La vita è un alternarsi di momenti sereni e altri più bui. Nel corso della propria esistenza, ogni essere umano è chiamato ad affrontare delle prove, a superare degli ostacoli che bloccano il suo cammino. Alcune volte si tratta di cose piccole, come un esame all’università o il test per prendere la patente, in altri casi le difficoltà possono sembrare insormontabili e impossibili da superare. Quando si subisce un lutto per la perdita di una persona cara, oppure se si perde il lavoro in un momento di crisi e a un’età avanzata, e ancor di più se ci si trova a dover affrontare un grave problema di salute, con scarse probabilità di guarigione, il rischio di buttarsi giù e di non sapere in che modo rialzarsi è molto alto. Qui entrano in gioco la speranza e la resilienza, quei sentimenti che permettono di continuare a combattere, di mantenere uno sguardo positivo e di affrontare qualsiasi avversità. Imparare a superare gli ostacoli della vita apre nuove possibilità e, nella maggior parte dei casi, regala una consapevolezza maggiore riguardo alle proprie capacità e al proprio carattere, rafforza l’autostima, oltre a far raggiungere traguardi e successi altrimenti insperati. Se ci si sente abbattuti o si sta attraversando un periodo complicato e carico di tensioni, può essere utile ricevere parole che invitino a recuperare la forza e la fiducia in se stessi, nell’abilità di resistere e sopravvivere a qualsiasi elemento stia interferendo con il proprio equilibrio. La chiave per tornare a sorridere e sconfiggere le difficoltà è di solito quella di mantenere uno sguardo positivo provando a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se si è alla ricerca di espressioni motivazionali che spingano a rialzarsi e a continuare a correre, con DiLei trovate una selezione di frasi e aforismi sul superare gli ostacoli della vita sia che si tratti di problemi d’amore, di cadute, di momenti difficili, per ritrovare la determinazione.

Frasi e aforismi per superare gli ostacoli della vita

Capita spesso di dover affrontare dei momenti negativi, in cui tutte le nostre aspettative sembrano crollare e i nostri sogni diventare irraggiungibili. Solo con la speranza e la perseveranza, però, si riesce ad andare avanti e a proseguire il proprio percorso verso risultati attesi. Un po’ di frasi e aforismi per superare gli ostacoli della vita.

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche)

Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore. (Henry Ford)

Non importa quanto vai piano, l’importante è non fermarsi. (Confucio)

Affrontare ostacoli e difficoltà è più nobile che ritirarsi nella tranquillità. La farfalla che volteggia intorno alla lampada finché non muore è più ammirevole della talpa che vive in un cunicolo buio. (Khalil Gibran)

Se una voce dentro di te dice “non puoi dipingere”, allora dipingi a tutti i costi e quella voce verrà messa a tacere. (Vincent Van Gogh)

Quando ci si trova davanti un ostacolo, la linea più breve tra i due punti, può essere una linea curva. (Bertolt Brecht)

Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. (Brian Tracy)

E venne il giorno in cui il rischio di rimanere chiuso in un bocciolo divenne più doloroso del rischio di sbocciare. (Anaïs Nin)

Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. (Duke Ellington)

Non giudicatemi dai miei successi, ma da quante volte sono caduto e mi sono rialzato. (Nelson Mandela)

Solo chi osa fallire molto può ottenere grandi risultati. (Robert Kennedy)

Niente dura per sempre in questo mondo crudele, neanche i nostri problemi- (Charlie Chaplin)

È proprio quando si crede che sia tutto finito, che tutto comincia. (Daniel Pennac)

I problemi non sono segnali di stop, sono linee guida. (Robert H. Schuller)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Frasi sul superare le difficoltà

Su ogni cammino si incontrano pietre o blocchi che possono far desistere dal proseguire il proprio percorso, ma per raggiungere qualsiasi traguardo o successo c’è bisogni di mantenere sempre una sguardo positivo e avere la determinazione ad andare avanti. Qualche citazione e frase sul superare le difficoltà.

Il modo migliore per superare le difficoltà è attaccarle con un magnifico sorriso. (Robert Baden-Powell)

Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario. (C.S. Lewis)

Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri. (Nelson Mandela)

Le difficoltà rafforzano la mente, come il lavoro fa col corpo. (Lucio Anneo Seneca)

Sono le difficoltà che fanno nascere i miracoli. (William F. Sharpe)

Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. (Brian Tracy)

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. (Albert Einstein)

Il piacere ottenuto con difficoltà resta sempre il più gradito. (Publilio Siro)

La pazienza è il miglior rimedio per ogni difficoltà. (Tito Maccio Plauto)

In ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà. (Erasmo da Rotterdam)

Nessun limite eccetto il cielo. (Miguel de Cervantes)

Guarda ai gradini d’inciampo come a gradini verso le stelle. (Denis Waitley)

Niente è davvero difficile se lo si divide in piccoli pezzettini. (Henry Ford)

Le avversità a volte nascondono doni inaspettati. Quello che un giorno sembra insormontabile, il giorno dopo diventa uno straordinario colpo di fortuna. (Marcia Grad Powers)

Quando i tuoi piani falliscono, la sconfitta temporanea non è un fallimento permanente. Significa soltanto che i tuoi piani non erano validi. Crea altri progetti. Ricomincia tutto da capo. (Napoleon Hill)

Non disperare della vita. Tu possiedi senza dubbio forze sufficienti per superare i tuoi ostacoli. Pensa alla volpe che si aggira per campi e boschi in una notte d’inverno per soddisfare la sua fame. Nonostante il freddo e i cani da caccia e le trappole, la sua razza sopravvive. Io non credo che nessuna di loro si sia mai suicidata. (Henry David Thoreau)

Frasi sugli ostacoli in amore

L’amore non è bello se non è litigarello, ogni relazione ha le sue problematiche che solo un forte sentimento e la complicità della coppia possono risolvere. Alcuni aforismi e citazioni sugli ostacoli in amore.

