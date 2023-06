Frasi di conforto per lutto, uno spunto per fare le condoglianze con il cuore

Fonte: 123rf

Perdere una persona cara è sempre un momento di grande dolore. Avere la vicinanza di chi ci vuole bene può alleviarlo almeno in parte. Ecco allora che scegliere con attenzione le frasi di conforto per un lutto può fare la differenza nelle giornate difficili di chi le riceve.

Parlare con il cuore è sempre la strada migliore da percorrere, ma spesso la paura di sbagliare, di dire qualcosa di inappropriato, la sofferenza per una situazione che non è certo piacevole per nessuno possono giocare brutti scherzi e far perdere lucidità. DiLei allora ha selezionato le citazioni e gli aforismi più indicati per aiutare chi ha bisogno di una piccola ispirazione.

Frasi di condoglianze per un’amica

Avere accanto a sé un’amica fidata, colei che sa condividere le gioie ma soprattutto è la spalla su cui piangere nei momenti di difficoltà, è una grande fortuna. Quando si deve affrontare il dolore di una perdita, poter contare su chi ci vuole bene è essenziale. Lei sa quali frasi di conforto dire per un lutto, sa anche quando basta rimanere in silenzio e parlare con gli occhi, dare un abbraccio e nulla di più. Ecco qualche esempio per dire la cosa giusta.

Ti sono stato sempre vicino, nei momenti felici e in quelli più tristi, e oggi più che mai troverai il mio braccio a sorreggerti e la mia mano ad asciugare le tue lacrime. Fatti forza.

In questo momento di enorme dolore, ti siamo sinceramente vicini. Un grande abbraccio, amica mia.

Tutte le parole del mondo non potrebbero colmare il vuoto che ora avverti, ma ci tengo a farti sapere che ti sono molto vicino.

In una simile circostanza di lutto ci uniamo a te con tanto affetto. Ti vogliamo bene.

Anche se ora tutto ti sembra del nero più desolante, ricorda che nessuna notte è infinita e lentamente il dolore lascerà spazio ai tanti e bellissimi ricordi. Sii forte in questo momento di profonda tristezza.

Gli addii sono solo per coloro che amano con i loro occhi. Perché per chi ama con il cuore e con l’anima non esiste la separazione (Gialal al-Din Rumi).

La vita ci costringe ad accettare anche la peggiore delle circostanze, ma noi possiamo dare un senso a questo dolore, trasformando ciò che abbiamo perso in ciò che di grande ci ha lasciato.

Purtroppo la morte è parte della vita. Chi resta si ritrova indifeso e impotente davanti all’ineluttabile, ma l’amore di chi ti vuole bene ti sarà d’aiuto per superare il dolore. Con affetto mi stringo intorno a te e alla tua famiglia.

Non ho parole per esprimere la profonda tristezza che sento dentro. Rimarrà sempre nel nostro cuore. Un grande abbraccio.

Non ti dirò che so cosa stai passando, perché davanti al dolore siamo estremamente soli. Posso però dirti che in ogni momento sarò al tuo fianco, pronta a sostenerti.

Tu e la tua famiglia siete sempre nel mio cuore e nella mia mente. Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del tuo caro.

Spesso, in questi anni di amicizia, non sono servite parole per capirci. Mentre ora, in questo doloroso momento, non basterebbero tutte le parole del mondo per esprimerti il mio affetto. Per qualsiasi cosa, sono al tuo fianco.

Perdere qualcuno fa male ma se lo amavate davvero, bisogna accettare di vederlo andare, sapendo che un giorno vi ricongiungerete di nuovo.

Fatti forza per onorare la sua memoria, datti pace affinché il suo ricordo continui a vivere in te.

Possa la sua anima riposare in pace. Credo fermamente che Dio lo accetterà a braccia aperte per tutto il bene che ha fatto mentre era su questa terra. Sincere condoglianze a te e famiglia.

So quanto forte fosse il legame che vi univa, prego che nel ricordo di questo grande affetto tu riesca a trovare la forza per superare questo triste momento.

Le mie più sincere condoglianze a te e alla tua famiglia. Che Dio ti dia il conforto e la tranquillità che cerchi e che l’anima della persona amata riposi in pace.

