Diletta Leotta in versione Bond Girl per le strade di Zurigo, il video che fa impazzire i fan

IPA Diletta Leotta video

Diletta Leotta riesce sempre a sorprendere i suoi sostenitori coinvolgendoli con dei contenuti digitali che riescono a ottenere numeri altissimi di commenti e di reazioni positive. Così è stato anche di recente quando la conduttrice televisiva ha deciso di condividere un video che la ritrae per le vie di Zurigo in versione Bond Girl. Il look affascinante della presentatrice e le sue prodezze sportive hanno conquistato gli utenti del web che non hanno fatto mancare i loro apprezzamenti sotto il post dell’amata showgirl.

Diletta Leotta, il look da vera Bond Girl

L’estate 2025 per Diletta Leotta è molto dinamica e piena di nuove avventure. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato sui suoi canali social ufficiali i suoi giorni spensierati in Germania, in compagnia del marito Loris Karius ma, in precedenza, la stessa si era presa un periodo di relax insieme alla sua famiglia, alla figlia Aria e all’amata amica Elodie. Le due vip italiane sono apparse più complici che mai, confermando quanto sia solido il legame che le lega.

Ma, da qualche giorno, Diletta Leotta ha informato i suoi sostenitori di trovarsi in Svizzera e, precisamente, a Zurigo, condividendo diversi scatti in cui ha mostrato dei look perfetti per dei giorni di vacanza. Nelle foto social, infatti, la presentatrice si mostrava in bikini, mentre si rilassava su un sup, in altre, invece, la stessa indossava dei comodi e freschi coordinati estivi. Ma, adesso, la conduttrice televisiva ha condiviso un nuovo contenuto digitale dalla famosa città svizzera, che ha stregato i suoi fan.

Nel video social Diletta Leotta è impegnata in diverse prodezze e mostra un look da perfetta Bond Girl. Il video inizia, infatti, con la conduttrice televisiva che indossa l’abbigliamento adatto alla sua missione: un pantaloncino in pelle nera e un body aderente in tinta con scollatura profonda sul davanti, chiusa da una cerniera. La presentatrice ha reso ancora più reale il tutto completando il look con degli scarponcini alti, un cinturone in vita e degli occhiali da sole ma, nel corso del filmato digitale, Diletta Leotta ha mostrato anche degli altri outfit affascinanti.

Diletta Leotta, i costumi neri

Nel video che ha condiviso di recente, dopo aver indossato la divisa da Bond Girl, Diletta Leotta cominciava a correre per le strade di Zurigo e partiva per una missione in barca che la portava fino a Ginevra e, in seguito, allo stadio dove si è disputata la finale dei campionati di calcio femminile di Euro 2025.

Nel suo percorso da Bond Girl, la presentatrice si è mostrata anche con due costumi mozzafiato. Il primo era un modello intero, con cerniera sul davanti e le maniche lunghe, dal design sportivo. Con indosso il capo d’abbigliamento Diletta Leotta si è impegnata in una sessione di wakeboard.

In seguito, la conduttrice ha cambiato nuovamente look, indossando un altro costume nero intero, dal fascino più seducente. Si trattava, infatti, di un modello con cut out sull’addome e schiena parzialmente scoperta, che esaltava le sue curve perfette. Alla fine delle diverse missioni, Diletta Leotta ha fatto i suoi migliori auguri alle sportive che sono scese in campo per l’importante finale calcistica, svelando il fine promozionale del suo video.