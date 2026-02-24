Emma Stone radiosa ai BAFTA: il trucco è un balsamo labbra. E noi abbiamo scovato il suo gemello economico

Dietro le quinte del make-up etereo di Emma: ecco come replicare l'effetto my lips but better in versione low cost

I BAFTA (British Academy Film Awards), considerati a tutti gli effetti l’equivalente britannico degli Oscar, non sono solo la celebrazione del grande cinema internazionale, ma anche uno dei red carpet più sofisticati della stagione. È qui che le star abbandonano gli eccessi per abbracciare un’eleganza sussurrata, e nessuno incarna questa filosofia meglio di Emma Stone.

Quest’anno, l’attrice ha illuminato il tappeto rosso londinese con la sua eterea bellezza. Avvolta in una magnifica creazione custom-made, caratterizzata da linee pulite e un’allure scultorea, Emma ha puntato tutto su un beauty look fresco e luminoso. Il suo incarnato di porcellana era scaldato da un tocco di blush color pesca, mentre gli occhi erano definiti da sfumature calde e ciglia a ventaglio. Ma a catturare l’attenzione dei beauty addicted è stata la sua bocca: labbra piene, idratate e tinte di un nude talmente perfetto da sembrare naturale. Niente rossetti matte o gloss appiccicosi, ma una texture fondente e luminosa.

Il segreto svelato su Instagram: il tocco di Nina Park

Dietro a questo capolavoro di naturalezza c’è Nina Park, celebrity makeup artist di fama mondiale. Conosciuta nell’ambiente hollywoodiano per la sua abilità nel creare basi impeccabili (la celebre cloud skin) e per essere la fidata truccatrice di star del calibro di Zoe Kravitz e Brie Larson, Nina ha condiviso sul suo profilo Instagram i segreti del look di Emma.

Il protagonista indiscusso per le labbra? Un prodotto extra-lusso firmato Louis Vuitton: il LV Baume – Lip Balm nella splendida nuance 010 Nude Poetry. Un balsamo labbra couture che unisce un’idratazione profonda a un delicato velo di colore, capace di esaltare la naturale pigmentazione delle labbra senza sovrastarla.

Caccia al “dupe”: 3 alternative low-cost da non lasciarsi scappare

Se il balsamo di Louis Vuitton è un piccolo gioiello (anche nel prezzo), la buona notizia è che non serve svenarsi per ottenere quello stesso effetto plumpy e radioso. Abbiamo setacciato Amazon alla ricerca di gemelli economici, originali e lontani dai soliti nomi, capaci di replicare l’effetto “Nude Poetry” di Emma.

Ecco 3 chicche beauty da aggiungere subito al carrello:

  • Rom&nd Glasting Melting Balm (Nuance: Nougat Sand)

Questo brand di K-Beauty è un segreto ben custodito dalle appassionate di skincare coreana. La formula vegana si scioglie letteralmente sulle labbra grazie a un mix di oli vegetali. La nuance Nougat Sand ricrea perfettamente quel nude caldo e traslucido visto sui red carpet, lasciando un finish specchiato ma zero appiccicoso.

  • E.l.f Glow Revivier (Nuance: Mauve Mentality)

Il potere idratante di un burrocacao, la pigmentazione di un rossetto leggero e la lucentezza di un gloss. L’E.l.f. Glow Reviver Lip Oil nella tonalità Mauve Mentality salta il tono naturale delle labbra con un tocco “rosato”, ideale per un look clean girl o quotidiano. La formula è arricchita con olio di nocciolo di albicocca e olio di jojoba, che garantiscono un’idratazione profonda senza quella fastidiosa sensazione appiccicosa tipica dei gloss tradizionali.

  • 3INA Makeup – The Color Lip Glow Balm (Nuance: 503 – Nude)

Un brand europeo indie, cruelty-free e dall’estetica pop. Questo balsamo labbra scivola come seta, arricchito con burro di karitè e oli emollienti. La tonalità 503 è un nude neutro e sofisticato che mima l’effetto “labbra mie, ma meglio”, garantendo un comfort che dura per ore.

