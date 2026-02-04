Rocio e Andrea Iannone innamorati: le bugie e la strategia della coppia

Secondo alcune indiscrezioni Rocio e Andrea Iannone sarebbero innamorati, ma avrebbero deciso di tenere segreto il legame.

IPA Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone non solo sarebbero fidanzati, ma starebbero anche tenendo segreta la loro relazione. La coppia, secondo quanto riporta il settimanale Chi, avrebbe deciso di negare la love story e starebbe seguendo una precisa strategia

Le bugie di Rocio Munoz Morales su Iannone

Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Rocio Munoz Morales ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato (anche) della sua vita sentimentale. Reduce dalla fine del lunghissimo legame con Raoul Bova – oggi legato a Beatrice Arnera – l’attrice era stata paparazzata di recente in compagnia di Andrea Iannone.

I due, in particolare, erano stati avvistati prima in una discoteca di Madrid, città natale di Rocio, poi in un resort. “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga – ha spiegato Rocio, parlando dell’ex compagno di Elodie -. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

Secondo il settimanale Chi però la situazione sarebbe ben diversa e l’attrice spagnola avrebbe scelto di non parlare ancora della love story con Iannone per proteggere le sue figlie. Le piccole Luna e Alma, nate dal legame con Bova, restano infatti per lei la priorità e proprio per difenderle dai gossip avrebbe deciso di tacere.

“Rocio e Iannone, l’amore continua a gonfie vele”, si legge, con la conferma che la storia “presto sarà ufficializzata”. I due starebbero seguendo una strategia ben precisa e avrebbero deciso di tenere segreto il legame sino a quando non ci sarà una rivelazione ufficiale: “La showgirl con le persone care parla però di una conoscenza e non di una storia d’amore, per rispetto delle due figlie preferisce non correre troppo”.

La nuova vita di Rocio dopo l’addio a Raoul Bova

La prudenza di Rocio non stupisce, soprattutto dopo un periodo che l’ha vista al centro di gossip e scandali. Solo qualche mese fa l’attrice era stata travolta da una bufera mediatica in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona che a Falsissimo aveva svelato gli audio fra Raoul Bova e Martina Ceretti.

“Mi sembrava impossibile – ha spiegato solo di recente, rompendo un silenzio che durava da tempo -. In quei giorni ero in Puglia con le mie ragazze, avevamo deciso di farci una piccola vacanza mentre il padre lavorava. Mi ha raggiunto subito una delle mie sorelle e mia mamma da Madrid. Ho dovuto spiegare loro la situazione, non capivano quello che stava succedendo”.

Lo scandalo sollevato da Corona ha messo fine al decennale legame di Rocio con Raoul Bova. Un rapporto che, secondo quanto svelato dall’attrice, almeno sino a quel momento sembrava felice.

“Non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, neanche all’inizio – ha chiarito -. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula, eppure, e può suonare strano, non ce l’ho fatta ad arrabbiarmi. Non so spiegarlo, però dal minuto zero ho capito che il mio unico compito era proteggere le figlie, e ho concentrato lì tutte le forze”.