Raoul Bova, chi sono i figli dell’attore

Raoul Bova ha avuto due relazioni importanti che lo hanno reso quattro volte papà. L’attore ha due figli maschi dalla prima moglie Chiara Giordano, ormai adulti. Mentre sono femminucce le due bimbe nate dalla relazione con Rocío Muñoz Morales, le piccole Luna e Alma. Alcuni, per età o scelta, lontani dai riflettori, mentre c’è chi segue le orme del padre nel mondo dello spettacolo.

Alessandro e Francesco, i figli della prima moglie

Raoul Bova incontra Chiara Giordano quando era un giovane attore ai piedi della salita verso il successo, lei era una ragazza normale, ma amica della famosa Rosita Celentano. Si conoscono a una cena in casa e non si lasciano più. È il 1997, tre anni dopo, nell’estate del 2000 arriva il matrimonio. All’altare ci vanno in tre, perché qualche mese prima era nato Alessandro, il primo figlio della coppia.

Il più riservato tra i figli dell’attore, Alessandro Leon Bova, oggi 24 anni, ha studiato illustrazione digitale a Milano e da qualche anno lavora nel campo artistico come grafico 3D. L’essere nato in una famiglia così famosa, da bambino gli pesava. “I miei figli da piccoli non gradivano essere ‘i figli di’. Si cambiavano pure il nome, non volevano essere riconosciuti come figli di” ha racconto Bova qualche tempo fa.

Si passano appena un anno Alessandro e Francesco, il secondogenito di Raoul Bova e Chiara Giordano. Francesco è un appassionato di musica e lavora come dj e produttore. Attivo nell’ambito dell’elettronica è noto nell’ambiente underground con lo pseudonimo di Frank Tonic e, nel 2021, ha vinto il premio per la miglior musica al Top Indie Festival. Quello tra Francesco e Raoul è un bel rapporto, “riusciamo a condividere tante cose della vita, – ha raccontato l’attore – del lavoro, dell’arte e sul futuro”.

Le piccole Alma e Luna

Dopo più di 10 anni insieme, la storia tra Raoul Bova e Chiara Giordano finisce, complice è anche l’incontro dell’attore con la collega Rocío Muñoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi diretto da Paolo Genovese. Ottenuto il divorzio dalla prima moglie, Raoul inizia con Rocío quella che diventerà una lunga e intensa storia d’amore, finita dopo più di un decennio a causa del tradimento di lui con un’influencer molto più giovane – così come reso pubblico da Fabrizio Corona.

Il 2 dicembre 2015 nasce la prima figlia di Bova e Morales, Luna. Una bimba dagli occhi grandi e scuri come quelli della mamma, che frequenta la scuola elementare a Roma. Tre anni dopo, l’11 novembre 2018 arriva Alma, la più piccola di casa Bova. Dopo lo scandalo che ha travolto il padre, le due bimbe – da sempre tenute al riparo dei riflettori dai genitori – si trovano assieme alla mamma in Puglia, ben lontane da occhi indiscreti e da voci maligne.

In vista della separazione, si discute su quale sarà il futuro delle bambine. Assistito dall’ex suocera, la nota divorzista Annamaria Bernardini de Pace, Raoul Bova spera in affidamento congiunto; dall’altro lato, Rocío Muñoz Morales è intenzionata a chiedere l’affido esclusivo delle figlie, additando in comportamenti gravi dell’ex compagno i motivi per metterne in discussione la figura genitoriale.