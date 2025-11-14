Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il tool per capelli ricci che districa la chioma e le dona lucentezza

Ogni capello ha le sue esigenze. E non solo in termini di prodotti ma anche di tool, come quelli che usiamo per fare le cose più semplici, come spazzolarci la chioma al mattino o prima di uscire. Ed ecco che anche per chi ha i capelli ricci esistono strumenti che garantiscono una spazzolatura perfetta, come una spazzola dall’estetica vintage che a giudicare dalle recensioni sembra davvero essere la svolta di bellezza per i capelli ricci. Si tratta delle Vented Hair Brush di Salonkey, un beauty tool da avere adesso e sempre a portata di chioma e che trovate ora in sconto su Amazon, anche approfittando del Black Friday anticipato in corso.

La spazzola per capelli ricci di Salonkey è il tool da avere ora

Ma perchè avere questa spazzola ad hoc per i capelli ricci? Perché chi ha la fortuna di avere dei bellissimi riccioli sulla testa sa anche quanto a volte sia complicato tenerli a bada e liberi dai nodi. Insomma, quanto sia difficile pettinarli.

La spazzola di Salonkey, è un tool mirato per questa tipologia di chioma, con un design che facilita l’utilizzo e la spazzolatura e con una forma ergonomica e che rende il gesto confortevole, come un vero momento di cura e di coccola per la vostra chioma.

Una spazzola delicata sui capelli, che rispetta il riccio o il mosso della chioma, lasciandola morbida e leggera fin dalla prima spazzolata e che non spezza il capello durante l’utilizzo. Una spazzola dalle setole morbide di cinghiale, che accarezzano la chioma e i riccioli senza snaturarli ma che eliminano eventuali nodi dalle lunghezze. Ma questa spazzola è anche provvista di apposite file di “dentini” dalla punta arrotondata e morbida che servono per massaggiare il cuoio capelluto durante l’utilizzo, riattivando la circolazione della parte e garantendo alla chioma massima leggerezza, morbidezza e lucentezza.

Come agisce la spazzola per le chiome ricce e mosse

Una spazzola specifica per i riccioli e per le chiome mosse, che separa le ciocche una ad una durante l’utilizzo, mantenendo intatta la forma e la struttura della chioma e dei vari riccioli e che agisce a beneficio della stessa in ben tre modi diversi:

le morbide setole di cinghiale nutrono i capelli, li ammorbidiscono e donano lucentezza alla chioma;

la spazzola si adatta alla curva della testa , garantendo un tocco delicato senza danneggiare il cuoio capelluto.

, garantendo un tocco delicato senza danneggiare il cuoio capelluto. rende più facile lo styling e vi assicura dei capelli siano sempre ordinati e ben pettinati.

Insomma, questo si che è un tool che vale la pena provare e che vi farà cambiare prospettiva sulla praticità di spazzolare la vostra chioma riccia o mossa, vivendola come una vera coccola e godendo dei benefici che la spazzola Vented Hair Brush di Salonkey garantisce a tutta la chioma, dalla radice alle punte, per tutto il tempo di utilizzo e oltre. Il regalo giusto da farsi o da fare, approfittando dello sconto in atto e delle offerte che anticipano il Black Friday di Amazon.

