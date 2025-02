Crema mani, 5 prodotti top (consigliati dall’esperta) contro freddo e pelle screpolata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Troppi lavaggi, l’uso di sostanze irritanti, ma anche il freddo e il vento: la pelle screpolata delle mani è un problema piuttosto comune. La soluzione? Una crema mani che consenta non solo di nutrire e idratare in profondità, ma che aiuti anche a ristabilire la barriera cutanea naturale che funge da scudo per la pelle.

In vendita si possono trovare tantissime creme mani, ma non tutte sono valide come sembra. Abbiamo chiesto all’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, di svelarci i segreti per avere una pelle sempre idratata e i prodotti top da comprare subito!

Come idratare le mani

“Il primo step da seguire è senza dubbio lo scrub mani” – ci rivela l’esperta – “Consente infatti di eliminare le cellule morte, esfoliando delicatamente e preparando la pelle a ricevere i principi attivi dei trattamenti, rendendola più reattiva”. “In seguito consiglio di effettuare maschere e trattamenti idratanti in base alle esigenze. L’importante è non perdere mai di vista durante la giornata le esigenze legate all’idratazione”. Questo significa prima di tutto applicare la crema idratante non solo mattina e sera, ma più volte nel corso della giornata, in particolare dopo il lavaggio delle mani.

E gli ingredienti? I migliori secondo l’esperta sono quelli naturali. “Leggete sempre con l’attenzione l’INCI facendo attenzione agli ingredienti. Tra i migliori segnalo: olio di cocco, olio di argan, ma anche mandorle dolci e burro di karitè”.

Crema mani: le migliori secondo l’esperta

Ma quali sono le creme mani più efficaci da utilizzare per combattere il freddo, pelle rossa e screpolata?

Il primo prodotto che ci consiglia l’esperta è Rilastil Xerolact. Una crema mani per pelli sensibili a base di burro di karité. Si assorbe rapidamente, lasciando le mani morbide e idratate, ma soprattutto si può utilizzare più volte al giorno direttamente sulle screpolature.

“Si tratta di un vero e proprio trattamento – spiega Camilla Gentili -, per migliorare la barriera cutanea e proteggere la pelle delle mani, senza smettere di idratare”.

Rilastil crema mani Crema per pelli sensibili

Viralissima e amata dagli utenti di Amazon, la crema mani Connettivina è una garanzia per chi soffre di pelle screpolata con il freddo.

Offerta Connettivina crema mani Crema mani con acido ialuronico

“A base di acido ialuronico e senza parabeni, questa crema aiuta a ripristinare la corretta idratazione. Nella formulazione troviamo ingredienti ottimi per la salute della pelle e per rafforzare la barriera cutanea come ceramidi, vitamina E e olio di macadamia”.

Ottimo rapporto qualità prezzo per la terza crema consigliata dall’esperta. Si tratta della crema mani di Neutrogena che dona la bellezza di 24 ore di idratazione, agendo contro pelle secca, rossa e screpolata.

Offerta Neutrogena crema mani Crema mani concentrata

“Super concentrata ed efficace, ne basta una goccia per un effetto immediato sulle mani!”.

Per chi cerca un trattamento notte l’esperta consiglia la crema mani Cetaphil con Niacinamide. “Consiglio di applicarla prima di andare a dormire sotto forma di impacco, indossando poi dei guanti. La mattina vi sveglierete con mani morbidisse e idratate al massimo!”.

Offerta Cetaphil Pro Dryness Crema mani trattamento notte

Infine troviamo la crema mani Eucerin con urea. “Questo ingrediente – ci spiega l’esperta – è un potentissimo umettante. Aiuta a lenire rossore, desquamazione e prurito, inoltre è adatto anche per chi soffre di eczema”.

Offerta Eucerin crema mani Crema mani con urea

Differenza c’è fra crema idratante e crema nutriente

Spesso la crema idratante e la crema nutriente vengono confuse, si tratta però di due prodotti beauty differenti. Come ci racconta l’esperta: “Le creme idratanti hanno una texture leggera, si assorbono in fretta e non ungono. Hanno la capacità di trattenere nell’epidermide l’acqua, attirandola verso la superficie dove ce n’è bisogno”.

“Le creme nutrienti invece servono per rinforzare la barriera protettiva della pelle, combattendo la secchezza. Hanno una texture molto più ricca rispetto alla crema idratante, spesso per via della presenza di sostanze lipidiche e oleose. Sono l’ideale come trattamento serale per chi ha una pelle particolarmente secca grazie alla presenza di ceramidi che aiutano a rafforzare la barriera idrolipidica e di ingredienti emollienti”.