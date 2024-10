Il rossetto dell’autunno? Marrone, come quello delle super modelle

Labbra seducenti e chic? Il rossetto marrone, in tutte le sue sfumature, è il must da avere nel proprio beauty case

Quale occasione migliore dell’autunno per portare un nuovo colore di rossetto? Un colore che vi faccia sentire perfettamente in mood con la stagione in corso ma che sappia anche valorizzare i vostri toni naturali, ovunque e in qualunque altro momento dell’anno. E se di cromie si parla , il rossetto marrone è senza dubbio un must have del beauty case di ognuna di noi.

Perché scegliere un rossetto marrone

Un colore versatile, corposo, che richiama alle vibrazioni e all’estetica degli anni ’90 ma in una versione attualissima. Un prodotto che ai tempi era molto in voga tra le top model di quegli anni, che lo indossavano nelle più svariate occasioni, portandolo in auge e classificandolo come must per ogni beauty addicted. E la cosa si ripete oggi, grazie a It girl, attrici e modelle come Hailey Bieber e Emily Ratajkowski, Gigi Hadid o Dakota Johnson, che lo portano e le sfoggiano in tante diverse sfumature ma con lo stesso identico risultato, un look pieno di fascino, seducente, elegante e assolutamente da copiare.

Un rossetto che pone in massima evidenza l’incarnato e che, a seconda della gradazione di colore scelta, aiuta a creare un contrasto con la pelle e a mettere in luce la luminosità della cute stessa. Donando a chi lo indossa un fascino chic, elegante e sofisticato.

A chi sta bene il rossetto marrone

Ma attenzione a non esagerare. Il marrone, infatti, è un colore scuro e per tanto va usato con cautela. Il rischio nell’abbondare troppo o di sbagliare colorazione, infatti, è quello di indurire troppo i tratti se si opta per un colore troppo scuro o di far sparire le labbra se si opta per una sfumatura troppo chiara. Ecco perché, prima di acquistare un rossetto marrone, è importante valutare bene le proprie tonalità naturali e il tono del proprio incarnato.

Nel caso si abbia una carnagione molto chiara ma calda e dorata, per esempio, si può creare un beauty look a contrasto con un rossetto scuro e freddo, ma anche provando con una tonalità di marrone mandorlato. Se il sottotono, invece, è freddo meglio puntare su una tonalità di marrone nocciolato o rosato.

Meglio virare su una colorazione dorata e aranciata, ma anche simile alla terracotta e fino al cioccolato se si ha una pelle anch’essa dorata e luminosa, mentre per le carnagioni olivastre va benissimo un rossetto marrone dal tono freddo e scuro e fino alle sue gradazioni cioccolato.

Infine, se la vostra carnagione vira sui toni del rosso o rosato, solitamente abbinato a chiome scure, il rossetto marrone da provare è quello nelle sue sfumature mattone.

Meglio un finish lucido o opaco?

Parlando di finish, invece, bisogna considerare la tipologia delle nostre labbra e l’effetto che il rossetto andrà a creare. Se si hanno labbra voluminose già naturalmente meglio optare per un finish opaco, corposo e che donerà alle labbra un aspetto quasi vellutato.

I rossetti marroni lucidi, invece, vanno benissimo sulle labbra sottili, perché vi aiuteranno a donargli maggior volume ma senza appesantire la parte.

Come applicare il rossetto marrone

Una volta trovato il vostro rossetto marrone ecco che arriva il momento di applicarlo. Come? Beh, nulla di complicato, si tratta dopo tutto di un rossetto, ma lo step pre applicazione da non dimenticarsi mai è l’idratazione delle labbra, che devono essere omogenee e ben levigate, evitando inestetismi una volta che avrete addosso il vostro rossetto.

Prima si stenderlo, poi, potete passare con una matita tono su tono il contorno delle labbra, delineandole bene, correggendone la forma e assicurandovi una stesura perfetta del rossetto e un beauty look a prova di bacio. E ovviamente dalle vibes brown!

