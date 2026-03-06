La tinta labbra di Maybelline New York è il prodotto da avere nel beauty per un risultato long lasting, impeccabile e low cost grazie all’offerta da non farsi sfuggire

iStock La tinta labbra ha un effetto long lasting

“Una volta provato non ne posso più fare a meno”, sono molti i prodotti make-up che ci hanno fatto dire questa frase. Se su alcuni abbiamo avuto dei ripensamenti, sulla tinta labbra possiamo affermare con certezza che non abbiamo avuto dubbi fin dal primo momento in cui l’abbiamo provata, soprattutto se siamo appassionate di trucco labbra. Il motivo di tale passione è che con questo prodotto possiamo tranquillamente dimenticare di mettere in borsa rossetto, matita e gloss perché basta una sola passata e avremo labbra dal colore intenso per tutta la giornata.

Possiamo mangiare, bere, baciare o affrontare giornate torride, la tinta labbra rimarrà sempre al suo posto e senza sbavare. Quella che a prima vista sembra un rossetto liquido ricopre le nostre labbra di un velo sottilissimo che non si sposta, ma rimane “ancorato”. Se vi abbiamo incuriosito e avete voglia di sperimentare con la tinta labbra, allora dovete provare uno dei prodotti must: la SuperStay Matte Ink di Maybelline New York.

Maybelline New York SuperStay Matte Ink La tinta labbra iconica e a lunga durata. Prezzo:17,89€

Praticamente il punto di riferimento di chi mette al centro del make-up il trucco labbra è diventato un best seller su Amazon da inserire nel vostro beauty perché con le offerte del’e-commerce avrete due dei colori più iconici in sconto e al prezzo di uno.

La tinta labbra dall’effetto matte

Dopo anni di labbra extra lucide, le tendenze dei prossimi mesi stanno facendo tornare alla ribalta i rossetti matte e SuperStay Matte Ink di Maybelline New York è pronta a farvi avere un trucco trendy per tutto il giorno e in ogni occasione. Grazie alla sua formulazione a base di oli, le vostre labbra saranno ricoperte da un finish opaco che non le secca, ma anzi le lascia idratate come se fosse un balsamo e vi dona una sensazione di comfort per diverse ore.

Inoltre, l’offerta che vi permette di avere due rossetti liquidi a lunga tenuta al prezzo di uno è stata pensata per rendere la tinta il vostro mai più senza. Il kit punta su colorazioni che stanno bene a tutte e che sono il must della collezione. Superstay Matte Ink Lover, una nuance malva delicata e fresca, si abbina al trucco Clean Girl o a quello da giorno. Ruler invece è una colorazione molto più intensa che abbraccia la palette dei rossi, ideale per dare una marcia in più a make-up da sfoggiare nelle occasioni importanti o per una cena romantica.

Labbra definite in pochi minuti

Inserire una tinta labbra all’interno del proprio make-up può spaventare chi è alle prime armi per il timore di sbagliare e compromettere il trucco. SuperStay Matte Ink di Maybelline New York è perfetta anche per le meno esperte perché il brand ha curato non solo la formula ma anche il pack e in particolare l’applicatore. Il pennellino a punta vi permette di stendere il rossetto con estrema precisione senza sbavature.

Per un risultato impeccabile, dovete applicare il rossetto liquido dal labbro superiore e partendo dal centro, per poi seguire i contorni. Ripetete la stessa operazione anche sul labbro inferiore e il trucco labbra sarà pronto. Se volete dare una seconda passata, prima di farlo aspettate che la tinta labbra sia perfettamente asciutta e procedete. In questo modo il risultato sarà ancora più intenso e le vostre labbra rimarranno in primo piano.

