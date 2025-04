Illumina, uniforma e contrasta le rughe. L’elisir blu per il viso è la coccola beauty che ci meritiamo

Un siero che contrasta i segni del tempo, le imperfezioni del viso e che illumina la pelle in un colpo solo? Si, esiste, e lo trovate adesso in sconto su Amazon

Fonte: IPA Il siero viso elisir di bellezza che combatte le rughe e illumina il viso è in sconto

Contrastare la comparsa delle rughe è un obiettivo che molte di noi abbiamo. E non solo per donare alla pelle un aspetto più giovane e un incarnato più uniforme e levigato, ma anche per regalarle un plus di benessere e di ingredienti che la nutrano e che la riportino a uno stato di equilibrio che parta da dentro per vedersi anche fuori. Ed ecco che la soluzione che aspettavate è arrivata ed è anche in sconto proprio adesso su Amazon.

La coccola beauty da provare è il Blue Elixir Retinol Serum

Un siero viso con retinolo che è un vero elisir per la pelle, e che non ha caso si chiama Blue Elixir Retinol Serum, un prodotto di Meisani dall’azione ampliata e che, oltre a migliorare la texture della pelle, contrastare le rughe d’espressione, le macchie cutanee e i segni del tempo, agisce anche contro la comparsa dei brufoli.

Un prodotto mirato per preservare la giovinezza della pelle e che grazie al retinolo presente nella sua formulazione, garantisce un’azione visibile fin dalle prime applicazioni, migliorando l’aspetto dei segni dell’invecchiamento e garantendo una pelle più luminosa e dall’aspetto sano.

Com’è fatto il siero di Meisani, Blue Elixir Retinol Serum

Un siero viso che contrasta le rughe e che illumina l’incarnato grazie alla presenza dello 0,1% di retinolo puro, una percentuale bassa e perfetta anche per chi si approccia a questa sostanza per la prima volta.

Ma che contiene anche l’87% di aloe vera, il 4% di niacinamide e il tripeptide di rame che, insieme al retinolo, vanno a lenire, idratare e riparare la cute del viso. In più, questi ingredienti riescono a ottimizzano il naturale ciclo rigenerativo della pelle, agendo come dei potenziatori per la cute, illuminandola e migliorandone l’aspetto, sia contro i segni del tempo come rughe, iperpigmentazione o texture irregolare e poco uniforme, che anche donando alla pelle un aspetto immediatamente più sano.

Ma non solo. A garanzia del prodotto e della sua massima tollerabilità anche sulle pelli sensibili, questo siero viso contiene un mix di estratti lenitivi e idratanti per la cute, come i semi di lino e l’enotera, ma anche degli estratti ricchi di antiossidanti, che agiscono come uno scudo a protezione della pelle. Anche nei confronti di quei piccoli possibili disagi che si possono avvertire durante i primi utilizzi del retinolo, come un senso di pizzicore, una leggera desquamazione o secchezza della cute.

Come si usa il siero viso di Meisani

Un siero dalla texture leggera e dal colore blu, facile da applicare e utilizzare. Da usare sulla pelle ben detersa e preferibilmente la mattina e/o la sera, applicando sempre e comunque una crema solare viso con SPF alto, dai 50 in su, subito dopo il siero e anche se lo usate nella skincare serale. Un accorgimento utile a bilanciare e rinforzare la barriera cutanea e proteggerla dai raggi solari.

Un siero che si assorbe molto velocemente e che non unge la pelle, lasciandola idratata, levigata e con un colorito luminoso impossibile da non notare e che illuminerà tutto il vostro beauty look.

