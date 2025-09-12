Raoul Bova torna con la terza stagione di Buongiorno, Mamma!: cosa ci aspetta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Raoul Bova

Una buona notizia per i fan di Raoul Bova: da mercoledì 17 settembre torna Buongiorno, Mamma!, con la terza stagione. Come di consueto l’appuntamento con la famiglia Borghi sarà in prima serata su Canale5, con nuove dinamiche e colpi di scena pronti a tenere il pubblico incollato allo schermo. La fiction, che ha debuttato nel 2021, tornerà anche con qualche novità nel cast, tra new entry e qualche abbandono.

Buongiorno, Mamma! 3, la trama

Natale è alle porte e Guido Borghi ha delle grandi novità per la sua famiglia. Sente che è il momento di voltare pagina: vuole infatti annunciare ai suoi figli che ha deciso di sposarsi con Laura, la donna che frequenta ormai da diversi anni. Nel frattempo però ogni componente della famiglia Borghi cerca di ritrovare un proprio equilibrio dopo il doloroso evento che aveva incrinato i rapporti anni prima.

C’è chi è andato all’estero come Jacopo; chi come Francesca è rimasta a Bracciano e sta cercando di costruire una sua famiglia insieme a suo marito Karim; chi come Sole un marito non ce l’ha ma una famiglia sì, insieme a Greg e alla piccola Nina, e deve scoprire quale sia la sua strada; e infine chi come Michelino, ormai dodicenne, fa i conti con le sfide dell’adolescenza.

La nuova stagione è diretta da Edoardo Re ed è ispirata alla storia vera di Angela, colpita da un arresto cardiaco che l’ha portata a vivere uno stato neurodegenerativo, e di Nazzareno Moroni, che per trent’anni le è rimasto accanto senza mai smettere di sperare nel suo ritorno alla vita.

Buongiorno, mamma! 3, il cast e i personaggi

Raoul Bova torna nei panni di Guido Borghi, che in questa nuova stagione dovrà fare i conti con un evento inaspettato, che scuote le fondamenta della sua esistenza e rimette in discussione tutto. Serena Iansiti è la new entry della stagione: è Laura De Santis, una donna affascinante e misteriosa che nasconde un passato che continua a tormentarla. Ha conosciuto Guido lavorando nella Onlus di Anna ed è riuscita ad avvicinarsi a lui in un momento di grande fragilità.

Torna anche Beatrice Arnera nei panni di Agata Scalzi: ha deciso inspiegabilmente di partire per Londra assieme al fidanzato Mauro. Sono passati anni e improvvisamente Guido la richiama per trascorrere con lei le feste natalizie, in attesa di nu

Ginevra Francesconi sarà ancora Sole Borghi. Sente il bisogno di camminare con le proprie gambe: la maternità precoce l’ha resa più consapevole, ma la vita continua a porle davanti ostacoli e dubbi. Elena Funari, nei panni di Francesca Borghi, sembra aver trovato stabilità accanto a Karim, con cui ha costruito una famiglia. Ma dietro l’apparenza di una vita serena si nascondono dubbi, fragilità e tensioni pronte a emergere.

Maria Chiara Giannetta, che interpreta Anna della Rosa, moglie di Guido, non sarà più un personaggio regolare, ma comparirà in modo sporadico. Thomas Berger Christensen invece entra nel cast per sostituire Matteo Oscar Giuggioli nel ruolo di Jacopo, il secondogenito di Guido e Anna.

Dove e quando vedere Buongiorno, mamma! 3

Le nuove puntate di Buongiorno, Mamma! 3 saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Canale5 anche su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate della prima e della seconda stagione della fiction in streaming gratis su Mediaset Infinity.