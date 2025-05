La crema coreana rosa è la nuova ossessione di TikTok che regala una pelle favolosa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos crema coreana rossa

La crema viso coreana rosa è la nuova ossessione di TikTok ed è perfetta per ottenere un incarnato uniforme e una pelle da favola grazie alla sua formulazione.

I creators che l’hanno provata ne sono rimasti stupefatti, conquistati dai risultati e da una texture che si fonde con la pelle del viso, rendendola splendida.

Il nome di questa crema che ha stregato tutti? Medicube Collagen Jelly Cream! Una crema a base di collagene e niacinamide, con una texture in gel e un colore rosato molto particolare.

Su Amazon costa meno di 30 euro e ha superato 3mila recensioni positive con utenti che l’hanno definita come “crema dagli effetti miracolosi”, “favolosa” e “adatta per tutti i tipi di pelle”.

I test di laboratorio infatti hanno dimostrato che questo cosmetico permette di migliorare del 1793% il tono della cute in appena 24 ore. Tutto grazie ad una formulazione a base di collagene e niacinamide concentrate in una texture gelatinosa, trasparente e leggermente rosata.

Consente di correggere il tono della pelle e di rendere più luminoso e armonioso il colorito. Il risultato è una glass skin coreana, ossia una pelle di vetro ben idratata, radiosa e tonica. Non solo: ha anche un effetto anti età, regalando una pelle elastica e un ovale del viso ridefinito.

A cosa serve la crema rosa per il viso

Con una consistenza jelly e leggermente trasparente, la crema viso rosa Medicube è diventata viralissima su TikTok non solo per la sua particolarità, ma soprattutto per la sua efficacia.

Tutto grazie ad un ingrediente strepitoso: il collagene idrolizzato, un perfetto antiage per avere un korean glass glow. La crema infatti viene assorbita dalla pelle, rendendola elastica e compatta.

Inoltre la formulazione è dermatologicamente testata, priva di silicone e realizzata per regale alla pelle il pH ideale. Nella texture troviamo inoltre la vitamina B3 e la niacinamide che dona luminosità e aumenta la barriera cutanea, proteggendo la pelle.

Come è possibile scoprire dai tantissimi video che mettono alla prova la crema su TikTok, Medicube Collagen Jelly Cream forma una pellicola leggera sull’epidermide, creando una barriera che permette di idratare la pelle ed evitare la perdita d’acqua. La pelle risulta infine rimpolpata e nutrita con un’elasticità visibile.

Come si usa Medicube Collagen Jelly Cream

La texture in gel della crema rosa Medicube la rende leggera e fresca, ideale per chi vuole idratare la pelle del viso senza appesantire. Come usarla nel modo migliore? Prima di tutto applica una piccola quantità di prodotto sul viso pulito e deterso.

Massaggia con delicatezza sino al completo assorbimento. Puoi usare questo cosmetico sia di giorno che di notte, donando un’idratazione continua ed una pelle super elastica e luminosa.

Sin dalle prime applicazioni potrai vedere i risultati della crema con un effetto tonificante e rimpolpante. Inoltre avrai una maggiore compattezza ed elasticità, riducendo le linee sottili e l’aspetto delle rughe.

La finitura leggermente appiccicosa rende questo cosmetico ideale per pelli normali, ma anche miste oppure disidratate, donando un effetto glass skin che dura a lungo.