Per ogni amore difficile c’è un altro amore più grande che sta fra un battito e l’altro del cuore. (Romano Battaglia)

Gli amori sono come i bambini appena nati: fino a che non piangono non si sa se vivono. (Jacinto Benavente)

L’amore che è stato messo alla prova è molto più maestoso dell’amore che non ha mai conosciuto altro che beatitudine. (Po Bronson)

Si conosce di più l’amore attraverso l’infelicità che procura che per la felicità, spesso misteriosa, che diffonde nella vita degli uomini. (Émilie du Châtelet)

Sulla nostra terra noi possiamo amare in realtà solo col tormento e solo per mezzo del tormento. (Fëdor Dostoevskij)

Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, grande più di prima. (William Shakespeare)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

Quando la porta della felicità si chiude, un’altra si apre, ma tante volte guardiamo così a lungo a quella chiusa, che non vediamo quella che è stata aperta. (Alexander Graham Bell)

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

Chi ama, crede nell’impossibile. (Elizabeth Barrett Browning)

È facile stare insieme quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino. (Maurizio De Giovanni)

Frasi sulle dure prove della vita

Un lutto, una malattia, la perdita del lavoro ottenuto tra varie difficoltà, sono solo alcune delle difficoltà che una persona può trovarsi a dover affrontare nel corso della propria esistenza. Una serie di frasi e aforismi sulle dure prove della vita.

Maggiore è l’ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo. (Molière)

Finché sei vivo, tutto è possibile. (Thích Nhất Hạnh)

Nonostante il mondo sia pieno di sofferenza, è anche pieno della possibilità di superarla. (Helen Keller)

Una freccia può essere scagliata solo tirandola prima indietro. Quando la vita ti trascina indietro con le difficoltà, significa che ti sta per lanciare in qualcosa di grande. Concentrati e prendi la mira. (Dalai Lama)

Non ostacolate i vostri figli rendendo loro la vita facile. (Robert A. Heinlein)

La vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà, affrontare le sfide. (Zygmunt Bauman)

Non pregare per avere una vita facile, prega per avere la forza di affrontarne una difficile. (Bruce Lee)

L’uomo scopre se stesso quando si misura con l’ostacolo. (Antoine de Saint-Exupery)

Ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno. Come fa l’acqua. (Margaret Atwood)

L’entusiasta è un infaticabile sognatore, un inventore di progetti, un creatore di strategie, che contagia gli altri con i suoi sogni. Non è cieco, non è incosciente. Sa che ci sono difficoltà, ostacoli talvolta insolubili. Sa che su dieci iniziative nove falliscono. Ma non si abbatte. Ricomincia da capo, si rinnova. La sua mente è fertile. Cerca continuamente strade, sentieri alternativi. E un creatore di possibilità. (Francesco Alberoni)

A volte senti la rinuncia come la cosa più facile da fare. Ma la cosa più facile non ha mai prodotto qualcosa di più che un giardino pieno di erbacce. (Richelle E. Goodrich)

Quando tutto sembra opporsi a te, quando senti che non saresti capace di sopportare un altro minuto, non mollare. Quello è il momento in cui il destino cambierà. (Rumi)

La vita non è facile per nessuno di noi. E allora? Noi dobbiamo perseverare e soprattutto avere confidenza in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo dotati per qualcosa e che questa cosa deve essere raggiunta. (Marie Curie)

Qual è la differenza tra un ostacolo e un’opportunità? Il nostro atteggiamento verso di essi. Ogni opportunità ha una difficoltà, e ogni difficoltà ha una opportunità. (J. Sidlow Baxter)

Frasi sulla forza per superare gli ostacoli

Gli atleti sanno bene che l’allenamento e il coraggio sono le chiavi per rafforzarsi e ottenere dei buoni risultati. Con lo stesso spirito si dovrebbero affrontare i momenti negatici della vita. Una selezione di citazioni e frasi sulla forza per superare gli ostacoli.

Affronta gli ostacoli e fa qualcosa per superarli. Scoprirai che non hanno neanche la metà della forza che pensavi avessero. (Norman Vincent Peale)

Chi non ha affrontato le difficoltà non conosce la propria forza. (Benjamin Jonson)

Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela. (Bebe Vio)

Non sottovalutare mai il problema, né la tua capacità di affrontarlo. (Robert H. Schuller)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. (Colin Powell)

Il segreto del successo è la perseveranza verso lo scopo. (Benjamin Disraeli)

L’uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre. (Confucio)

Tutte le avversità che ho avuto nella mia vita, tutti i miei problemi e gli ostacoli, mi hanno rafforzato. Tu non puoi rendertene conto quando accade, ma un calcio nei denti può essere la cosa migliore del mondo per te. (Walt Disney)

Promettimi di ricordarlo sempre: sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri e più intelligente di quanto pensi. A. A. Milne

Per ogni impresa di successo, c’è qualcuno che in passato ha preso una decisione coraggiosa. Peter Drucker

Noi sappiamo di coloro che proseguirono, non di coloro che abbandonarono. J.R.R. Tolkien

Frasi motivazionali per ritrovare fiducia in se stessi

Per poter proseguire i proprio cammino, scalare e raggiungere vette apparentemente impossibili, l’unico modo è continuare a credere nelle proprie capacità. Alcune citazioni e aforismi motivazionali per ritrovare la fiducia in se stessi.