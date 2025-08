Chiara Giordano, chi è l’ex moglie di Raoul Bova

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un matrimonio durato a lungo, due figli e un legame che non si è mai spezzato, Chiara Giordano è l’ex moglie di Raoul Bova e una persona che è stata fondamentale (e lo è ancora oggi) nella sua vita. Una donna che ha segnato l’esistenza dell’attore e che in questi giorni, secondo le indiscrezioni, sarebbe al suo fianco per supportarlo dopo lo scandalo causato dagli audio e dalle chat con Martina Ceretti.

Chi è Chiara Giordano

Classe 1973, Chiara Giordano è nata a Roma ed è la figlia di Annamaria Bernardini De Pace, nota avvocatessa divorzista. Veterinaria, appassionata di ballo e amante degli animali, Chiara ha conosciuto Raoul Bova mentre frequentava ancora l’università. Un amore importante, iniziato alla fine degli anni Novanta e segnato dalla nascita di due figli, Alessandro Leon e Francesco.

“Ci siamo conosciuti giovanissimi nel ’97, ci siamo aiutati nel lavoro, poi la storia nel 2013 è finita – aveva raccontato qualche tempo fa a Repubblica -. Come tutte le cose che finiscono, c’è stato un periodo doloroso nella mia vita, che ho dovuto vivere in pubblico. Sono riuscita a ritrovare la forza dentro me stessa”. Riservata e da sempre lontana dai riflettori, Chiara ha difeso la sua privacy sia prima che durante il divorzio da Bova. Un momento difficile, superato anche grazie alla passione per il ballo che l’ha aiutata a rinascere.

“Mi avevano insegnato a eseguire, obbedire, pensare prima agli altri, ma quando ti arrivano le botte, dici: sapete che c’è… ora mi ascolto io”, aveva rivelato nel 2022 in una rarissima intervista, raccontando di aver ritrovato l’amore anche grazie alla danza. La Giordano infatti aveva svelato di essersi innamorata di Andrea Evangelista, noto coreografo.

“L’ho conosciuto nel mondo delle gare di ballo – aveva spiegato -. Ci sono persone che ti stanno simpatiche a prima vista. All’inizio, non è successo nulla, non ero pronta. […] Non sapevo quanti anni avesse, perché quando balli, comunichi con altro: sono energie che si incontrano. E la differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze, ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente”.

Il legame fra Chiara Giordano e Raoul Bova

13 anni di matrimonio e due figli non si possono cancellare con un colpo di spugna, proprio per questo Chiara Giordano, dopo il dolore per il divorzio e la rinascita, ha ricostruito un legame con Raoul Bova. Oggi accanto all’attore, travolto dallo scandalo del tradimento con Martina Ceretti e separato da Rocio Munoz Morales, ci sarebbe proprio l’ex moglie.

Non a caso l’attore ha scelto di farsi difendere proprio da Annamaria Bernardini De Pace, madre di Chiara Giordano e sua ex suocera. Raoul Bova infatti si prepara ad una lunga battaglia legale, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e la diffusione di chat e audio private scambiate con Martina Ceretti. “Con lui c’è Chiara Giordano – ha spiegato il settimanale Chi -, mamma dei suoi figli maggiori, Alessandro (25 anni) e Francesco (24 anni). Un affetto famiglia, un conforto da parte di chi lo conosce bene, ne conosce i limiti ma anche i pregi umani”.