Idrata, lenisce e rigenera. La crema viso e corpo di cui tutti parlano è arrivata in Italia. È low cost e ora è in offerta

Mixa, il brand francese per la pelle sensibile, arriva in Italia con le sue iconiche creme viso e corpo

Fonte: iStock Mixa arriva in italia con le sue creme low cost super performanti

C’è una nuova protagonista sugli scaffali italiani della skincare, e promette di rivoluzionare la cura della pelle di grandi e piccini: stiamo parlando di Mixa, il brand francese numero uno per la pelle sensibile, finalmente disponibile anche in Italia.

Con oltre 100 anni di esperienza nella dermocosmesi e milioni di clienti affezionati in tutta Europa, il marchio è amato per le sue formule ultra-delicate, testate clinicamente, e ora si presenta al pubblico italiano con una linea completa di creme corpo pensate per ogni tipo di pelle – soprattutto le più sensibili, secche o problematiche.

l debutto italiano di Mixa porta con sé quattro linee di creme corpo, ognuna studiata con attenzione per rispondere a specifiche esigenze della pelle. Tutte le formulazioni sono ipoallergeniche, senza profumo e clinicamente testate sotto controllo dermatologico, rendendole ideali per adulti, bambini e perfino neonati.

Uno dei punti di forza di Mixa è il perfetto equilibrio tra efficacia e accessibilità. I prodotti, pur avendo un’impronta altamente dermatologica, sono low-cost, un vantaggio enorme per chi desidera prendersi cura della propria pelle ogni giorno senza spendere una fortuna.

Anche le recensioni online parlano chiaro: centinaia di clienti italiani hanno già provato le nuove creme Mixa e le valutano con punteggi tra 4.6 e 4.9 stelle su 5. Le parole più frequenti? “Efficace”, “delicata”, “profonda idratazione”, “perfetta per la pelle secca”. Vediamo insieme le creme ora disponibili su Amazon e approfitta degli sconti per farne scorta ad un prezzo davvero piccolo piccolo!

Mixa Urea Cica Repair+

Una vera salvezza per le pelli molto secche, disidratate o con desquamazioni. Questa formula contiene urea e niacinamide al 10%, un mix perfetto per idratare intensamente, riparare la barriera cutanea e donare sollievo immediato. Disponibile in formato crema da 400 ml ad un prezzo lancio di soli 6 euro!

Offerta Mixa Mixa Urea Cica Repair+ (400ml)

Ideale per chi soffre di secchezza persistente, zone ruvide (gomiti, ginocchia), pelle a squame.

Mixa Niacinamide Bright

Per chi cerca una pelle luminosa e dall’aspetto uniforme, questa linea è arricchita con vitamina C, niacinamide e burro di karité. Un mix di attivi che idrata, nutre e aiuta a ridurre le discromie della pelle con delicatezza. Anche questa disponibile in formato da 400 ml ad un prezzo shock di soli 6 euro.

Offerta Mixa Mixa Niacinamide Bright (400ml)

Perfetta per chi vuole contrastare macchie cutanee, incarnato spento o disomogeneo, mantenendo una pelle morbida e radiosa.

Mixa Ceramide Protect

Pensata per la pelle sensibile e molto secca, rafforza la barriera cutanea grazie alla presenza di ceramidi, glicerina e squalano. Ristabilisce l’equilibrio naturale della pelle e la protegge da aggressioni esterne (freddo, vento, sfregamenti).

Sono 400ml di prodotto che potrà essere sfruttato appieno da tutta la la famiglia, specialmente in inverno o dopo la doccia, quando la pelle è più vulnerabile.

Offerta Mixa Mixa Ceramide Protect (400ml)

Mixa Panthenol Comfort

Una coccola quotidiana per la pelle sensibile, atopica o soggetta a irritazioni, anche quella dei più piccoli. Con pantenolo, omega 6 e 9, e glicerina, dona sollievo immediato e una sensazione di comfort duratura.

I 400ml di prodotto possono essere utilizzati su tutto il corpo, compreso il viso ed il prezzo è di solo 6,06 euro.

Offerta Mixa Mixa Panthenol Confort (400ml)

Ideale per bambini, neonati o adulti con dermatite atopica, pruriti, pelle reattiva.

Scegli la più adatta alla tua pelle, scommettiamo che diventerà la tua crema corpo preferita? Fai scorta e approfitta del prezzo piccolo piccolo.

