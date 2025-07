Il trend labbra dell'estate 2025 proviene direttamente dagli anni Duemila, ed ha come protagoniste le bambole più glamour di sempre: tutto sulle Bratz lips, come riprodurle ed i prodotti da avere ad ogni costo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Bratz lips trend

Dopo aver visto il blush porsi al centro d’ogni nascente beauty trend estivo, secondo l’opinione dei beauty addicted tutti è ora il turno delle labbra di prendersi la scena. Grandiose protagoniste del maquillage della calda stagione, persino letteralmente per certi versi, sono le cosiddette Bratz Lips, un trucco labbra statement, ad effetto luminoso, che intende evocare il signature make-up delle bambole più cool degli anni Duemila. In fondo tutte noi abbiamo più o meno segretamente desiderato essere loro, almeno una volta nella nostra infanzia: eccoci perciò accontentate, seppur con qualche anno di ritardo. D’altronde come si dice? Meglio tardi che mai.

Le Bratz lips sono tornate: tutto sulla tendenza con protagonista il trucco labbra delle bambole cult anni Duemila

Diametralmente opposte nell’aspetto e nel carisma alle più note bambole della Mattel, con le loro tenute rosa da capo a piedi ed i lineamenti bon-ton a fare della Barbie un vero e proprio canone di bellezza, uno difficile da scardinare ancora oggi, le rivali Y2K prodotte dalla MGA Entertainment sono ora pronte a (ri)prendersi lo spazio che meritano.

Dopo il successo riscosso globalmente qualche anno fa dalla pellicola tutta rosa – shocking – di Greta Gerwig, si vocifera che nella pentola di Amazon MGM Studios stia bollendo un nuovo Live Action, quello sulle iconiche Bratz, le amiche-giocattolo dagli occhi e la bocca XXL indissolubilmente unite per una salda passione per il fashion.

Sebbene non vi sia ancora nulla di ufficiale, non per il momento almeno, la beauty community pare essersi voluta portare avanti sfornando con largo anticipo un make-up trend ispirato. Che possa servire ad invocarlo a gran voce, senza farlo davvero? Lo vedremo.

Sul web e sui social, intanto, dilaga inarrestabile la tendenza: si tratta di un trucco invero piuttosto semplice da ricreare ma indubbiamente di forte d’impatto, a combinare il classico effetto overlined con un ombré-look strategicamente sfumato.

Facilmente personalizzabile a seconda di personali gusti e preferenze ma perfetto al contempo per donare corpo e definizione alle labbra, la sua realizzazione prevede pochi e semplici accorgimenti.

Bratz lips, come si riproduce il make-up labbra ispirato alle bambole: i passaggi essenziali e i prodotti giusti

Il primo step per mettere a punto delle perfette Bratz lips dovrà essere assolutamente un’accurata esfoliazione: si potranno scongiurare eventuali errori ed imperfezioni semplicemente togliendo di mezzo le antiestetiche pellicine, ricorrendo ad scrub delicato ad hoc, da massaggiare con leggeri movimenti circolari.

Quello di Bottega Verde contiene particelle esfolianti naturali, olio di Mango e Papaya dalle proprietà nutrienti ed emollienti e, come se ciò non bastasse, è anche profumato alla Vaniglia per un’applicazione sensoriale ma delicata.

Un passaggio transitorio e facoltativo, poi, pensato per tutte coloro che non hanno paura di osare, è quello dedicato al tanto odiato tanto amato lip plumper. Negli ultimi anni si sa, i prodotti volumizzanti sono stati costantemente al centro dell’attenzione e da tale posizione hanno subito un restyling molto apprezzato dalla collettività: grazie ad agenti lievemente irritanti (quali generalmente estratti di peperoncino, mentolo, cannella e zenzero) regolarmente uniti ad umettanti naturali come l’acido ialuronico, ad esempio, siamo ora in grado di idratare efficacemente le labbra e ottenere allo stesso tempo uno stupefacente effetto rimpolpante.

NABLA Viper Lip Plumper NABLA Viper Lip Plumper | Balsamo labbra volumizzante trasparente con effetto rimpolpante, nutriente e antiossidante

Tra i più efficaci in assoluto in commercio è sicuramente degno di menzione di Viper Lip Plumper di Nabla, un balsamo volumizzante trasparente che aumenta (e lo fa per davvero) il volume in pochi minuti rilasciando un rossore diffuso e naturale.

In ogni caso, una volta ben idratate, si potrà procedere a definire con precisione i contorni della bocca: lo si dovrà fare con una apposita matita labbra, da scegliere rigorosamente in un tono – ma anche due – più scuro rispetto al rossetto che si andrà ad applicare in ultimo. Proprio come il taupe è perfetto il marrone scuro, che in linea di massima contribuisce a restituire un’idea di tridimensionalità e pienezza.

Offerta Mulac Cosmetics Lip Master Mulac Cosmetics Lip Master 21 Creme Noisette matita labbra nude nocciola

Consigliamo vivamente le Lip Master di Mulac, morbide ed ultra scriventi in un primo momento ma praticamente inscalfibili dall’asciugatura in poi.

Dopo aver tracciato i bordi questi dovranno essere sfumati con precisione verso l’interno, senza però riempire mai il centro, per creare il summenzionato effetto ombré. Sarà proprio lui a volumizzare otticamente il tutto grazie al contrasto che ne caratterizza la tecnica, il che è l’esatto proposito del trend. Basti pensare che alcuni creators su Instagram e TikTok preferiscono tracciare linee, cerchi e sfumature strategici al fine di massimizzare l’impatto.

Soltanto quando si sarò ottenuto un risultato pieno e corposo si potrà passare allo stendere il prodotto labbra prescelto, che sia esso un rossetto nude, uno glossato in stile Jam lips trend oppure una tinta, avendo cura di riempire tutta la zona contornata in precedenza ma soprattutto il centro rimasto nudo.

Yves Saint Laurent Loveshine Candy Glow Yves Saint Laurent Loveshine Candy Glow Balm 44B

È spettacolare la resa dei Loveshine Candy Glaze firmati Yves Saint Laurent, rossetti cremosi stratificabili dal finish sheer spiccatissimo, quasi bagnato.

Il tocco finale? Un abbondante o, meglio ancora, abbondantissimo strato di gloss ad effetto specchio, con o senza glitter a seconda delle esigenze, cruciale per assicurare un risultato bold, ricco e lucido proprio come quello delle nostre bambole del cuore.

Perché sì, è impossibile negarlo: ci troviamo alle prese con l’ennesima voga riemersa dagli abissi della nostalgia, ultimo livello del vorticoso revival anni Duemila a cui da qualche tempo a questa parte stiamo facendo da spettatori, tra vite bassissime, brillantini per il corpo e tatuaggi temporanei, e qualcosa ci dice che ne seguiranno molte altre.

Offerta KIKO Milano 3D Hydra Lipgloss KIKO Milano 3D Hydra Lipgloss 17 | Lucidalabbra Emolliente Effetto 3D

In materia di lipgloss con brillantini non si parla davvero di altro che di loro: gli Hydra Lipgloss di KIKO MILANO vantano una texture incredibile, morbida e sensoriale, che si fonde alle labbra lasciandole lisce e luminose senza appiccicare, e per giunta per lungo tempo.