Ti arrivi il mio abbraccio più forte a riempire il vuoto gelido che ora senti.

In questo momento di enorme dolore, vi siamo sinceramente vicini. Vogliate accogliere il nostro cordoglio.

Il momento della perdita di una persona cara è estremamente delicato. Chi si ha accanto fa la differenza nell’elaborazione e dà la forza per superare un dolore indescrivibile a coloro che non lo hanno mai provato. Le frasi di conforto per un lutto devono essere pensate quando a soffrire è un’amica cara. L’affetto che si prova nei suoi confronti spesso aiuta a trovare le parole giuste, ma a volte non è sufficiente. Si teme di non essere all’altezza. Ecco allora qualche consiglio per trovare il “la” e la spinta di fare la cosa giusta: stringersi attorno a chi si ama anche, e soprattutto, quando soffre.

Non scorderò mai le perle di saggezza che ci ha lasciato. Condoglianze amica mio, ti sono vicino!

Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in chi non si può perdere.

Il mondo ha perso una persona eccezionale, ma il paradiso da oggi ha un angelo in più. Condoglianze, ti voglio bene.

Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta.

So benissimo come ci si sente in questi momenti. Nulla al mondo potrà prendere il posto della persona cara che hai perduto ma sappi che io ti sono vicino e che potrai contare sempre su di me.

Un amico è chi ti capisce anche senza parlare. So che stai attraversando un momento di grande tristezza e voglio ricordarti che sarò sempre disponibile a parlare, a condividere il tuo dolore e a starti vicino se ne avrai bisogno.

Frasi di conforto

Le frasi di conforto possono essere più o meno formali. È ovvio che, in base al rapporto e alla conoscenza che si ha della persona in lutto, il tono cambia. Questi esempi sono più generici, per adattarsi a ogni tipo di situazione e di sentimento nei confronti di chi soffre per la perdita della persona amata. A tal proposito, ecco le frasi d’amore da dedicare alla persona amata.

Possano la pace e la consolazione trovarti in questo periodo così difficile. Sentite condoglianze.

Siamo colpiti per la grave perdita e vi siamo vicini in questa circostanza di dolore.

La disgrazia che ha colpito le vostre vite ci ha toccato nel profondo. Ci uniamo a questo dolore con affetto profondo!

Anche se le parole sono ben poca cosa in queste circostanze, vogliate accettare le mie più sincere condoglianze.

Sono profondamente rattristato per la perdita che tu e la tua famiglia avete subito. Le mie condoglianze.

Vi siamo vicini in un momento così difficile e ci uniamo al vostro dolore.

È stato terribile apprendere della tua perdita. Esprimo la mia più sincera solidarietà a te e alla tua famiglia.

Ci uniamo al vostro dolore. Sentite condoglianze.

Stretti in questo triste giorno, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto.

Condoglianze per il lutto che ha colpito la vostra famiglia.

Un abbraccio.

Non riusciamo ad esprimere con le parole il dolore avuto nell’apprendere la triste notizia, ma siamo partecipi al vostro cordoglio.

Ci uniamo a questo dolore con affetto profondo!

Profondamente rattristati per la disgrazia, porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Chi vive nel cuore di chi resta non muore.

Vi siamo vicini in questo triste giorno.

La sua gentilezza e bontà vivranno sempre in noi.

Preghiamo Dio che vi dia la forza di superare questo triste momento.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.

Sapendo bene il grande amore che vi univa, prego Dio affinché ti aiuti a superare questo dolore.

A noi che restiamo resta il compito di non lasciar morire il suo dolce ricordo.

Il tempo lenirà il dolore, ma il vivo ricordo di … ci accompagnerà per sempre.

Se davvero volete conoscere lo spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo della vita. Perché vita e morte sono una cosa sola, così come il fiume e il mare.

Ci stringiamo a voi nel ricordo e nel dolore per una persona speciale che è venuta a mancare troppo presto.

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai per sempre nei nostri cuori.

Coloro che amiamo non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.

Colleghi e amici sono vicini al vostro dolore. Vogliate accettare le nostre più sentite condoglianze.

I morti non sono degli assenti, sono degli invisibili che tengono i loro occhi pieni di luce nei nostri pieni di lacrime.

