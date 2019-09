Chi Alessandro Leon, il primo figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano

editato in: da

Si chiama Alessandro Leon il primo figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano.

Alto come il papà, sorridente e molto riservato, Alexander, come lo chiamano gli amici, non punta al mondo dello spettacolo, nonostante sia un “figlio di”. La sua passione è l’arte, come ha svelato qualche tempo fa la madre Chiara Giordano.

Quest’anno ha debuttato a Roma con la sua primissima personale dove, fra statue, quadri e creazioni artistiche, ha stupito entrambi i genitori, arrivati nella galleria d’arte per applaudirlo. A immortalare il momento l’ex moglie di Bova, che ha postato una foto in cui Alessandro sorride insieme a entrambi i genitori.

“Tutti insieme alla mostra del nostro artista del cuore. Oggi con le tue opere, dipinti, sculture e pensieri ci hai emozionato!” ha commentato la Giordano, orgogliosa.

Alessandro ha solo 19 anni, ma le idee molto chiare. Non vuole avere nulla a che fare con la popolarità e per diverso tempo avere un padre famoso gli è stato stretto. Lo stesso vale per Francesco, secondogenito di Bova, che ha 17 anni ed è legatissimo al fratello maggiore.

“Non vogliono fare i raccomandati – ha racconto l’attore romano parlando dei figli -. Fino a qualche tempo fa non volevano nemmeno che si sapesse chi era il papà. I miei figli non sanno cosa faranno da grandi. Gli ho spiegato che, anche se vivono in una condizione agiata, un giorno la madre e io non ci saremo più. Dovranno pur fare qualcosa per guadagnarsi da vivere”.

Su Instagram, Alessandro si firma B.V. semplicemente e posta poche foto, la maggior parte che ritraggono i suoi amati cani. Dopo la maturità, come ha annunciato lo stesso Raoul, Alessandro si trasferirà a Milano per studiare all’Università e inseguire il sogno di diventare un’artista affermato.

Oltre ad Alessandro Leon e Francesco, Bova ha anche due figlie, Luna e Alma, nate dall’amore per Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set di Immaturi dopo l’addio a Chiara Giordano.

“Ringrazio Dio di aver conosciuto sia l’universo dei bambini che quello delle bambine, è stata un’opportunità meravigliosa – ha confessato -. Con i maschi c’entravano molto le mie proiezioni, il rapporto con mio padre. Con le femmine l’affetto, le dolcezze… Mi sento completo”.