Rocio Munoz Morales in lutto, è morto il padre Manuel: le ultime parole d’addio

È morto il padre di Rocio Munoz Morales. L’uomo era malato da tempo e nell’ultimo periodo l’attrice e ballerina spagnola, legata da ben dodici anni al collega italiano Raoul Bova, aveva condiviso più volte con i suoi follower immagini e notizie circa le condizioni del genitore, al quale era molto legata.

È morto il padre di Rocio Munoz Morales: l’annuncio

Rocio Munoz Morales ha annunciato la scomparsa del padre Manuel Munoz Morales su Instagram, condividendo lo scatto della sua mano che si intreccia in quella dell’uomo. Immagine molto probabilmente scattata in ospedale, dove il signor Morales era ricoverato ormai da settimane e dove stava cercando di sconfiggere quella malattia che ha segnato i suoi ultimi giorni di vita. “Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz”, ha scritto la star 35enne. Ovvero: “Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace”.

Rocio Munoz Morales ha ricevuto subito il cordoglio e il sostegno di molti amici del mondo dello spettacolo: da Alberto Matano ad Emma Marrone (che di recente ha detto addio all’adorato padre Rosario), passando per Luca Bianchini a Elisabetta Gregoraci. E poi ancora: Francesca Barra, Cristina Marino (la moglie di Luca Argentero), Tosca D’Aquino, Clizia Fornasier e Gloria Radulescu.

Parole di incoraggiamento anche da parte di persone comuni, follower che hanno imparato a conoscere meglio Rocio Munoz Morales tramite i social e la televisione, dove l’ex insegnante di danza della versione spagnola di Ballando con le Stelle è molto presente.

Da mesi il signor Manuel Munoz Morales stava lottando tra la vita e la morte, come rivelato in un toccante messaggio condiviso su Instagram dalla figlia qualche tempo fa. “Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente…”.

Rocio Munoz Morales non ha mai svelato pubblicamente la malattia del padre, che viveva in Spagna. L’attrice e ballerina ha invece traslocato in Italia, a Roma, nel 2011 dopo aver conosciuto l’attuale compagno Raoul Bova sul set del film Immaturi-Il viaggio. La coppia ha due figlie: Luna e Alma, che oggi hanno rispettivamente otto e cinque anni. Rocio e Bova non sono ancora convolati a nozze.

Il matrimonio è nei progetti futuri della Morales e del collega anche se Raoul ha alle spalle un divorzio da Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli più grandi Alessandro Leon e Francesco. Rocio, invece, non si è mai sposata nonostante in passato abbia vissuto una relazione tossica che ha segnato la sua vita privata.

“Me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale ed aspetto una richiesta”, aveva dichiarato Rocio Munoz Morales in una vecchia intervista. Poi era stato lo stesso Raoul Bova, più grande di diciassette anni, ad aprire uno spiraglio sulle nozze: “Magari le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta. Io credo nel matrimonio, ma soprattutto nell’amore… Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore”.