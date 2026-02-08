Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales è tornata a Domenica In per tracciare un bilancio della sua nuova fase di vita dopo la chiacchierata separazione da Raoul Bova. Proprio quest’ultimo ha sorpreso l’attrice e ballerina spagnola durante l’intervista su Rai 1 inviando un messaggio alla padrona di casa Mara Venier. Una mossa inaspettata che ha lasciato spazio a dell’imbarazzo.

Rocio Munoz Morales a Domenica In, il messaggio di Raoul Bova

“Adesso sto bene, con te mi sento fuori pericolo. Prima avevo la bocca secca, ho bevuto acqua e ora ho una pipì incredibile”, ha esordito Rocio Munoz Morales a Domenica In. Una confessione tanto disarmante quanto efficace, che ha strappato una risata e sciolto la tensione. Mara Venier l’ha rassicurata con il tono materno che la contraddistingue, prima di spostare il registro su qualcosa di più serio.

“Ci sono tante cose che non ti chiederò”, ha detto la conduttrice. “Hai già raccontato tutto a Vanity Fair. L’hai fatto per proteggere le tue figlie”, ha aggiunto facendo riferimento all’ultima intervista della 37enne. Una frase che ha messo un punto fermo: non tutto deve essere detto, soprattutto quando in mezzo ci sono dei bambini.

Poi, l’inaspettato. Proprio mentre Rocio stava per rispondere, Mara Venier ha annunciato: “Mi è arrivato adesso un messaggio di Raoul Bova”. L’attrice ha reagito con una battuta fulminea: “Non mi dire che anche tu sei un’altra della lista”, alludendo ai rumor sulle presunte frequentazioni dell’ex compagno.

“Scherzo, scherzo”, ha aggiunto subito dopo, stemperando il momento. La Venier ha raccolto il gioco: “Se avessi avuto vent’anni di meno… no, no, mi ha solo chiesto come sto”.

Da lì in poi, l’intervista si è sposata indietro nel tempo. Rocio ha ricordato il suo arrivo in Italia, quando era poco più che una ragazza. “Avevo appena finito l’accademia e iniziavo a fare i provini. Ne arriva uno per un film di Paolo Genovese: uno in spagnolo, uno in italiano. Non conoscevo nessuno del cast, ma quell’esperienza è stata bellissima”. Era il 2013, in Spagna c’era una crisi profonda e lei ha deciso di trasferirsi, imparando l’italiano e ricominciando da capo.

Impossibile poi non menzionare il Festival di Sanremo, dove è stata co-conduttrice accanto a Carlo Conti nel 2015, insieme ad Arisa e Emma Marrone. “Lì ero una ragazzina, sono passati undici anni. Avevo molta più paura di adesso, ma anche più inconsapevolezza, e forse è stato un bene: me la sono goduta”.

Rocio Munoz Morales a Domenica In non menziona Andrea Iannone

Parlando della sua vita privata, Rocio Munoz Morales ha chiarito di essere single. “Mi ritrovo ora a dover flirtare, conoscere altri uomini. Sono inciampata, non ho pratica. Non so bene che messaggio mandare. Gli uomini mi corteggiano ma ho bisogno di tempo, ho paura di soffrire e mi proteggo”.

Senza nominarlo esplicitamente, un chiaro monito per Andrea Iannone, con il quale Rocio è stata avvistata di recente. I due si sono conosciuti a Madrid e subito è scattata la scintilla. Ma, nonostante i pettegolezzi, la coppia sembra volerci andare piano.

Per ora niente di troppo serio. Anche perché sono entrambi reduci da due rotture importanti: Rocio da Raoul Bova, Iannone da Elodie.