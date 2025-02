Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta ha deciso di concedersi un periodo di vacanza in una località turistica da sogno. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato di essere volata alle Maldive, dove ha sfoggiato dei look che anticipano le tendenze della prossima estate. I costumi della presentatrice, in particolare, avevano un taglio mini ed erano arricchiti da dettagli gioiello, come impongono i trend per la bella stagione 2025.

Diletta Leotta, i bikini e il nuovo tatoo

Diletta Leotta ha deciso di lasciare i campi da calcio nazionali, da dove commenta le partite, per prendersi un momento di pausa e rilassarsi al sole delle Maldive. La presentatrice ha inaugurato il suo periodo di vacanza ai Tropici con un salto in piscina, condiviso nelle stories del suo account Instagram ufficiale. Nel filmato social la conduttrice televisiva sfoggiava un bikini mini verde fluo con contorni e laccetti bianchi.

La parte superiore del costume presentava un restringimento nella parte centrale e dei dettagli metallici bronzo in quella inferiore. Questo particolare, che ritroviamo in diversi look da bagno scelti da Diletta Leotta, è una delle caratteristiche peculiari della moda mare della prossima estate. Le tendenze di stagione, infatti, premiano, tra le altre cose, i costumi con inserti metallici e con dettagli gioiello. Dal costume della conduttrice si scorgeva anche un nuovo tatuaggio inguinale a forma di stella.

Diletta Leotta ha sfoggiato diversi bikini nei suoi giorni alle Maldive, tra cui anche un modello mini con una stampa floreale nei toni del viola e del giallo. Il costume aveva un taglio a balconcino e, nella parte inferiore, presentava nuovamente dei dettagli metallici color oro. Nel corso della sua vacanza nella località turistica da sogno, la conduttrice ha sfoggiato anche un bikini nero, arricchito da una stella marina gioiello sui fianchi e sul seno.

Ma la presentatrice ha indossato anche dei sorprendenti costumi interi. Per una passeggiata in riva al mare al tramonto ha sfoggiato, infatti, un modello azzurro con pareo coordinato e dettagli gioiello color oro, intorno alle coppe. In seguito Diletta Leotta si è mostrata sui social anche con un costume intero bianco, arricchito con la stampa di stelle marine celesti. Per le serate all’insegna del divertimento nel resort di lusso, la conduttrice ha indossato anche un capo da bagno nero, completamente adornato da paillettes.

Diletta Leotta senza trucco alle Maldive

Diletta Leotta, in vacanza alle Maldive, ha mostrato sul suo canale Instagram ufficiale dei costumi di tendenza. La conduttrice televisiva ha fatto anche una particolare scelta di look, optando per uno stile no-make up. La presentatrice infatti non ha utilizzato il trucco per i suoi scatti sorprendenti e anche i suoi capelli sono stati modellati per lo più in morbide beach waves, che ben si sposano con il contesto marino.

Diletta Leotta sta soggiornando alle Maldive in un resort di lusso, dove già in passato ha pernottato anche Federica Panicucci. La conduttrice televisiva si trova in vacanza con i suoi amici e tutto il suo staff, non sembra presente invece il marito Loris Karius, che di recente si è trasferito per lavoro in Germania.