Le migliori creme con cica per una pelle come Kim Kardashian

La Cica – conosciuta anche come centella asiatica – è l’ingrediente segreto che rende super efficaci tutti i prodotti della skincare coreana. Originaria dell’Asia, questa pianta medicinale in passato veniva utilizzata per via delle sue proprietà rigenerative e curative.

Di recente la Cica – e i prodotti che contengono questo ingrediente – è diventata super virale, soprattutto su TikTok dove sono tantissimi i creators che hanno scoperto il potere dei cica cream e dei cica serum, assolutamente prodigiosi per la bellezza della pelle. D’altronde è impossibile non notare i risultati che si ottengono sin dalla prima applicazione. La cica permette di lenire e rigenerare la barriera cutanea, coccolando anche la pelle più reattiva e sensibile.

Un vero e proprio toccasana d’inverno quando siamo maggiormente sottoposti a freddo e sbalzi termici. Non a caso secondo la leggenda le tigri ferite in Asia tendevano a strusciarsi contro quest’erba nel tentativo di rendere più veloce la guarigione delle ferite. La cica dunque stimola il collagene, migliora l’elasticità della pelle e riduce la comparsa di linee sottili e rughe.

Su Amazon si possono trovare tantissime formulazioni, super vendute e recensite, a prezzi convenienti.

La Roche Posay Cicaplast B5

Fra le formulazioni bestseller c’è senza dubbio la crema Cicaplast B5 di La Roche Posay. Un prodotto eccellente per la cura del viso, perfetto per chi ha la pelle secca o fragile. Ripara in profondità la barriera cutanea e non unge, assorbendosi in fretta per un effetto glass skin favoloso.

SKIN1004 Madagascar Centella Probio-Cica Cream

Realizzato con Centella pura dal Madagascar, la crema viso di SKIN1004 ha un potere schiarente e antirughe. Idrata e nutre la pelle, lasciandola fresca, morbida e priva di rossori. Perfetta per nutrire sia di giorno che di notte, ha una consistenza ricca, ma non grassa, leggerissima sull’epidermide.

Topicrem Cica

Perfetta per alleviare i rossori e prendersi cura della pelle molto secca, la Topicrem Cica ha quasi 3mila recensioni ed è super venduta su Amazon. Ha una texture gradevole, che non unge e penetra velocemente nella pelle senza lasciarla appiccicosa.

Topicrem Cica Crema riparatrice e anti arrossamenti

Mixa Crema Rigenerante

Prezzo super conveniente e grande efficacia per la crema Mixa, ideale sia per il viso che per il corpo. A base di urea e cica, è perfetta per chi ha la pelle secca screpolata o ruvida. Idrata in profondità per 48 ore, rigenerando la barriera cutanea e rendendo la pelle del viso (e del corpo) morbida, soda e nutrita.

Offerta Mixa Crema Rigenerante Crema lenitiva e idratante

Uriage Bariederm Cica

Se cerchi una crema multiuso prova quella di Uriage, perfetta anche per trattare piccole escoriazioni e lesioni. Puoi spalmarla sulla pelle screpolata, usandola per ridurre irritazioni cutanee o scottature solari. La sua formula è extra-ricca, con cica, rame e zinco, per stimolare la riparazione dell’epidermide.

Offerta Uriage Bariederm Cica Crema multiuso riparatrice

Siero viso SKIN1004 Centella Asiatica

E i sieri? I più amato a base di centella asiatica su Amazon è quello di SKIN1004. Ha quasi 5mila recensioni è una formula illuminante, perfetta per diminuire iperpigmentazione e macchie scure della pelle. L’innovativa tecnologia in capsule, infine, preserva la potenza e la freschezza dei principi attivi, garantendone la massima efficacia.

Offerta Siero viso Centella Asiatica Siero illuminante Centella Asiatica

