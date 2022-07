Frasi di Coco Chanel sulle femminilità, perfette in ogni occasione

Fonte: Ansa Frasi di Coco Chanel sulla femminilità. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Coco Chanel è la celebre stilista francese che ha rivoluzionato il concetto di femminilità e si è imposta come figura di primo piano del mondo del fashion e della cultura popolare del XX secolo. Nata a Saumur nel 1883, il suo vero nome era Gabrielle Bonheur Chanel. Cresciuta in un orfanotrofio, a 18 anni iniziò a lavorare come commessa in un negozio di biancheria e maglieria e anche come cantante in un caffè concerto. Il soprannome Coco sembra derivi proprio da uno dei brani cantanti da Gabrielle durante le serate. Grazie ai finanziamenti del suo primo amante, Chanel iniziò a muovere i primi passi come stilista, inizialmente di cappelli, fino a fondare il celebre marchio che porta il suo nome e che è oggi sinonimo di eleganza e femminilità. Personalità raffinata, di talento ed estremamente creativa, Coco liberò le donne da corsetti e impalcature per cappelli, donando loro abiti comodi che permettevano qualsiasi tipo di movimento e introducendo nella moda femminile, elementi della moda maschile che ne accentuavano la femminilità. Attraverso i suoi abiti, la fashion designer ha definito un’immagine di donna libera e sicura di sé, indipendente, affascinante e di carattere. Chi vuole conoscere più approfonditamente la personalità della stilista francese e in particolare il suo stile creativo, con DiLei, può trovare una selezione di frasi di Coco Chanel sulla femminilità con le sue citazioni più belle e riflessive.

Aforismi e frasi di Coco Chanel sulla femminilità

Coco Chanel ha fatto del tubino nero e del tailleur un capo impossibile da non avere nel guardaroba, ha inventato la borsa a tracolla e unito i gioielli ai bijoux. Non si definiva un’innovatrice, anche se ha rivoluzionato la moda introducendo capi che ancora oggi rappresentano la più alta forma di eleganza e che esaltano la femminilità in un modo unico. Sempre attenta a legare la classe di un abito alla praticità per permettere alle donne di vestire bene e, allo stesso tempo, potersi muovere liberamente e con facilità. La prototipo di donna di Chanel ha carattere e sicurezza in sé, e proprio da questo atteggiamento la gestualità e il fascino femminile risultano esaltati. Per avere un’idea più chiara del concetto di femminilità secondo Coco Chanel, qui trovate alcune frasi e aforismi tra i migliori della stilista.

Il colore migliore di tutto il mondo è quello che sembra stare bene su di te

L’ornamento, che scienza, la bellezza che arma. Una donna è bruco di giorno e farfalla di notte, deve saper camminare e volare. Ma la farfalla non va al mercato, il bruco non va a una festa. E soprattutto una donna senza un profumo non andrà da nessuna parte

Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della vita

Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate. Gli uomini non sopportano le piagnucolose

La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso

Una donna dovrebbe essere due cose: di classe e favolosa

La natura ti da la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquanta

La bellezza non sta né dentro né fuori, sta nell’aria che ti circonda

Una donna a 19 anni può essere attraente, a 29 seducente ma solo a 39 può essere irresistibile. E più di 39 anni non dimostrerà mai nessuna donna che una volta nella vita sia stata irresistibile

Stasera potresti avere l’appuntamento con il destino, quindi è meglio che il destino ti trovi più bella possibile

Non è l’apparenza, è l’essenza. Non è il denaro, è l’istruzione. Non sono i vestiti, è la classe

Le più belle frasi di Coco Chanel sull’eleganza

Coco Chanel ha reso sinonimo di eleganza il colore bianco e il colore nero. Quest’ultima tonalità, fino agli anni Venti era esclusa dal mondo della moda perché associata al lutto e agli abiti della servitù, per cui impensabile da indossare in altri ambiti. È stata proprio la stilista a farlo invece diventare colore dominante delle passerelle, stravolgendo completamente le convenzioni sociali. La classe, sempre secondo la fashion designer francese, doveva fare rima con semplicità ed era quindi caratterizzata da linee pulite ed essenziali, ma allo stesso tempo da un’estrema cura dei dettagli. Irrinunciabili, per un tocco finale, gli accessori e soprattutto qualche goccia di profumo che ogni donna dovrebbe indossare “dove vuole essere baciata”. Maestra della moda più fine e raffinata, di seguito riportiamo alcune citazioni e aforismi di Coco Chanel sull’eleganza.

