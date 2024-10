Frasi buongiorno simpatiche, le più divertenti e ironiche

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi divertenti per augurare un buongiorno simpatico

Il caldo tepore delle coperte, il pigiama comodo e il cuscino soffice: staccarsi dal letto è davvero impossibile, soprattutto la mattina, ma le frasi buongiorno simpatiche possono essere d’aiuto.

Messaggi divertenti da inviare a chi vuoi, per strappare un sorriso e per iniziare la giornata con una marcia in più. Perché non importa quante volte dovrai rimandare la sveglia, l’importante è che affronterai la giornata con il sorriso e con il giusto mood!

DiLei ha raccolto le frasi più divertenti, simpatiche e colorite per augurare buongiorno in modo davvero speciale, unico e originale.

Come augurare il buongiorno in modo simpatico?

Dare il buongiorno in modo simpatico e originale non è sempre semplice e il rischio è quello di cadere nella banalità. Per fortuna esistono tantissime frasi da cui prendere spunto per inviare un messaggio particolare e unico alla persona che consideriamo speciale per noi.

La mia idea del buongiorno è aprire la mattina gli occhi, fare un bel respiro e tornare subito a dormire! Buongiorno!

Alcune mattine avverto l’estremo bisogno di spaccare questa dannata sveglia! Poi ripenso a quanto ho speso per comprare il telefono e mi fermo. Uffa! Buongiorno!

Tutti dicono che la mattina abbiamo una marcia in più, io però ho la retromarcia! Buongiorno!

Il mio letto oggi non sta bene, resto a casa per prendermi cura di lui! Buongiorno!

Ma il tizio che diceva che il buongiorno si vede dal mattino era cieco o ci vedeva bene? Buongiorno!

I primissimi cinque giorni quando è passato il week end sono sempre i più complicati da affrontare! Buongiorno!

Non lo sapevi? Non va più di moda dire “Buongiorno!”, ora si dice “Che sonno!”. Buona giornata a te!

Alzati! Il caffè ha bisogno di te! Buongiorno!

Credo di avere una malattia: tutte le mattine mi sveglio con l’incredibile voglia di tornare a dormire! Buongiorno!

La mattina avrei bisogno di una sveglia che mi abbraccia e mi dice: “Non ti preoccupare, torna a dormire!”. Buongiorno!

Ogni giorno è un dono? Beh, se è davvero così vorrei che mi fosse restituita la domenica! Buongiorno!

Le persone troppo mattiniere non mi piacciono…o forse non mi piace il mattino…o le persone? Buongiorno!

Tutti dicono che dovrei sorridere la mattina. Lo farei, certo, ma solo se la mattina iniziasse a mezzogiorno! Buongiorno!

La mia droga? Dormire! E il letto è il mio pusher! Non chiamate la polizia della sveglia! Buongiorno!

Devo ammetterlo, le prime 24 ore del giorno sono sempre le più difficili. Buongiorno!

A.A.A. Cercasi voglia estrema di fare qualcosa. Va bene anche se usata. Buongiorno!

Sonno! Esci subito da questo corpo e dagli vita! Buongiorno!

La mattina non puoi alzarti e iniziare a correre. Insomma, non sei nè un leone, nè una gazzella! Buongiorno!

Buongiorno, ma non ci eravamo svegliati già ieri?

Ok, io vi direi buongiorno, ma preferisco aspettare stasera per essere sicura. Buongiorno!

A.A.A. Cercasi brava controfigura che possa iniziare questa giornata al posto mio. Ne conosci una per caso? Buongiorno!

Buongiorno! Oggi prevedo una giornata di…lo faccio dopo!

L’inferno? Per me sono le altre persone prima di fare colazione! Buongiorno!

Stamattina mi sono svegliata e mi sono resa conto di alcune cose terribili: non è venerdì, non posso restare a dormire, domani dovrà svegliarmi di nuovo presto. Aiuto! Buongiorno!

Informazione per tutti! La giornata oggi è stata annullata, si prega di tornare al letto!

Dare il buongiorno? Credo sia una terribile contraddizione! Comunque…buongiorno!

Buongiorno! Ok, mi alzo, però sappi che non sono d’accordo!

Come dare un buongiorno alternativo?

Il modo migliore per dare il buongiorno in modo alternativo? Utilizzare degli aforismi e delle citazioni famose. Frasi che raccolgono tanta saggezza, ma che sanno anche strappare un sorriso ed emozionare.

Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane. (Garfield)

Al mattino mi sveglio come un bradipo nella nebbia. (Leslie Connor)

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. (Peanuts)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire)

Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. (Paulo Coelho)

Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso. (Lucy van Pelt del fumetto Peanuts)

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

Da’ a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi. (Paul Valéry)

Dovrebbe esserci una regola contro le persone che cercano di essere divertenti prima che il sole sorga del tutto. (Kristen Chandler)

È come se il mattino applaudisse. Per farmi svegliare. (Markus Zusak)

C’è chi si sveglia in fretta, c’è chi si sveglia lentamente: io mi sveglio defunto. (Terry Pratchett)

Avevo intenzione di dominare il mondo questa mattina, ma mi sono svegliato tardi. Rinviamo, di nuovo. (Suburban Man)

Mi sveglio la mattina ed afferro il giornale. Se il mio nome non è nella pagina dei necrologi, mi alzo. (Benjamin Franklin)

La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio nel letto la mattina. (Samuel Johnson)

Quando i tuoi sogni e la realtà coincidono, di solito è la tua sveglia che ha smesso di funzionare. (Crystal Woods)

Per quanto ne so, niente che valga la pena di essere sentito è detto alle sette di mattina; e se viene detto, di solito sarà ripetuto ad un orario più ragionevole per un pubblico più vasto e sveglio. (Moss Hart)

Anche il caffè cattivo è meglio di nessun caffè. (David Lynch)

Come si dice buongiorno con affetto?

