Domenica In, Rocío Muñoz Morales e le nozze: “Aspetto che Raoul me lo chieda”

Mara Venier ha ospitato negli studi di Domenica In Rocío Muñoz Morales, che ha parlato della sua carriera, del legame con la sua famiglia d’origine e dell’amore profondo con Raoul Bova.

“Sono arrivata quasi 7 anni fa in Italia per lavoro e non parlavo una mazza di italiano! Raoul è stato un incentivo, poi mi sono messa a studiare tantissimo”, ha raccontato la bellissima attrice. “Sono una secchiona, mi piace nutrirmi di storie, di vita, degli altri, sono fatta così”.

Nella sua vita la recitazione non era una priorità: Rocío ha studiato giornalismo, poi è arrivata la passione per il cinema e il teatro. Nel nostro paese ci è arrivata per lavoro, ma a farla rimanere è stato l’amore, anzi “una fregatura meravigliosa”, come ha detto scherzando.

È inevitabile infatti parlare di Raoul Bova, il suo compagno da tanti anni, al quale è spesso associata: “Per una donna come me, dal carattere molto indipendente, molto forte, non mi dà fastidio. Io mi sono innamorata, vado fiera del mio amore, sono anche altro e sono anche noi!“.

La conduttrice ovviamente non si è lasciata sfuggire una domanda “scomoda”, quella sul matrimonio con l’attore: “Forse mi piacerebbe sposarmi, ma lui non me l’ha chiesto!“. Il loro è un amore fortissimo, che è andato oltre ogni ostacolo, dalla lingua alla distanza dalla sua famiglia d’origine:

Per me è ancora faticoso essere lontano da loro ma lui è l’uomo della mia vita, c’è un amore molto forte, privilegiato, non saprei spiegarlo con altre parole. È il compagno della mia vita e non avrei mai immagino che sarebbe stato in un altro paese, che avrebbe parlato la mia lingua, che sarebbe stato famoso.

Tra Rocío e Raoul non è stato amore a prima vista: il loro è stato un sentimento basato sulla conoscenza reciproca e la scoperta quotidiana, che continua ancora oggi. L’attrice però non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle immagini della madre, che le ha mandato un video messaggio.

“Mia madre è molto speciale per me, mi manca moltissimo la mia famiglia. Adesso andrò a trovarla. Mi manca proprio sentire l’odore della sua pelle, io sono la più piccola e sono una coccolona!”.