Il sogno di ogni make-up addicted? Poter ammirare il più a lungo possibile, e intatto, il risultato ottenuto con tanta fatica. Un proposito pressoché utopico, e messo ulteriormente a dura prova dal caldo torrido di questa stagione. Nulla, comunque, che ottimi prodotti a lunga tenuta non possano fronteggiare. Sì, anche per quanto concerne il trucco labbra: ad accorrere in aiuto in questo senso sono adesso singolari pennarelli, rigorosamente indelebili, o quasi.

Tutto sui Lip marker, la nuova ossessione beauty della Gen Z per l’estate 2025

Come sappiamo la storia si ripete, e così pare che le tinte labbra stiano vivendo una vera e propria rinascita in questo periodo: dalle passerelle d’haute couture agli scaffali dei più affollati store di cosmesi, queste sono tornate a far furore e sono più belle e naturali che mai.

Una grande attenzione è data alle loro formule, ora estremamente moderne e innovative, durevoli e a prova di sbavature. Se alcune tra le più virali sui social si asciugano e poi staccano come fossero una pellicola, trasformandosi in men che non si dica in un no make-up make-up, ad essere al centro dell’attenzione al momento sono i Lip Marker.

Parliamo di autentici pennarelli per labbra, come da nome, caratterizzati da una durata e da un rilascio colore degni di nota. L’unico e solo difetto, se vogliamo? Una rapida, rapidissima asciugatura: è importante, mentre li si applica, sfumare tempestivamente il tratto al fine di evitare macchie ed eventuali imperfezioni.

Sulla scia di quella che si è velocemente rivelata una contagiosissima tendenza, i maggiori beauty brand in circolazione ne hanno elaborato una propria versione: da Astra a Huda Beauty, il web è letteralmente invaso da creators e comuni mortali intenti nel mettere alla prova il nuovo prodotto, tutte visibilmente colpite dal risultato soft e long lasting che sa regalare.

Una moda, l’ennesima, che cade a pennello in un periodo in cui il concetto di bellezza sta progressivamente mutando verso una maggiore naturalezza. Una pur sempre maneggiata e perfezionata, ma sicuramente meno artefatta rispetto al passato.

Rom-Com Lips trend e make-up a lunga tenuta: i Lip Marker da provare per labbra perfette nell’estate 2025

A riconferma del rumoroso ritorno a quest’essenzialità sognante a partire dal mondo della bellezza il dilagare di una nuova, irresistibile estetica: il suo evocativo quanto nostalgico nome è Rom-Com lips, in richiamo a quello specifico trucco labbra che accomunava le protagoniste delle serie tv anni Novanta/inizi Duemila che ancora oggi abbiamo nel cuore.

Proprio come se avessero appena ricevuto il fatidico bacio dalla crush di turno, le labbra devono splendere in maniera naturale grazie ad un rossore diffuso illuminato appena da balsami labbra colorati o trasparenti, da applicare come ultimo passaggio per suggellare un beauty look fresco e leggero. Come ottenerlo? Te lo sveliamo immediatamente, attraverso pochi e semplici step ed i prodotti giusti.

Dopo aver effettuato un’esfoliazione delicata mediante uno scrub labbra apposito, il quale consenta di ottenere una texture omogenea e levigata a scanso di eventuali antiestetiche pellicine, il segreto per assicurarsi delle perfette Rom-Com lips è l’utilizzo di un prodotto a lunga – meglio se lunghissima – tenuta, scelto in una tonalità nude o rosata, che possa avvicinarsi il più possibile al colore del proprio incarnato.

A questo scopo sono, guarda caso, perfetti i Lip Marker: data la loro formula a rapida asciugatura e ancor più rapido fissaggio, si dovrà procedere stendendo velocemente il prodotto lungo il contorno labbra e tamponandolo subito dopo con le dita, per sfumarlo verso il centro sino a raggiungere un risultato omogeneo.

Si completerà poi il tutto apponendovi un velo di balsamo o gloss, trasparente o colorato, in primis per idratare a dovere e in secondo luogo, ovviamente, per replicare l’iconico trend anni Novanta per filo e per segno. Di questi tempi è sufficiente accedere rapidamente a TikTok per imbattersi in questo stile semi-opaco, morbido, sfumato ma soprattutto, nella migliore delle ipotesi, appena baciato.

Prova il Kiko Milano Long Lasting Colour Lip Marker

Disponibile in numerose varianti colore, comprensive di nude e toni violacei, il Lip Marker di Kiko pare essere il prodotto ideale per creare un naturalissimo overline, tecnica amatissima dalle beauty addicted per rendere otticamente labbra più voluminose senza necessariamente dover ricorrere al filler. E se la classica matita nel corso delle ore tende a sbavare e dunque anche a perdere di intensità, questo prodotto resta invece intatto da mattina a sera, specie se se ne sceglie uno in una colorazione identica o leggermente più scura delle labbra e lo si applica sbordando in modo impercettibile.

Clicca qui per acquistare l'Essence Cosmetics Lip N' Stain Tattoo Lip Liner

A dire la propria in materia di Lip Marker è stata, ovviamente, anche Essence. Dalla texture acquosa e quindi incredibilmente leggera, questa proposta dalla durata estrema dona a gran sorpresa un colore piuttosto intenso. L’applicatore è un altro suo notevole punto a favore: la punta consente infatti non solo di modellare con precisione la cornice delle labbra ma anche di riempirle facilmente. L’incredibile effetto è quello di un tatuaggio, come suggerisce lo stesso nome, come garanzia di un contorno perfetto, che resiste a tutto.

Trovi qui l'Astra Sleepover Lip Marker

Da quando sono usciti gli Sleepover Lip Marker di Astra si sono immediatamente tramutati in un successone, e si dà il caso siano tuttora tra i must-have beauty per l’estate 2025: si tratta di vere e proprie tinte colorate – la cui formula è arricchita con pantenolo, ad azione super emolliente, dalla texture leggera, a base d’acqua – che si asciugano velocemente, rilasciando sulle labbra un colore pieno ed omogeneo ma pur sempre naturale, a seconda anche ovviamente della nuance scelta.

Prova il Lip Contour Lip Stain

Tutti ne stanno parlando: Huda Beauty ha lanciato dei lip liner totalmente no-transfer e intensamente pigmentati, che promettono di restare confortevoli addosso per tutto il giorno rivelando un finish mat naturale che non sbiadisce. La loro particolare punta a doppia estremità ne semplifica l’applicazione e permette di delineare e definire le labbra con estrema precisione.

Clicca qui per acuistare il Pratically Permanent REM Beauty

Precorritrice della grande tendenza in questione, Ariana Grande ha messo a punto qualche tempo fa i suoi Pratically Permanent: reinterpretazione moderna del più classico rossetto, questi promettono un finish naturale che non secca le labbra unito ad una tenuta impeccabile in qualunque circostanza.