L’educazione di una donna consiste in due lezioni: non lasciare mai la casa senza calze, non uscire mai senza cappello

Il profumo è l’accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza

L’eleganza non consiste nell’indossare un vestito nuovo

La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza

Se una donna è malvestita si nota l’abito. Se è vestita impeccabilmente si nota la donna

Ogni giorno è una sfilata e il mondo è la tua passerella

L’eleganza è quando l’interno è bello come l’esterno

Una donna senza profumo è una donna senza avvenire

Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato, come la sensibilità del palato

Nessuna eleganza è possibile senza profumo. È l’accessorio invisibile, indimenticabile, per eccellenza

La ragione per scegliere i diamanti è che, densi come sono, rappresentano il più grande valore nel più piccolo volume

L’eleganza è ridurre il tutto alla più chic, costosa, raffinata povertà

L’eleganza non è prerogativa di coloro che sono riusciti a ‘scappare’ dall’adolescenza, ma di coloro che hanno già preso possesso del proprio futuro

I gioielli non sono fatti per dare alle donne un’aura di ricchezza, ma per renderle belle

Una donna è più vicina ad essere nuda quando è ben vestita

Frasi di Coco Chanel sulle donne e sulla vita

A Chanel non va solo il merito di aver rivoluzionato lo stile e la moda, introducendo cambiamenti che sono ancora oggi d’ispirazione nel mondo del fashion. La stilista ha anche reso più forti e determinate le donne, dando alle sue clienti un’immagine più attiva e volitiva, affascinante e indipendente. Gabrielle ripeteva spesso che la libertà arriva proprio quando si decide di essere qualcuno e non qualcosa. Inoltre, con la sua propensione ad andare controcorrente, affermava anche di non essersi pentita di nulla nella vita, tranne che di ciò che non aveva fatto. Concetto che evidenzia come la designer ritenesse fondamentale buttarsi, rischiare, anche fallire quando si desidera qualcosa, piuttosto che non agire. Per chi vuole conoscere il suo pensiero sulle donne e sulla vita, ecco una raccolta di frasi e aforismi di Coco Chanel su questi temi.

Pentiti sensatamente. Non mi pento di nulla nella mia vita, eccetto di quello che non ho fatto

Non c’è niente di peggio che la solitudine. La solitudine può aiutare un uomo a realizzare se stesso; ma distrugge una donna

Di quante preoccupazioni ci si libera quando si decide non di essere qualcosa bensì qualcuno

La forza si ottiene con i fallimenti, non con i propri successi. Ciò che mi ha resa forte è stato nuotare sempre controcorrente

Non riesco a capire come una donna possa uscire di casa senza sistemarsi un minimo, anche solo per educazione. Non si sa mai, magari proprio quel giorno è destino che incontri l’uomo della sua vita… ed è meglio prepararsi bene al destino

Una donna dovrebbe indossare il proprio profumo ovunque le piace essere baciata

Non si è mai troppo ricche, né troppo magre

A trent’anni, una donna deve scegliere tra il suo didietro e il suo volto

Ho inventato la mia vita dando per scontato che tutto ciò che non mi sarebbe piaciuto avrebbe avuto un opposto, che mi sarebbe piaciuto

La felicità non è altro che il profumo del nostro animo

Le donne devono vestirsi per loro stesse, non per compiacere gli uomini

Fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche; invece, avevo ormai una clientela di donne attive; una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Bisogna potersi rimboccare le maniche

Non sono giovane ma mi sento giovane. Il giorno in cui mi sentirò vecchia, andrò a letto e rimarrò lì. Amo la vita! Sento che vivere è una cosa meravigliosa

