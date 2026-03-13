I device a luce a Led sono ormai parte integrante della nostra beauty routine casalinga. Quelli dedicati alla cura del corpo e del viso sono una certezza, molti brand hanno deciso di andare oltre e di occuparsi anche del benessere dei capelli e del cuoio capelluto. Ad affermarsi in questo campo è Foreo un marchio che le appassionate di skincare conoscono bene e che si rivela top di gamma anche per quel che riguarda le spazzole per i capelli.
Se avete praticamente tutto del brand è ora di aggiungere alla vostra collezione anche la spazzola FLIP Play che contrasta la caduta dei capelli e li rende molto più forti. Non dovete fare altro che approfittare delle Offerte di Primavera Amazon 2026 che vi consentono di acquistare fino al 16 marzo il tool a un prezzo mai visto prima.
Pagherete la spazzola solo 53,00€
La spazzola per capelli con luce a Led 3-in-1
Se siete appassionate di Foreo e delle sue spazzole viso saprete bene che ogni tool è versatile e offre più benefici, lo stesso accade con la spazzola per capelli FLIP Play. Dotata di luce a Led di differenti colori va a contrastare e risolvere diversi problemi fin dal primo utilizzo.
A causa dello stress e dei trattamenti i capelli possono risultare molto fragili e spezzarsi facilmente: attivando sulla spazzola la luce a Led rossa vedrete in poco tempo il fusto molto più forte e una chioma folta. La luce infatti va a stimolare il cuoio capelluto e i follicoli, anche quelli più profondi favorendo la circolazione sanguigna che fortifica i capelli.
Per favorire ulteriormente la “vitalità” due follicoli, potete associare al trattamento con la luce rossa, anche quello con luce verde. Che va a stimolare direttamente i follicoli e a dare ai capelli un aspetto molto più sano.
La spazzola per capelli Foreo FLIP Play non si occupa solo di rinforzare la chioma, ma anche di renderla più luminosa. Grazie alla luce blu potrete dimenticare capelli grassi e forfora, perché la spazzola agisce direttamente sul cuoio capelluto per calmare le infiammazioni e liberare i follicoli ostruiti dal sebo. In poco tempo i capelli avranno un aspetto più fresco a un costo contenuto grazie alle offerte Amazon.
La spazzola Foreo FLIP Play distica ed è sicura
Nodi e capelli difficili da districare sono un altro problema che spesso “affligge” la nostra chioma ma che con Foreo FLIP Play possiamo tranquillamente dimenticarci. Le setole in TPEE flessibili e disposte in modo strategico pettinano i capelli senza spezzarli, ma rimuovendo i grovigli anche quando sono bagnati e più delicati.
La spazzola infatti è impermeabile e può essere utilizzata sotto la doccia per massaggiare il cuoio capelluto donandovi una coccola extra. Una volta terminato l’utilizzo basta ribaltare il telaio esterno e le setole saranno protette da polvere e sporcizia fino al prossimo utilizzo.