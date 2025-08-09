Raoul Bova dopo lo scandalo torna in tv con Buongiorno mamma e Don Matteo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo lo scandalo che l’ha travolto, Raoul Bova si concentra sul lavoro e si prepara a tornare in televisione con Buongiorno mamma e Don Matteo, due fiction che gli hanno regalato un grandissimo successo.

Raoul Bova torna in Don Matteo e Buongiorno mamma

Contrariamente a quanto era stato ipotizzato nei giorni scorsi, dunque, lo scandalo degli audio diffusi da Fabrizio Corona riguardo la relazione con Martina Ceretti non ha causato danni sul lavoro a Raoul Bova. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile addio di Bova a Don Matteo, con un ritorno nella serie tv di Terence Hill, storico interprete del prete investigatore. La produzione dello show Rai infatti ha chiarito che il ruolo dell’attore nello show non è mai stato messo in discussione e che tornerà a vestire i panni del protagonista di Don Matteo.

Le riprese sono iniziate già a Roma, per la precisione negli studi televisivi di Formello, e continueranno a Spoleto nei prossimi mesi. Le puntate in programma sono dieci e saranno disponibili su Rai Uno dal primavera del 2026. Non solo: Raoul Bova prenderà parte pure a Buongiorno mamma, vestendo ancora una volta i panni del protagonista Guido accanto a Maria Chiara Giannetta.

Lo scandalo Bova e i nuovi sviluppi

Nel frattempo continuano le indagini e gli sviluppi riguardo i ricatti subiti da Raoul Bova prima della diffusione degli audio e delle chat scambiate con Martina Ceretti. Gli inquirenti ipotizzano che dietro il numero spagnolo che ha inviato centinaia di messaggi a Bova ci sia una rete di ricatti e inganni che ha coinvolto anche altri vip.

L’attore ha chiesto l’aiuto in questo momento delicato di Annamaria Bernardini De Pace, noto avvocato matrimonialista, ma soprattutto ex suocera. Annamaria infatti è la madre di Chiara Giordano, ex moglie di Bova e madre dei figli Alessandro Leon e Francesco. Sarebbe proprio l’ex moglie di Bova la persona che in questo momento lo starebbe supportando maggiormente, aiutandolo ad affrontare questo periodo così difficile.

Diversi invece i rapporti con Rocio Munoz Morales. L’attrice ha smentito le dichiarazioni del legale di Bova secondo cui i due erano già separati durante il periodo di frequentazione dell’attore con Martina Ceretti. A svelarlo era stato l’avvocato dell’attrice spagnola: “La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale – aveva spiegato -. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova. La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore”.

Non solo: come rivelano alcune fonti, Rocio avrebbe anche chiesto l’affidamento esclusivo di Alma e Luna, le figlie nate dalla relazione con l’attore. Una richiesta a cui Raoul Bova si sarebbe opposto e che preannuncia una lunga battaglia legale.