Non c’è niente che faccia sembrare più vecchia una donna, quanto cercare disperatamente di sembrare più giovane

Una donna che si taglia i capelli sta per cambiare la vita

Frasi di Coco Chanel sulla moda

Dai cappellini che creava nell’appartamento parigino in Boulevard Malesherbes e che poi vendeva alle donne nella rete di amicizia del primo compagno, Étienne de Balsan, ai primi vestiti venduti nella boutique in Rue Cambon 31, aperta grazie “all’amore della sua vita” Boy Capel, l’ingresso nel mondo della moda non è stato semplice, ma il talento della stilista ha fatto in modo che la sua fama crescesse in fretta. Nel 1926 fece debuttare il tubino nero, ancora oggi considerato un must have del guardaroba di una donna, ancora prima, nel 1921, era uscito sul mercato l’ormai iconico profumo Chanel n.5. Non si può parlare del mondo del fashion senza citare il marchio che ha rivoluzionato gli armadi femminili. Qui trovate alcune delle migliori frasi di Coco Chanel sulla moda.

Quando troverò un colore più scuro del nero, lo indosserò. Ma fino a quel momento, io mi vestirò di nero

Stanca di portare le mie borse a mano e di perderle, ci aggiunsi un cinturino e la misi a tracolla

La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee, il nostro modo di vivere, ciò che sta accadendo

Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa

La moda riflette i tempi in cui si vive, anche se, quando i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo

La moda è fatta per diventare fuori moda

Finiva un mondo, un altro stava per nascere. Io stavo là; si presentò un’opportunità, la presi. Avevo l’età di quel secolo nuovo che si rivolse dunque a me per l’espressione del suo guardaroba. Occorreva semplicità, comodità, nitidezza: gli offrii tutto questo a sua insaputa

La moda passa, lo stile resta

Innovazione! Una persona può essere sempre innovativa. Io voglio creare classici

Perché sono così determinata a mettere la spalla dove le compete? Le donne hanno spalle molto rotonde che spingono in avanti leggermente; questo mi tocca e dico: Non si devono nascondere! Poi qualcuno ti dice: La spalla è di dietro: Io non ho mai visto donne con le spalle sul di dietro

Frasi di Coco Chanel sugli uomini

Gli uomini nella vita della stilista hanno giocato un ruolo importante, in particolare come primi finanziatori della sua impresa e come amanti. Ma la determinata e caparbia Gabrielle non si è mai lasciata soggiogare da nessun partner e ha sempre continuato ad andare libera per la sua strada. Chanel riteneva gli esseri maschili meno intelligenti e solo “accessori” delle donne, seppur credeva fermamente nell’amore e nella bellezza del donarsi all’altro reciprocamente. Di seguito alcuni aforismi e citazioni di Coco Chanel sugli uomini.

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna

La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini

Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire e un paio di occhiali neri

Se hai capito che gli uomini sono dei bambini allora hai capito tutto della vita

Gli unici occhi belli sono quelli che ti guardano con tenerezza

Trovare un uomo che vi ami non vi trasforma in cacciatrici di uomini. Se lo cacciate, l’uomo cesserà di essere tale per diventare una volpe, e in un domani scaverà una buca e scapperà

Amandoti ho capito che la vita non è bella perché è nostra… è bella perché esiste qualcuno a cui donarla

Anche i grandi amori devono essere sopportati

Se si desidera essere insostituibile, si deve essere diversi, nella moda… come in amore!

Bevo Champagne in sole due occasioni, quando sono innamorata e quando non lo sono

Le più celebri frasi di Coco Chanel

Dalle umili origini alla consacrazione a icona della moda, Coco Chanel ha una storia di primati: ha creato i primi pantaloni pensati per il corpo femminile, ha introdotto il little black dress e la suit jacket da donna, è stata la prima stilista a dare il suo nome a una fragranza o ad abbinare bigiotteria e alta moda. Donna dotata di grande intelligenza e raffinatezza, è un personaggio che ha oltrepassato il mondo della moda per entrare nel mito. Qui una serie di aforismi e citazioni con le più celebri frasi di Coco Chanel.