Protegge, idrata e colora: il balsamo labbra è l’alternativa al rossetto che devi scegliere questo inverno

Indecisa tra burrocacao e rossetto? La soluzione due in uno è il balsamo labbra colorato, un alleato di benessere e bellezza per le tue labbra

Fonte: iStock Balsamo labbra, colore e benessere per tutto l'inverno

Le labbra hanno bisogno di essere nutrire. E soprattutto durante questi mesi autunnali e invernali, complici le temperature più basse, le condizioni atmosferiche più rigide e i cambiamenti fisiologici che interessano il corpo, hanno necessità di un supporto in più e di un plus di idratazione. Ma se si vuole unire questa coccola di benessere alla voglia di sfoggiare delle labbra dal colore super glam e di tendenza, ecco che la soluzione due in uno che soddisfa entrambi i desideri c’è, ed è il balsamo labbra. Una validissima e insostituibile alternativa al rossetto, che dona un tocco di colore alle labbra ma senza dimenticare di nutrirle in profondità e di garantirle massimo benessere per tutta la giornata. Ma cos’è il balsamo labbra e come si utilizza?

Cosa sono i balsami labbra

Per prima cosa è bene capire cos’è il balsamo labbra che no, non è la stessa cosa del burrocacao. Nonostante si possa cadere nell’errore di confonderli, questi due prodotti non sono uguali. Il burrocacao, infatti, svolge un’azione immediata sulla labbra, di idratazione e di protezione della parte, ma anche un’azione momentanea e che svanisce dopo poco dall’applicazione. Un prodotto che tutte abbiamo o dovremmo avere nella borsa, perché utilissimo in ogni stagione dell’anno per un’azione di beauty care facile e immediata.

Il balsamo labbra, invece, è un prodotto diverso, la cui azione è prevalentemente riparatrice, che va a ricompattare la pelle delle labbra, agendo in modo diretto sulle screpolature e su eventuali rotture o crepe della parte, lenendole e rimpolpandole in modo efficace e profondo. Un prodotto che dovremmo inserire all’interno della nostra beauty routine, anche come trattamento durante la skincare serale, permettendogli di agire e riparazione delle labbra durante la notte, come una sana e buona abitudine di bellezza.

Balsamo labbra, le proprietà e perché usarlo

Un prodotto che, quindi, risulta particolarmente utile per idratare le labbra, lenirle e ammorbidirle, agendo a riparazione della parte e, grazie agli ingredienti di cui si compone (tra cui oli naturali e cere), permette alle labbra di godere di una profonda azione emolliente, schermandole dagli agenti esterni e dalla possibilità che si secchino (cosa che durate la stagione fredda aumenta in modo esponenziale).

Insomma, una vera fonte di benefici a lunga durata e che vale la pena (anzi dovremmo) provare tutte. Soprattutto per il fatto che i balsami labbra non solo agiscono a beneficio della parte, ma le donano anche un tocco di fascino assolutamente unico. Un validissimo sostituto dei rossetti dalla doppia azione di benessere e bellezza.

Come utilizzare il balsamo labbra

Un prodotto facile da usare e che si applica come fareste come un normalissimo rossetto. E attenzione, perché abbiamo detto rossetto non burrocacao. Ricordatevi, infatti, che se acquistato in una delle sue formulazione colorate, il balsamo labbra tingerà la parte come farebbe un rossetto, ovviamente a seconda del colore scelto in modo più o meno forte. Per questo è importante prestare attenzione a stare bene nei margini delle labbra, evitando sbavature e di creare un beauty look poco curato.

Cosa importante per ottenere un trucco impeccabile, e in generale una regola base per utilizzare il balsamo labbra in modo ottimale, è quello di utilizzarlo sulla labbra ben levigate e deterse, quindi non abbiate paura di eseguire uno scrub labbra prima di usarlo e di seguire questa buona abitudine almeno una volta alla settimana.

Un prodotto che potete usare anche più volte al giorno, come fareste con un burrocacao, donando massimo benessere alla parte e assicurandovi un beauty look e labbra dal colore impeccabile dalla mattina alla sera.

