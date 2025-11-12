Capelli ricci e mossi impeccabili da mattina a sera? Il gel-crema idratante che sublima e nutre ogni riccio è in sconto e vale la pena provarlo ora

iStock Capelli ricci e mossi dal finish impeccabile e lucente con il gel-crema in sconto

Alzi la mano chi ha i capelli mossi e/o ricci, e non appena l’aria è un po’ più umida o secca, si ritrova ad avere una chioma indomabile, con una piega praticamente inesistente e un effetto crespo indesiderato che avvolge il capello dalla radice alle punte. Bene, sicuramente siamo in tante, ed è per questo che vale la pena affidarsi a un prodotto nato dalla professionalità e l’attenzione di Kérastase, il Gelée Curl Contour per capelli mossi o ricci, un gel-crema idratante che rigenera la chioma, la sublima e regala un finish impeccabile a ogni capello, dalla mattina alla sera e con ogni condizione climatica (cosa che in inverno è davvero importante assicurarsi).

Offerta Kérastase Il gel-crema per capelli mossi e ricci da avere adesso

Il gel-crema idratante Gelée Curl Contour di Kérastase

Un gel- crema della linea Curl Manifesto, la gamma di prodotti professionali di Kérastase, pensata e formulata per tutti i tipi di ricci, da quelli più fitti a quelli più morbidi e dolci. Una linea arricchita con Miele di Manuka, burro di karité e Ceramide, che agiscono sulla chioma valorizzando al massimo i capelli mossi e ricci ed eliminando il crespo della chioma, nutrendo in profondità le fibre dei capelli ma senza appesantirle e donando maggiore definizione ed elasticità a tutta la capigliatura.

Un prodotto che idrata profondamente la chioma, migliorando la forma naturale del riccio e donandogli massima elasticità, proteggendola dal crespo per 24 ore. Il tutto agendo come un vero rituale di bellezza per i capelli e lasciando sulla chioma un delicatissimo profumo di frangipani e muschio bianco, che cattura i sensi e che dona ancora più fascino e bellezza a ogni ricciolo.

Come agisce il gel-crema sui capelli ricci

Un gel-crema professionale, adatto a ogni tipologia di riccio e di chioma mossa, dall’azione anti crespo e che nutre intensamente i capelli, migliorandone la forma e rafforzandoli dall’interno. Un prodotto che è un vero elisir di bellezza e di attenzioni mirate per i capelli ricci e mossi, che necessitano di cure precise per garantirsi un aspetto sano e bello e per avere il massimo della salute possibile.

Un prodotto ad hoc per i ricci che agisce su più livelli:

migliora la definizione dei capelli;

idrata la chioma senza appesantirla;

fissa i ricci per ben 24 ore migliorando la lucentezza dei capelli dalla radice alle punte.

Come utilizzarlo al meglio

Un gel-crema idratante professionale, da usare in aggiunta agli altri prodotti della linea Manifesto di Kérastase o anche come coccola mirata della vostra consueta haircare routine. Per un utilizzo ottimale del prodotto, dovrete applicare un po’ di gel-crema sulle mani, passandolo direttamente sui capelli e districandolo le varie ciocche con le dita. Poi, dovrete muovere la chioma in diverse direzioni, lasciando che le ciocche si aprano e seguano il loro andamento naturale, e permettendo al loro volume di esplodere a 360°. Infine, se avete i capelli mossi, potete anche spazzolare la chioma mettendo un po’ di prodotto sulle lunghezze, modellandole durante lo styling.

Un vero bestseller per le chiome mosse o ricce, e che vale davvero la pena di provare, donando un boost di idratazione ai capelli e permettendogli di essere bellissimi, protetti e al massimo delle loro potenzialità con l’aiuto di un solo prodotto mirato e che sublima la vostra chioma.

