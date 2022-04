Frasi sull’autostima delle donne, da dedicare a chi ami

Le parole sono un potente mezzo per influenzare se stessi e le altre persone. Possono ferire, quando recano critiche o pregiudizi, oppure possono essere stimoli per far crescere la propria autostima. Un elogio, una frase d’incoraggiamento fa aumentare la consapevolezza del proprio valore e dona forza nell’affrontare le sfide quotidiane. Spronare qualcuno ricordandogli quali sono i suoi punti di forza, in alcuni casi, può essere fondamentale per far sbloccare una persona in crisi o giù di morale. Se vuoi dedicare qualche parola efficace a una persona importante per te per fargli recuperare fiducia nelle sue capacità, con DiLei, trovi una selezione di frasi per stimolare l’autostima delle donne, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi sull’autostima delle donne

Rinforzare la consapevolezza di sé e di ciò che si sa fare ci permette di vivere una vita più appagante e serena, libera da inutili frustrazioni. Avere una buona autostima permette di superare i momenti di difficoltà e di non dare importanza alle critiche. Ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle sull’autostima delle donne.

Ci vogliono anni per trovare le nostre risposte, ma poi ci vuole solo un attimo a rimettere tutto in discussione, e scivoliamo sul filo di noi stessi in cerca di certezze. (Vanessa Sportelli)

Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze. (Bruce Barton)

Quando uno è contento di se stesso, ama l’umanità. (Luigi Pirandello)

Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e il vostro intuito. (Steve Jobs)

La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, bensì nel rialzarci ogni volta che cadiamo. (Confucio)

Se non sapete cosa fare, non fate nulla. Non riempitevi il tempo di stupidaggini. State senza fare niente. Seduti e basta. Non fate nulla e potreste riuscire a sentire il vostro cuore. (Maya Angelou)

È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione. Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa! La vita è troppo bella per essere insignificante. (Charlie Chaplin)

Dovrei chiedere scusa a me stessa per aver creduto di non essere abbastanza (Alda Merini)

Nessuno può farvi sentire inferiori senza il vostro consenso (Eleanor Roosevelt)

Senza fiducia in noi stessi siamo come bambini nella culla. E come possiamo generare questa qualità imponderabile, che è tuttavia così inestimabile, più rapidamente? Col pensare che gli altri sono inferiori a noi stessi. (Virginia Woolf)

Frasi motivazionali sull’autostima

Per non annullare la propria personalità, alcun volte è utile ripetersi parole motivazionali che spronino a non sentirsi inferiori e a credere che con la propria forza di volontà qualunque traguardo è raggiungibile. L’autostima va tutelata e coltivata. Di seguito alcuni degli aforismi motivazionali sull’autostima, da dedicare a se stessi o a una persona in un particolare momento di crisi.

Ti critichi da anni e non ha funzionato. Prova ad approvare te stesso e guarda cosa succede. (Louise Hay)

Non abbassare mai lo sguardo. Tienilo sempre in alto. Guarda il mondo negli occhi. (Helen Keller)

Per una volta hai creduto in te stessa. Hai creduto di essere bella e così ha fatto il resto del mondo. (Sarah Dessen)

La classe è un’aureola di fiducia che deriva dall’essere sicuri senza essere presuntuosi. La classe non ha nulla a che vedere col denaro. È la sicura padronanza di sé che viene dall’aver dimostrato che puoi affrontare la vita. (Ann Landers)

Una donna è come una bustina di tè: non sai mai quanto sia forte finché non entra nell’acqua calda. (Eleanor Roosevelt)

La bellezza è nell’avere fiducia in sé, scoprire i propri talenti, potersi sperimentare e riproporre anche i valori che sono propri dell’esperienza delle donne. (Livia Turco)

Credi in te stesso. Crea il tipo di persona che sarai felice di vivere per tutta la tua vita. (Golda Meir)

Ama prima te stesso e tutto il resto verrà a seguire. Devi davvero amare te stesso per fare qualcosa in questo mondo. (Lucille Ball)

Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei. (Marilyn Monroe)

Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. (Lydia Maria Child)

Frasi sull’autostima divertenti

Per aumentare la fiducia in se stessi può essere utile anche ricorrere all’ironia, rendendo i propri presunti difetti delle particolarità che donano forza. Riuscire a ridere di noi stessi è un ottimo mezzo per accettare le nostre imperfezioni e imparare ad apprezzarle, facendole diventare dei punti di forza. Ecco qualche frase motivazionale divertente per far crescere l’autostima.

Prima di diagnosticarti depressione o bassa autostima, assicurati di non essere semplicemente circondato da stronzi. (William Gibson)

Il motivo per cui parlo a me stesso è perché sono l’unico di cui accetto le risposte. (George Carlin)

Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer. (Ellen DeGeneres)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

Le persone che pensano di sapere tutto sono un grande fastidio per quelli di noi che lo sanno. (Roger Staubach)

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non potresti poi sederti per un mese. (Theodore Roosevelt)

Se finisci con una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, il tuo insegnante, il tuo prete o un tizio in televisione che ti diceva come fare le cose… allora te lo meriti. (Frank Zappa)

Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te. (Groucho Marx)

Mi spiace, non riesco a sentirti per il suono di quanto sono fantastico. (Harvey Specter)

Frasi sull’autostima, le più belle e celebri

Tantissimi scrittori, politici, maestri spirituali e personaggi dello spettacolo hanno lasciato al mondo dichiarazioni sull’autostima diventate celebri e riutilizzate dal pubblico in varie circostanze, soprattutto sui social. Se stai cercando qualche frase d’effetto e originale per tirarti su di morale o far recuperare fiducia in se stessa a un’amica o alla tua compagna, una seri di citazioni e aforismi, tra i più belli, sull’autostima.