avanti un amore a distanza, visto che il giocatore ha sempre giocato all’estero mentre la presentatrice tv lavora sui campi da calcio italiani per la rete televisiva Dazn. Se all’inizio del loro amore, il portiere militava tra le fila di un team inglese, dopo un breve periodo di pausa, il calciatore si è trasferito in Germania. Proprio nel paese del centro Europa, Diletta Leotta ha passato gli ultimi giorni in compagnia del marito Loris Karius e della loro piccola Aria.

Diletta Leotta, i giorni a Dusseldorf

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano più innamorati che mai, malgrado le continue voci di crisi che si sono diffuse sulla loro coppia, smentite anche dello stesso calciatore. Dopo una vacanza in solitaria alle Maldive, la conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di raggiungere il marito in Germania per passare qualche giorno in famiglia, in compagnia anche della piccola Aria.

La presentatrice tv ha raccontato queste giornate piene d’amore con una galleria di foto, condivisa sul suo canale Instagram ufficiale, accompagnate da una semplice didascalia: “Qualche giorno in Germania”.

Il primo scatto della raccolta digitale è un ritratto di famiglia al completo, con Diletta Leotta, Loris Karius e la piccola Aria in accappatoio bianco. Nella foto il portiere è ritratto mentre bacia teneramente la manina della figlia. I tre hanno passato dei momenti spensierati nel centro benessere dell’hotel dove soggiornavano, visto che in seguito appaiono in uno scatto in piscina.

Ma la dolce famiglia è stata protagonista anche di alcune passeggiate nel centro cittadino, in cui Diletta Leotta che ha sfoggiato un vestito cortissimo nero dal taglio largo, accompagnato da stivali e borsa di pelle in tinta. La conduttrice televisiva ha completato il suo look con un cappotto grigio.

In un altro ritratto di famiglia, la conduttrice televisiva indossava, invece, un maglione rosa acceso e un jeans. Diletta Leotta e Loris Karius sono stati protagonisti anche di un romantico selfie, mentre la foto che chiude la galleria è uno scatto della presentatrice in aereo con la figlia, mentre ritorna in Italia.

Diletta Leotta, il bikini bianco candido

Diletta Leotta ha deciso di passare dei giorni in Germania dove vive e lavora da qualche mese il marito Loris Karius. Nei diversi scatti social condivisi dal paese del centro Europa, la conduttrice televisiva indossa dei look casual ma seducenti. In uno scatto in particolare la presentatrice sfoggia un micro top nero, che le lasciava la pancia completamente scoperta.

In un selfie allo specchio, invece, Diletta Leotta si è mostrata con un bikini bianco con laccetti laterali e taglio a triangolo, che riusciva a esaltare le sue curve perfette.