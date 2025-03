Il tool anti rughe per occhi, già best seller, ora ti costa la metà con le offerte di primavera di Amazon

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 il tool anti rughe – super bestseller e con ottime recensioni – ora ti costa quasi la metà! Stiamo parlando di Foreo Iris 2, un device perfetto per eliminare occhiaie, borse sotto gli occhi e gonfiori, levigando le rughe e regalando uno sguardo rilassato.

Con l'arrivo della nuova stagione la pelle si risveglia ed è essenziale modificare la propria skincare, regalando al viso coccole extra.

Offerte folli e occasioni da cogliere al volo per prendersi cura della propria pelle, ma anche dei capelli e del corpo.

Non perdere tempo, dunque, e approfittane per acquistare Foreo Iris 2 e tantissimi altri prodotti scontati.

Foreo Iris 2, il device che elimina le occhiaie

Amatissimo da celebrity come Paris Hilton, il Foreo Iris 2 è un dispositivo perfetto per prendersi cura del contorno occhi. Permette infatti di eliminare occhiaie, rughe, borse e linee di espressione, potenziando anche l’azione dei prodotti.

Il suo segreto sta nella tecnologia T-Sonic alternata che aiuta a effettuare un massaggio di linfodrenaggio, regalando un sorriso giovane, fresco e riposato in appena 30 secondi!

Il bello di questo strumento infatti è che i risultati sono pressoché immediati. Dati scientifici alla mano dopo l’utilizzo le borse sono 3,5 volte più ridotte, mentre troviamo -70% di occhiaie e -43% di rughe intorno agli occhi.

Il device è adatto per qualsiasi tipologia di pelle, anche la più sensibile. Il silicone ultraigienico infatti risulta vellutato, non tende o tira la pelle, rispettandola al massimo. Inoltre l’igiene è garantito dal materiale resistente ai batteri e privo di ftalati o BPA.

Come usare Foreo Iris 2

L’utilizzo del device è semplicissimo. Prima di tutto detergi la pelle per prepararla al trattamento, poi applica la crema o il siero, insistendo particolarmente sulla zona del contorno occhi.

A questo punto posiziona la parte anteriore del dispositivo nell’area del contorno occhi, accendilo, e muovilo dal centro verso l’esterno. Non dimenticarti di passarlo pure nell’area delle sopracciglia, tenendo fermo il device per qualche secondo prima di spostarlo.

La routine di bellezza dura in tutto un minuto, ossia 30 secondi per ogni occhio. Dopo aver terminato di utilizzare Foreo Iris 2 non ti resterà che sciacquarlo con acqua tiepida e sapone. Poi asciugalo e conservalo.

Ma perché funziona? Spesso dietro le occhiaie si nascondono cause che sono legate ad una cattiva circolazione e ad un accumulo di liquidi. Per questo il massaggio della zona può essere utile per effettuare un vero e proprio linfodrenaggio, sgonfiando letteralmente l’area e rendendo il contorno occhi liscio e favoloso.

Per rendere Foreo Iris 2 e il suo massaggio ancora più efficaci ricordati di utilizzare un buon siero o una crema specifici per quest’area del viso a base di ingredienti ottimi per eliminare i liquidi in eccesso e favorire la circolazione.