Abbiamo appreso con ritardo la tragica notizia, ma ci uniamo al vostro dolore esprimendovi un sincero cordoglio.

Sentite condoglianze a te e alla tua famiglia. Vi sono vicino in questo momento di dolore e vi stringo tutti in un abbraccio. Siete nei miei pensieri e nelle mie preghiere.

Piango la prematura scomparsa di … Il vostro dolore è anche il mio.

In momenti così dolorosi della vita non è facile trovare le parole giuste. Non voglio che le mie siano parole di circostanza ma vorrei ricordarti che ti sono veramente vicino e piango con te per il momento di dolore che sta attraversando la tua famiglia.

Ho appreso la notizia con un immenso dolore. Che il ricordo dei bei momenti passati insieme possa lenire il tuo dolore.

Le parole non possono esprimere l’enorme dispiacere che ho provato alla notizia della perdita de tuo caro. Sappi che la morte non ci porta mai via le persone che abbiamo amato, loro rimangono vive nei nostri ricordi e con il loro esempio ci incoraggiamo ad andare avanti.

Sinceramente addolorati per questo triste evento, Vi porgiamo le nostre più sentite condoglianze e Vi offriamo tutto il nostro sostegno.

Sappi che la morte non ci porta mai via le persone che abbiamo amato, loro rimangono vive nei nostri ricordi e con il loro esempio ci incoraggiamo ad andare avanti.

Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di (nome), vi abbracciamo forte e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa.

La vita ti sta mettendo a dura prova ma devi sapere che sono con te in questo momento di dolore e se vorrai potrai sempre contare su di me. Condoglianze a te e a tutti i tuoi cari.

Mi unisco al vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti. Le mie più sincere condoglianze.

Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto.

So cosa si prova quando si perde qualcuno che ti è caro. Ti dico solo: non chiuderti in te stesso, nel tuo dolore, ma reagisci e torna presto a sorridere per onorare la memoria del tuo caro che hai amato e che adesso vorrebbe vederti sorridere.

Il nostro affetto possa darvi conforto in questo difficile momento.

So che in momenti come questo tutto appare buio e inspiegabile. Oggi ti scrivo questo messaggio per ricordarti che insieme agli amici si possono superare anche i momenti più dolorosi. Ti sono vicino e faccio le mie condoglianze a te e alla tua famiglia.

Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità. Sii forte.

Sono certo che troverai la forza interiore per superare questo tragico momento della tua vita. Le parole non bastano ma tu sai che io ti sono vicino e che partecipo sinceramente al tuo dolore. Le mie più profonde e sincere condoglianze.

Possa tu trovare la forza per sopportare questo dolore.

Possano i tuoi ricordi felici darti pace e conforto in questo triste momento.

Per sempre nei nostri cuori. Che la terra gli sia lieve.

Impossibile colmare un dolore e un vuoto così grande con le parole. Per qualunque cosa noi siamo vicini a voi.

Possa questo pensiero, se non alleviare il dolore, trasmettere la nostra sincera vicinanza e il nostro affetto.

Forse non sono stelle, ma aperture del cielo dove l’amore dei nostri cari perduti passa attraverso e brilla su di noi per farci sapere che sono felici.

Il mio pensiero e il mio cuore sono con voi

Condividiamo il tuo dolore. Con affetto ed amicizia.

Vi mandiamo un abbraccio che possa riempire un po’ il vuoto di questo triste momento.

La grande tragedia che ha colpito la Vostra famiglia è per noi motivo di dolore, vogliate gradire le nostre più sentite condoglianze.

Tendiamo la nostra mano per sorreggerti e darti forza nella tragica perdita.

È con animo mesto che vi siamo vicini in questo terribile giorno.

Affranti dal dolore, non troviamo parole per esprimere il nostro dolore, ma vi giunga tutto il nostro affetto.

Cosa dire per non dire condoglianze

Ci sono parole che sembrano troppo formali, distaccate e – in qualche modo – inappropriate. Le frasi di conforto per un lutto spesso contengono “condoglianze”, ma se vuoi cercare una formula diversa, più personale e meno scontata ecco qualche esempio che può tornare utile in un’occasione in cui trovare le parole giuste non è sempre semplice e scontato. A tal proposito, ecco delle frasi sul dolore di una perdita.