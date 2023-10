È pronto a raccontare la sua verità Raoul Bova, che ai microfoni di Francesca Fagnani si è aperto come non mai, parlando anche della sua presunta omosessualità: a Belve l’attore si è confessato a tutto tondo, parlando dell’ex moglie, dell’attuale compagna e dei pettegolezzi che da anni circolano sul suo conto.

Raoul Bova a Belve: il rapporto con l’ex moglie e la presunta omosessualità

Ospite di Belve nella puntata di martedì 3 ottobre, Raoul Bova ha deciso di raccontarsi senza filtri, toccando anche argomenti spinosi, come la separazione dall’ex moglie Chiara Giordano dopo ben 13 anni di matrimonio e le voci sulla sua presunta omosessualità che si sono diffuse proprio in seguito alla loro rottura.

È stata proprio Francesca Fagnani a voler chiarire una volta e per tutte la posizione dell’attore sui pettegolezzi che lo hanno rincorso per anni, soprattutto in seguito alla celebre intervista a Vanity Fair nel corso della quale l’attore aveva dichiarato di non essere gay.

“Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”, ha spiegato.

E ovviamente non poteva non parlare dei rapporti con l’ex suocera, l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, che dopo la separazione dalla figlia lo apostrofò in una lettera piena d’ira pubblicata dalla stampa come un “genero degenere”.

“Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore; cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l’altro, pensando che il dolore poi si attenui. Ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro”, ha commentato.

La storia d’amore con Rocío Muñoz Morales

Impossibile poi non menzionare l’attuale compagna, Rocío Muñoz Morales, al suo fianco da dieci anni. Il tempismo dell’inizio del loro rapporto fu da molti considerato sospetto (iniziato proprio quando l’attore diceva addio all’ex moglie) ma il loro amore ha saputo superare ogni ostacolo.

A Fagnani ha raccontato: “Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano”.

Oggi i due infatti sono genitori di due splendide bambine, Luna e Alma, e nonostante le numerose voci di crisi che periodicamente investono la loro storia, i due non hanno mai permesso che i pettegolezzi gettassero ombre sul loro amore. Anche se, di tanto in tanto, arriva un commento sul matrimonio: “Magari le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta. Io credo nel matrimonio, ma soprattutto nell’amore… Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore”, aveva confessato qualche tempo fa Bova.

Spazio poi per un commento sulla sua immagine da conquistatore: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue”, ha dichiarato categorico. E alla domanda provocatoria della conduttrice: “Quindi non ci prova?”, la risposta è altrettanto netta: “No, ma neanche do l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua”.