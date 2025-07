Diletta Leotta ha scelto diversi look perfetti per l'estate per i suoi ultimi giorni di vacanza in Svizzera. La conduttrice televisiva è apparsa più bella che mai

IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta sta vivendo un periodo di meritata vacanza, dopo la stagione calcistica vissuta a bordo campo e i nuovi impegni televisivi per Mediaset. La conduttrice, infatti, lo scorso settembre ha debuttato al timone del reality La Talpa che, però, non ha riscosso grande successo ed è stato chiuso in anticipo.

Prima di riprendere i suoi impegni lavorativi, Diletta Leotta ha deciso di passare dei giorni spensierati in compagnia di Elodie, sua grande amica, e in Germania dal marito Loris Karius. Adesso la presentatrice ha raccontato sui social networks la sua vacanza all’insegna del relax in Svizzera, in compagnia di alcuni suoi amici.

Diletta Leotta, la vacanza in Svizzera

Diletta Leotta ha sfoggiato dei perfetti look da vacanza, durante la sua villeggiatura a Ginevra. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diversi video e foto dalla famosa meta turistica europea, in cui è apparsa bellissima come sempre con degli outfit pratici, estivi, ma che non perdevano d’occhio la seduzione.

Di recente, infatti, la presentatrice ha stupito i suoi sostenitori con una galleria di scatti dalla città svizzera e, nella prima di queste foto, Diletta Leotta indossa un outfit sorprendente, composto da una minigonna bianca a palloncino e da un micro top con le maniche lunghe nella stessa colorazione, animato da righe e da un colletto rosso. Il capo d’abbigliamento lasciava la pancia della conduttrice scoperta e aveva una scollatura a V, chiusa da alcuni bottoni.

La presentatrice ha completato il suo look con un semplice paio d’infradito nere e con un paio d’occhiali da sole dal taglio rettangolare. Diletta Leotta ha sistemato i suoi capelli in una perfetta treccia tirata indietro e ha indossato anche un girocollo d’oro.

Diletta Leotta in bikini a Ginevra

Diletta Leotta ha deciso di passare dei giorni spensierati a Ginevra, raccontati in seguito con dei contenuti digitali condivisi su Instagram. Nelle diverse foto, la conduttrice televisive si è mostrata anche in bikini, come aveva fatto anche di recente, durante la sua villeggiatura in Germania. La presentatrice ha mostrato il suo fisico perfetto in un costume due pezzi rosso fuoco, con oblò metallico nella parte superiore.

In seguito Diletta Leotta ha indossato anche un capo d’abbigliamento da mare intero di colore nero, animato da diversi cut out sulla pancia e sulla schiena. La conduttrice televisiva si è concessa dei momenti di divertimento con un sup in compagnia del suo amato cagnolino Lillo.

La presentatrice ha mostrato anche diversi altri look, perfetti per l’estate, nella sua galleria fotografica di Instagram. In una di queste foto indossava un coordinato composto da un pantaloncino di jeans e da un top leggero bianco con scollo all’americana, che lasciava la sua schiena scoperta e presentava dei ricami nella parte anteriore.

In seguito la presentatrice ha indossato anche un mini dress color oro, animato da ricami nei toni del verde e del rosa e un altro abito corto dal taglio romantico, dato da una sorprendente gonna a palloncino. Il vestito, di colore rosa, era decorato da fiorellini rossi e accompagnato da un paio di sandali in tinta.