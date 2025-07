Il rossetto effetto peluche, virale su Tik Tok, è l’unica cosa che le tue labbra vogliono indossare questa estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il rossetto effetto peluche virale è adesso in sconto

Quando si tratta di avere un beauty look che spicchi ma senza ostentazione e che si faccia ricordare per la sua delicatezza, ecco che il trucco labbra sa fare davvero la differenza. Un make-up che non passa inosservato e che, con il rossetto effetto peluche di Maybelline New York che trovare adesso in sconto su Amazon, donerà alle vostre labbra un fascino irresistibile e un finish impossibile da non notare.

Un’offerta imperdibile, soprattutto durante questi giorni di dedicati al Prime Day Amazon (che dureranno fino alle 23.59 dell’11 luglio) e che vi regalano la possibilità di acquistare tanti prodotti a dei prezzi scontatissimi, compreso questo rossetto virale su Tik Tok e dall’effetto peluche unico e seducente.

Perché scegliere il rossetto Teddy Tint di Maybelline New York

Un rossetto a lunga tenuta (fino a 12 ore) e dal finish matte, che grazie alla sua iperpigmentazione dona alle labbra un colore uniforme, vibrante e dall’effetto vellutato. Un colore che racchiude in sé un fascino davvero unico e che donerà alle vostre labbra un concentrato di stile impeccabile dalla mattina alla sera.

Una tinta labbra long lasting e no transfer, che dona un colore intenso alle labbra e che le avvolge con un finish vellutato, ad effetto peluche, che ingentilisce il vostro beauty look con un tocco chic e delicato.

Un rossetto disponibile in ben sei colorazioni diverse, per garantire a chiunque di trovare quella che meglio si addice al proprio incarnato e al proprio look.

Un rossetto da avere e che nutre le labbra, che vanta una formulazione arricchita con polveri pigmentate per un colore intenso e labbra vellutate e che, grazie alla sua texture leggera e confortevole, si applica in modo molto facile e piacevole per tutto il giorno. Un rossetto idratante, dal finish opaco, vellutato e che avvolge interamente le labbra per un trucco impeccabile e a prova di drink o bacio.

Come si applica il rossetto effetto peluche di Maybelline

Una tinta labbra che non è solo confortevole e lunga tenuta, ma che vi permette anche di ottenere un triplice risultato in un solo prodotto. Basta applicarlo in modo diverso a seconda dell’effetto desiderato.

Passandolo una sola volta e sfumandolo leggermente con le dita o con un pennellino, potete ottenere un trucco delicatissimo, quasi nude e impercettibile, ma comunque capace di donare un tocco di colore alle vostre labbra.

Per un effetto bold, dovrete passare la tinta labbra tre volte, facendo attenzione a restare all’interno dei contorni naturali delle stesse e andando a definirle con il colore e con un tocco intenso e corposo di rossetto.

Infine, se applicato in combinazione tra una tonalità più scura e una più chiara, potete ottenere un effetto sfumato alla parisienne, con quel finish disinvolto e naturale, come se le labbra fossero colorate in modo innato e senza sforzo.

Un rossetto dal colore modulabile, che vi permette diverse tipologie di make-up e diversi grado di intensità. E che grazie alle offerte in corso per il Prime Day 2025 potete avere a un prezzo vantaggiosissimo, per garantirvi un trucco e labbra effetto peluche capaci di conquistare chiunque durante questa vostra nuova estate.

