Tanti colori stessa protezione. Il balsamo stick che colora e protegge labbra e guance è in sconto è vi garantisce un beauty look impeccabile e sempre diverso

iStock Più colore e protezione a labbra e guance in un solo prodotto

E se vi dicessimo che con un solo prodotto (a un prezzo ridottissimo) potete ottenere un beauty look completo e con il minimo sforzo possibile? Forse non ci credereste, a meno che non abbiate già provato il balsamo stick Labello Caring Beauty, labbra e guance, un prodotto 3 in 1 che protegge la pelle dal freddo invernale, la scherma dai raggi UV e le dona una sfumatura di colore unica, proprio come un blush.

Insomma, un balsamo in stick che è molto di più di quel che appare e che una volta provato non vorrete più lasciarlo. Un prodotto Labello, che gode della qualità di questo brand amico delle labbra e della pelle, e che vale la pena provare per vedere con i propri occhi quanto possa essere performante e facile da usare.

Labello Il balsamo stick che protegge e colora Prezzo 3,59 euro

Il balsamo stick Labello Caring Beauty è il prodotto da avere ora

Un balsamo stick che, come detto, ha una formula 3 in 1, un burrocacao colorato che dona alle labbra un colore rosato più o meno intenso a seconda della colorazione scelta, ma che vi permette anche di creare un trucco sulle guance a modi blush, il tutto con una sola passata dello stesso prodotto.

Ma non solo, perché il balsamo stick Labello Caring Beauty è prima di tutto un burrocacao, e quindi svolge anche la sua funzione primaria di idratazione delle labbra e della pelle, proteggendola dalla secchezza ma anche dai raggi solari, grazie alla protezione SPF 30 integrata.

Offerta Labello Il balsamo stick da provare ora

Come agisce il balsamo sulla pelle

Un balsamo in stick idratante e che dona nutrimento alle labbra e alla pelle per 24h, aiutandole a proteggersi dalla perdita di collagene e garantendole massimo benessere e un aspetto sano e bello.

Un balsamo dalla formulazione naturale, privo di oli minerali e paraffine, e che è stato arricchito con Burro di Karité, Vitamina E e Olio di Mandorla Bio, tutti alleati della pelle e che la schermano dai danni esterni, mantenendola elastica, nutrita e morbida. Una protezione e un’azione a 360° che vi garantisce una cura costante delle labbra e della pelle del viso ma anche un beauty look impeccabile e pieno di stile.

Labello Il balsamo stick che idrata, colora e protegge

Un beauty look sempre diverso e impeccabile

Il balsamo stick Labello Caring Beauty, infatti, è disponibile in diverse colorazioni, ben 5 sfumature diverse, dal nude al pesca, dal corallo al rosa e fino al rosso ciliegia, permettendovi di scegliere la colorazione che meglio vi si addice e che più vi piace, anche tutte, personalizzando ogni giorno in modo diverso il vostro beauty look e creando dei make-up che non solo siano belli da vedere ma che siano anche creati per proteggere la vostra pelle durante dal freddo o dal sole.

Un prodotto che trovate in sconto su Amazon e che vale davvero la pena di essere provato, portandolo sempre con sé in borsa per sfoggiare un trucco sempre perfetto e per proteggere le labbra come fareste con un classico burrocacao, ma con quel tocco in più di colore e di protezione che lo rende il vostro prodotto must da avere sempre con voi.