Dire buongiorno in modo originale a volte può risultare complicato. La soluzione ce la offrono alcuni messaggi romantici, ma anche citazioni e aforismi da personalizzare per risvegliare in modo unico una persona speciale.

Parole che faranno sorridere e battere il cuore di chi le leggerà!

Buongiorno tesoro. Ho una domanda per te: se mi sveglio alle dieci la domenica mattina posso dire comunque di essermi svegliato presto?

Ti auguro un risveglio pieno di energia, di sorrisi, di voglia di fare e di…profumo di caffè!

Che sia per te una splendida giornata e che il sole illumini ogni tuo gesto e passo. Se non sarà così ci penserò io a rendere speciale tutto! Buongiorno!

La giornata questa mattina per me non è iniziata nel migliore dei modi. Ti chiedi perché? Semplice, tu non eri accanto a me! Buongiorno!

La vita è una sfida, anche se non esiste niente di più difficile che alzarsi dal letto. Soprattutto se non ci sei tu! Buongiorno a te!

La vita è una grande avventura, vivila alla grande e fino in fondo…anche se è lunedì! Io sarò al tuo fianco per strapparti un sorriso! Buongiorno!

Ecco che il mondo si risveglia: il profumo di caffè, le macchine che affollano le strade, gli uffici che si riempiono. Resta ancora un po’ nel letto e sognami. Buongiorno!

Ogni giorno ci svegliamo con tante cose da fare. Io oggi te ne assegno solo una: cerca di essere super felice! Buongiorno!

Buongiorno! Se stamattina facevi fatica ad alzarti dal letto sappi che una volta un saggio ha detto: il mondo non è di chi si alza presto, ma di chi facendolo sorride!

Non importa a che ora ti alzi la mattina, tesoro, il tuo destino si sarà sempre svegliato prima di te.

Mi sono svegliato con una strana sensazione stamattina. Il motivo? Ti stavo sognando e il sogno si è interrotto sul più bello! Ora che sei uscito dai miei pensieri rientraci subito! Buongiorno!

Il messaggio del buongiorno andrebbe imposto per legge perché è il modo migliore per dire a qualcuno quanto lo amiamo alla follia! Buongiorno!

Svegliarsi la mattina e trovare il messaggio di chi amiamo è sempre magico. Oggi mi sono svegliata e tu eri qui con me, anche se non fisicamente. Buongiorno, passa una splendida giornata!

Frasi buongiorno divertenti Mafalda

Mafalda è la protagonista di numerose vignette divertentissime per augurare buongiorno. Capelli neri, sguardo furbo e ironia, è il personaggio perfetto per incarnare tutte le persone che la mattina fanno fatica a svegliarsi, non sopportano il suono della sveglia e resterebbero per tutto il giorno nel letto!

Le frasi di Mafalda sono il modo perfetto per sorridere anche di fronte alle difficoltà, grandi o piccole, di tutti i giorni!

Fermate il mondo…voglio scendere! Buongiorno! (Mafalda)

E non sarà che a questo mondo c’è sempre più gente e sempre meno persone? Buongiorno! (Mafalda)

Sveglia, ragazzi! Se non ti affretti a cambiare il mondo, allora sarà il mondo a cambiarti. Buongiorno! (Mafalda)

E se invece di pianificare così tanto volassimo un po’ più in alto? Buongiorno! (Mafalda)

A mezzo mondo piacciono i cani; e ancora oggi nessuno sa cosa voglia dire bau.

Come sempre, l’urgente non lascia tempo all’importante. Buongiorno! (Mafalda)

Il guaio è che i bambini nascono quando i genitori hanno già preso il potere in casa! Buongiorno! (Mafalda)

La vita è bella, la cosa brutta è che molti confondono bello con facile. Buongiorno! (Mafalda)

L’ideale sarebbe avere il cuore nella testa e il cervello nel petto: penseremmo con amore e ameremmo con saggezza. Buongiorno! (Mafalda)

Sì, lo so, ci sono più problemologi che risolutori, ma cosa possiamo farci?

Inizia la giornata con un sorriso e vedrai quanto può essere divertente essere diverso dagli altri. Buongiorno! (Mafalda)

Se non fai cose stupide quando sei giovane, non hai nulla di cui sorridere quando sei vecchio. Buongiorno! (Mafalda)

A me il “filo logico” delle cose ha sempre fatto inciampare. Buongiorno! (Mafalda)

A voi non capita mai di sentirvi un po’… indefiniti? Buongiorno! (Mafalda)

Con il fascino potete cavarvela un quarto d’ora. Poi è meglio che sappiate qualcosa. Buongiorno! (Mafalda)

Curioso, chiudi gli occhi e il mondo scompare! Buongiorno! (Mafalda)